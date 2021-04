Prins Philip fördes till sista vilan

Prins Philip avled 99 år gammal den 9 april efter en kortare tids sjukdom där han opererats för hjärtproblem under våren. Drottning Elizabeth och prins Philip hade då varit gifta i 73 år.

När prinsen på lördagseftermiddagen fördes till sin sista vila strålade solen från en närmast klarblå himmel över Windsor Castle strax väster om London. Det blev en begravningshögtid som genomfördes som hertigen av Edinburgh själv hade önskat men där pandemins verklighet bidrog till att göra den ännu enklare än vad någon en gång hade planerat för.

Mottot prinsen hade satt för ceremonin var att den sista hyllningen till honom skulle genomföras ”utan ståhej”, utan några överdrivna hyllningar. Och coronarestriktionerna kom att göra det sista farvälet till en intim familjeangelägenhet där endast 30 personer fick ta plats i bänkarna inne i kyrkan och där drottning Elizabeth själv satt ensam på sin bänk och mitt emot henne, på andra sidan gången, prins Charles och Camilla.

Bild 1 av 3 Drottning Elizabeth II, till vänster, under prins Philips begravning. Foto: Jonathan Brady/TT Bild 2 av 3 Drottning Elizabeth. Foto: Jonathan Brady/AFP Bild 3 av 3 Prins Charles och Camilla. Foto: Dominic Lipinski/AFP Bildspel

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och en rad andra politiker som normalt skulle ha varit på plats fick följa begravningsakten på tv. Liksom prins Harrys fru Meghan som följde begravningen på distans från parets hem i Kalifornien sedan hon avråtts från att resa av sin läkare då hon bär på parets andra barn.

Begravningen genomfördes i S:t Georges Chapel i Windsor Castle med endast den närmaste familjen samlad, samt tre av prinsens tyska släktingar, sittande på coronasäkert avstånd i sin respektive bubblor, iförda svarta munskydd.

Prinsens kista fördes till kyrkan i den militärgröna Landrover som designats av prinsen själv för begravningen.

Bild 1 av 2 Prins Philips kista fördes till kapellet i en Landrover. Foto: Tim Rooke/TT Bild 2 av 2 Foto: Stephen Lock/TT Bildspel

I den korta processionen mellan slottet och kyrkan kom prins Harry hans bror prins William att skiljas åt där deras kusin Peter Phillips kom att gå mellan bröderna, men ett steg bakom dem. När de båda lämnade ceremonin gick de bredvid varandra och pratade, prins William utan munskydd medan prins Harry och hertiginnan av Cambridge behöll sina på.

Drottningen anlände till kyrkan i en mörkviolett Bentley.

När kistan nådde fram spelades Storbritanniens nationalsång ”God save the queen”.

Också musiken som spelades under begravningsakten hade valts av prinsen; Johann Sebastian Bachs ”Schmucke dich, o liebe Seele”, Sir William Harris ”Adagio espressivo”, Percy Whitlocks ”Salix”, Louis Viernes ”Berceuse” och Ralph Vaughan Williams ”Rhosymedre”.

Bild 1 av 2 Prins William och prins Harry i processionen på väg till begravningen. Foto: Alastair Grant/AFP Bild 2 av 2 Prins Charles vid kistan innan begravningen. Foto: Hannah McKay/AFP Bildspel

När kistan fördes från bilen in i kyrkan, klockan 16 svensk tid, hölls en tyst minut över hela Storbritannien. På kistan låg det svärd prinsen fått av kung George VI när han gifte sig med drottning Elizabeth 1947, hans mössa och vita blommor. Kistan draperades av prinsens personliga flagga med färger som representerade prinsens egen bakgrund; Danmarks vapen, Greklands flagga, familjen Mountbatten och slottet i Edinburgh.

Begravningsceremonin förrättades av dekanen av Windsor, David Connor, och ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, i en kyrka där flera kungar redan ligger begravda.

– Vi har inspirerats av hans osvikliga lojalitet till vår drottning, av hans arbete för nationen och samväldet, av hans mod och tro. Med stor tacksamhet minns vi hur hans långa liv varit ett exempel för oss. Våra liv har berikats av hans vänlighet, humor och medmänsklighet, sa David Connor bland annat.

Drottning Elizabeth II ser på när prins Philips kista sänks ned. Foto: Yui Mok/AP

Under begravningsakten sjöng en endast fem personer stor kör som befann sig i en annan del av kyrkan med tanke på covid-19-situationen. Kören framförde bland annat ”Russian kontakion of the departed”, en katolsk begravningssång som visade på prinsens härkomst och att han en gång döptes in i den katolska tron.

Prinsens kista kommer att placeras i den kungliga kryptan under golvet i St. George Chapel där bland andra George III och Henry VIII vilar.

Den kungliga familjen hade bett allmänheten att inte lägga några blommor framför Windsor Castle och att istället skriva sina hyllningar till prinsen i en kondoleansbok på nätet.