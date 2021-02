Prins Philip mår ”ok” – kvar på sjukhus

Det kortfattade beskedet från William kom när journalister ställde frågor till honom i samband med ett besök på en vaccinationscentral i Norfolk, skriver BBC.

Prins Philip togs in på King Edward VII-sjukhuset i London i tisdags förra veckan efter att ha känt sig dålig. När läkarna efter några dagar beslutade att Philip skulle stanna över helgen beskrevs det som en försiktighetsåtgärd. Det finns inga uppgifter om när Philip får lämna sjukhuset. Under helgen besökte prins Charles sin pappa under 30 minuter.

Prins Philip, eller hertigen av Edinburgh som är hans formella titel, fyller 100 år i juni. Han gifte sig med Elizabeth 1947, sex år innan hon blev drottning. Paret firade sin 73:e bröllopsdag i november.

I augusti 2017 drog sig prinsen tillbaka från sina officiella uppdrag och sågs sedan dess sällan i offentligheten. De senaste åren har han varit intagen på sjukhus vid flera tillfällen, bland annat för en infektion och en höftbytesoperation.

Under coronapandemin bor drottningen och prins Philip på Windsor Castle utanför London. Båda vaccinerades mot covid-19 i januari.