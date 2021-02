Prinsessan Latifa i film: Jag hålls som gisslan i Dubai

I februari 2018 tog prinsessan hjälp av sin vän fitnessinstruktören Tiina Jauhiainen för att fly från sin far, Dubais härskare och Förenade Arabemiratens vicepresident, som hon hävdar är både härsklysten och kontrollerande. Utåt sett levde hon ett bekymmerslöst liv med shopping och fritidsaktiviteter, men kände sig fången och saknade tillgång till sitt pass, uppger BBC.

Vännerna körde från Dubai och ut på internationellt vatten i vattenskotrar och en uppblåsbar båt, där den franska affärsmannen och ex-spionen Herve Jaubert väntade med en amerikanskflaggad båt. Åtta dagar senare bordades båten av soldater, när de befann sig utanför Indiens kust. Enligt Tiina Jauhiainen tvingades de ut ur sitt gömställe med rökgranater och hotades med skjutvapen.

Tiina Jauhiainen är vän till prinsessan Latifa.

Personerna på båten fördes till Dubai, men Tiina Jauhiainen och besättningen släpptes efter två veckors fångenskap. Därefter har omvärlden inte hört något nytt om prinsessan Latifas öde – förrän nu.

I en rad videomeddelanden som spelats in i hemlighet berättar numera 35-åriga Latifa Al Maktoum om flyktförsöket och den efterföljande tiden i fångenskap i ett hus i Dubai. Filmerna ska ha spelats in i badrummet – det enda rum hon kan låsa in sig i – under flera månaders tid med hjälp av en telefon som smugglats in till henne efter ungefär ett år i fångenskap.

Latifa Al Maktoum uppger att hon försökte kämpa sig fri när soldaterna hämtade henne på båten, hon slog, sparkade och bet en av dem i armen tills han skrek. Sedan drogades hon och bars ombord på ett privatflygplan. När hon vaknade var hon framme i Dubai, där hon uppger att hon hålls inspärrad ensam i ett hus utan fönster och låsta dörrar, som bevakas av polis. Hon har varken tillgång till sjukvård eller rättshjälp.

– Jag hålls som gisslan och det här huset har förvandlats till ett fängelse. Alla fönster har bommats igen, jag kan inte öppna något fönster, säger hon.

Hon berättar att poliser står utanför byggnaden.

– Jag vil bara bli fri.

Prinsessans vän Tiina Jauhiainen och David Haigh, som bakom står kampanjen ”Befria Latifa”, uppger att de har lyckats ta kontakt med henne i huset i Dubai. Av oro för hennes säkerhet har de nu tagit det svåra beslutet att släppa filmerna, som har publicerats av BBC:s dokumentärprogram Panorama.

Både Dubai och Förenade Arabemiraten har tidigare uppgett att prinsessan befinner sig i säkerhet hos sin familj.

Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Foto: Amr Nabil/AP

Före flyktförsöket 2018 spelade Latifa Al Maktoum in en film, som lades ut på Youtube efter att hon fångats in. Det ledde till stor internationell uppmärksamhet och krav på att hon skulle släppas. Dåvarande FN-sändebudet Mary Robinson flög till Dubai, där hon träffade prinsessan över lunch och Förenade Arabemiratens utrikesdepartement kablade ut bilderna över världen. Robinson hävdar att hon tidigare informerats om att Latifa Al Maktoum hade bipolär sjukdom.

Nu uppger Robinson att hon är lurad.

– Jag fortsätter att vara väldigt orolig för Latifa. Saker har förändrats och jag anser att det här borde utredas, säger hon till BBC.

I mars förra året uppgav en brittisk domare – i samband med en vårdnadstvist mellan Mohammed bin Rashid Al Maktoum och hans yngsta hustru prinsessan Haya – att han ansåg det bevisat att emiren beordrat att prinsessan Latifa skulle föras bort. Det avfärdades av emirens advokat, skriver Reuters.

BBC:s Panorama uppger att de oberoende har verifierat uppgifterna om var prinsessan hålls fången.

Läs mer:

De kämpar för att frige prinsessan av Dubai – men har blivit dödsfiender

Prinsessans flykt från Dubai – rymde, greps och spärrades in på slottet