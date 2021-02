Prinsessans vän: Rädd att Latifa hålls neddrogad

Efter en tids tystnad kring prinsessan Latifa publicerade BBC nyligen en rad filmer där 35-åringen anklagar sin far, emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, för att hålla henne inlåst och säger att hon fruktar för sitt liv. Filmerna ska ha spelats in i hemlighet med hjälp av en insmugglad telefon från kampanjen Free Latifa, som kämpar för att få henne fri.

Kampanjledaren Tiina Jauhiainen har känt prinsessan ända sedan 2010, då hon blev hennes privatlärare i den brasilianska kampkonsten capoeira. Arbetsrelationen utvecklades till vänskap och för tre år sedan hjälpte finländskan prinsessan att fly från Dubai, där fadern – emiratets ledare och Förenade Arabemiratens vicepresident – sades kontrollera varje steg hon tog.

I en video före flykten berättade prinsessan att hon hade suttit fängslad och torterats efter ett tidigare flyktförsök. Hon ska ha isolerats i en helt mörk cell och misshandlats.

Tiina Jauhiainen säger att det tog flera år innan prinsessan vågade öppna upp sig och berätta om sin situation, eftersom hon var rädd för repressalier.

– Jag visste att hon inte var lycklig, att hon inte kunde resa eller studera, att hon var mycket begränsad. Men jag visste inget om tortyren förrän jag hade känt henne i flera år, säger hon till DN.

När Latifa bint Mohammed Al Maktoum bad henne om hjälp att fly igen sade hon ja. I februari 2018 körde vännerna ut på internationellt vatten med vattenskotrar och en gummibåt, där den franska affärsmannen och ex-spionen Herve Jaubert väntade med en amerikanskflaggad båt. Men åtta dagar senare bordades båten av soldater när den befann sig utanför Indiens kust och sällskapet fördes tillbaka till Dubai.

Tiina Jauhiainen uppger att hon hölls fängslad i emiratet i flera veckor.

– Min familj kände inte ens till att jag var ombord på båten. Det var bara några vänner som visste och de kontaktade min familj, för min telefon togs ifrån mig.

Efter att finländskan släppts från fängelset flyttade hon till London, där hon började kampanja för att få sin vän fri.

En kväll för två år sedan var hon hemma i Finland på semester när en person hörde av sig och sade att hen hade ett meddelande från prinsessan. Personen ställde kontrollfrågor för att försäkra sig om att hon var ”rätt” Tiina Jauhiainen och när den kände sig säker började hon kommunicera med prinsessan via mellanhanden.

– Till en början handlade det om att förmedla små lappar. Den här personen skrev ned meddelandena på en bit papper och gav dem till henne.

Det här höll på i flera veckor tills Free Latifa-kampanjen lyckades smuggla in en smartphone till Latifa bint Mohammed Al Maktoum via mellanhanden. Eftersom de inte visste hur länge de kunde behålla kontakten bad de henne spela in filmer med mobilkameran och berätta om tiden efter flyktförsöket. Prinsessan sade att hon hade flyttats till huset efter att ha släppts från fängelset och att byggnaden hade omvandlats till ett slags fängelse med polisbevakning och kameraövervakning. Huset ligger bara ett stenkast från stranden Jumeirah, som är känd för sina badstränder och lyxhotell.

– Hon tilläts bara röra sig mellan sitt rum och köket. Hon fick inget solljus, fick inte gå ut och fick ingen frisk luft.

I somras slutade prinsessan höra av sig och då beslutade Free Latifa-kampanjen sig för att offentliggöra delar av det filmade materialet. Tiina Jauhiainen säger att de vägde riskerna mot förhoppningen om att det skulle sätta press på kungafamiljen.

– Det var en stor risk vi tog. Vi hoppas verkligen att det var rätt beslut, att vi äntligen ska få henne fri.

Men de svävar fortfarande i ovisshet om vad som har hänt prinsessan.

– De kanske har hittat henne med telefonen och hon kanske har bestraffats. Vi är mycket oroliga för hur hon mår.

Hon befarar att prinsessan numera hålls neddrogad.

– Vi är rädda för att hon är i mycket dåligt skick. Latifas syster Shamsa hade medicinerats länge när vi lämnade Dubai. De tar telefonen, de låser in en, de medicinerar en, de håller en halvt vid medvetande.

Free Latifa hävdar att de aldrig har fått så stor uppmärksamhet för prinsessans situation som nu. FN har engagerat sig i fallet och bett Förenade Arabemiraten om bevis för att hon lever. USA:s utrikesminister Anthony Blinken har sagt att han noga följer fallet medan Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sagt att regeringen är ”bekymrad”, men att de ska vänta och se hur det går med FN:s utredning, uppger BBC och The Guardian.

Tiina Jauhiainen hoppas att världsledare ska sätta press på Dubai och kräva att prinsessan släpps fri, särskilt USA:s nytillträdde president Joe Biden.

– Jag hoppas att han ska använda sitt inflytande och personliga kontaktnät för att hjälpa Latifa.

Hon hoppas även att Sveriges utrikesminister Ann Linde och hennes nordiska kollegor ska uttala sig om fallet.

– De nordiska länderna är kända för att vara mästare i mänskliga rättigheter och frihet.

Kampanjen pressar på för att FN:s människorättsråd ska rösta om en resolution med krav på att prinsessan friges. Den trycker också på för att få till stånd någon form av sanktioner mot emiren, som har fastigheter utomlands. Free Latifa har fler filmer som de planerar att offentliggöra framöver, så att prinsessans situation inte faller i glömska. Förhoppningen är att den negativa publiciteten ska ge resultat.

– Som Latfia säger i en video, allt hennes far bryr sig om är sitt rykte. Just nu tror jag att hans rykte håller på att förstöras. Alla känner honom som en person som kidnappar och torterar kvinnor.

Tiina Jauhiainen hävdar att det har gjorts försök att hacka sig in i hennes telefon och att hon ibland får konstiga meddelanden, men hon känner sig inte hotad. Däremot har hon inga planer på att åka tillbaka till Dubai och menar att hon löper stor risk för att bli fängslad för att hon talat illa om landets ledare.

– Jag skulle inte ta den risken.

I mars förra året uppgav en brittisk domare – i samband med en vårdnadstvist mellan emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum och hans hustru prinsessan Haya – att han ansåg det bevisat att emiren beordrat att prinsessan Latifa skulle föras bort. Det avfärdades av emirens advokat, skriver Reuters.

Kungafamiljen i Dubai har tidigare hävdat att prinsessan har psykiska problem. I fredags uppgav Förenade Arabemiraten att prinsessan vårdas i hemmet och att medierapporteringen inte speglar den faktiska situationen.

”Hennes familj har bekräftat att hennes höghet tas om hand i hemmet, med stöd av sin familj och professionella läkare. Hennes tillstånd fortsätter att förbättras och vi har hopp om att hon ska kunna återvända till offentligheten vid ett lämpligt tillfälle”, skrev Förenade Arabemiratens ambassad i London i ett uttalande från familjen enligt Reuters.

Rena lögner, hävdar Tiina Jauhiainen.

Vad anser du behövs för att få prinsessan Latifa fri?

– Jag tror att det här måste bli så stort att det börjar påverka Förenade Arabemiraten. Jag tror också att vi måste ha hjälp av influensers med miljontals följare. I stället för att marknadsföra Dubai som ett turistmål måste de få människor att bojkotta det. Folk bör veta att de faktiskt stöder ledaren som kidnappar och torterar sin dotter genom att resa på semester till Dubai.

