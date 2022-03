Professor: Svårt stoppa stormakter med sanktioner

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har västmakterna infört omfattande sanktioner mot en rad ryska politiker, oligarker och bolag – och straffåtgärderna fortsätter att trappas upp.

På torsdagen meddelade USA:s finansdepartement att man inför sanktioner mot 328 ledamöter av det ryska parlamentet duman. Utöver det riktas sanktioner mot ytterligare personer som anses tillhöra den ryska eliten samt mot flera företag inom försvarsindustrin, uppger Reuters. USA:s president Joe Biden säger att Rysslands president Putin kommer att stoppas om västvärlden håller fast vid sanktionerna.

Men hur troligt är det egentligen att sanktionerna får stopp på den väpnade konflikten?

Väst har infört sanktioner mot en rad ryska politiker, bland annat mot utrikesminister Sergej Lavrov. Här talar han i ryska parlamentet duman. Foto: AP

Peter Wallensteen, senior professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har svårt att spekulera i hur stor effekten av sanktionerna kan bli. Forskning visar att sådana här straffåtgärder ger resultat i ungefär 20–30 procent av fallen där de sätts in, men det är skillnad på konflikter och konflikter.

– Det sanktioner i allmänhet lyckas bäst är att få stopp på inbördeskrig, det är mycket svårare med mellanstatliga konflikter som det här är, säger han.

Enligt Wallensteen är det mycket ovanligt med sanktioner mot stormakter, vilket har att göra med att alla vet att de har begränsad effekt. Stora stater är nämligen inte lika beroende av handel med omvärlden som mindre stater. Men det betyder inte att man inte ska införa sanktioner mot Ryssland, menar han.

– Det handlar också om att markera sitt ogillande, att man står upp för normer och markerar mot staters sätt att uppträda i det internationella systemet. Samtidigt markerar man mot andra stater som kan tänkas agera likadant, det har en förebyggande effekt.

Freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen. Foto: David Naylor/Uppsala universitet

I modern tid är det i princip bara två större stater som utsatts för sanktioner. Kina var på många sätt isolerat i många år av väst fram till 1979 som en reaktion på landets ingripande i Koreakriget.

Under kalla kriget pågick dessutom en omfattande blockad av Sovjetunionen, som försämrade landets ekonomi och bidrog till att det politiska systemet till slut kollapsade. Men sammanbrottet tog lång tid och det är svårt att jämföra situationen under kalla kriget med Rysslands invasion av Ukraina. Däremot kan man se likheter och skillnader vad gäller sanktionerna. I båda fallen handlar det om omfattande åtgärder, men under kalla kriget var västs sanktioner huvudsakligen inriktade mot att förhindra landets militära uppbyggnad. I dag är de mer finslipade och fokuserar i högre grad på den politiska ledningen – därför hoppas Peter Wallensteen att de ska fungera.

– Förhoppningen är att de ska bidra till en spricka i den ryska ledningen, så att det skapar ett tryck för att stoppa kriget.

Samtidigt ger sanktionerna upphov till förhandlingsmöjligheter. Om Ryssland gör eftergifter kan man tänka sig att väst släpper på delar av sanktionerna. Men spelet är inte riskfritt. Den ryska ledningen kan använda sanktionerna för att få folket på sin sida och upprätthålla sin legitimitet genom att förklara varför ekonomin går dåligt utan att tala om att sanktionerna faktiskt införts på grund av Rysslands agerande.

– Man kan hävda att det är en patriotisk sak att sluta upp mot sanktionerna.

Tyskland har meddelat att landet tills vidare stoppar den ryska gasledningen Nordstream 2. Här en anläggning kopplad till gasledningen i Lubmin i norra Tyskland. Foto: Michael Sohn/AP

Peter Wallensteen noterar också att sanktionerna är hanterbara utifrån västs perspektiv, de kostar en del för de länder som har initierat dem, men inte så mycket att det utgör ett oöverstigligt problem. I det stora hela är han positiv till sanktioner mot Ryssland.

– Om man inte hade sanktioner skulle det bara bli fördömande ord och det är bättre att ha sanktioner än att agera militärt. Det är bra att sanktioner finns som mellansteg mellan ord och krig.

Ann-Mari Sätre, forskningsledare och docent i nationalekonomi på institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet, tror att sanktionerna kommer att bidra till att få slut på kriget. I början slog sanktionerna framför allt mot den ryska befolkningen men efterhand har de fokuserat allt mer på personer med makt, som politiker och oligarker. Det har sannolikt större effekt, menar hon.

– Man har lyckats komma åt de rikaste som har inflytande, exempelvis Roman Abramovitj vars tillgångar verkar vara sammanflätade med Putin, säger hon och syftar på den ryska oligarken.

Oligarken Roman Abramovitj har belagts med sanktioner efter den ryska invasionen av Ukraina. Foto: Martin Meissner/AP

Även sanktioner som drabbar tekniska företag och stora betydelsefulla företag som olje- och gasjätten Gazprom har stor påverkan.

– Men jag vill ändå säga att sanktioner som påverkar befolkningen har betydelse i termer av att människor protesterar mer. De inser att problemen tilltar för deras ekonomi, säger hon.

