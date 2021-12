Professorn om vaccinrestriktioner: Inga data på att det fungerar

Nästa vecka planerar den avgående tyska regeringen att skärpa restriktionerna för ovaccinerade. Planen som antas på torsdag innebär att endast vaccinerade personer och de som tillfrisknat från tidigare sjukdom ha tillgång till offentliga platser så som restauranger, icke-nödvändiga butiker och biografer.

Privata tillställningar där ovaccinerade deltar får enligt de nya reglerna inte överstiga fler än två personer utanför hushållet. Samtidigt blir det obligatoriskt att använda ansiktsmask i skolmiljö.

Joakim Dillner, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, säger att det inte finns data på att åtgärderna faktiskt fungerar.

– I alla fall inte vad jag känner till. Vad som har visat sig fungerar är i synnerhet testning och smittspårning, kontroller vid hemresa och begräsningar av riktigt stora sammankomster – dessa kan ge stora problem om det blir uppstår smittspridning. Det är de tre åtgärdarna som har visat sig vara effektiva hittills.

Om man inte är vaccinerad ökar sannolikheten för att man skulle kunna vara smittsam. I övrigt saknas ordentlig utvärdering, enligt Joakim Dillner.

– Över hela världen genomför man smittskyddsåtgärder utan kontroll, varken före eller efter. Det är mer regel än undantag att det sker utan uppföljning, säger han.

En butik i tyska St. Peter signalerar att det så kallade 2G-systemet gäller. Det innebär att endast vaccinerade och personer som tillfrisknat från covid-19 välkomnas i lokalen. Foto: Antonio Pisacreta/TT

Tyskland befinner sig just i en fjärde smittovåg. På torsdagen rapporterades ytterligare 73 209 nya infektioner och 388 dödsfall med covid-19. Sjukvården är under press och innan jul befaras ytterligare 6 000 covidsmittade behöva intensivvård, rapporterar tyska DW. I områden med fler än 350 nya fall per 100 000 invånare under sju dagar kommer nattklubbar och musikställen tvingas stänga, med start på torsdag.

Både avgående förbundskansler Angela Merkel (CDU) och hennes efterträdare Olaf Scholz (SPD) stödjer förslaget om obligatorisk vaccinering i Tyskland, som om det går igenom, kan bli aktuellt först i februari.

– Med tanke på situationen tycker jag att det är lämpligt att införa obligatorisk vaccination, sa Angela Merkel på torsdagen vid ett krismöte med representanter från landets 16 regioner, skriver DW.

Ett förslag är att ovaccinerade ska kunna straffas med böter på upp till 7 200 euro, motsvarande 72 000 kronor. En omröstning ska hållas i slutet av året.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel (L) och hennes efterträdare Olaf Scholz (SDP). Foto: John Macdougall/AFP

Omkring 69 procent av den tyska befolkningen är fullvaccinerad, vilket är bland den lägsta siffran i västra Europa. Om vaccinationsgraden hade varit högre, hade läget varit ett annat, säger Olaf Scholz till tyska Bild.

– Då hade vi inte haft de här diskussionerna, säger han.

Politiker från socialdemokraternas tilltänkta regeringspartner, marknadsliberala FDP, är däremot skeptiska till förslaget, vilket DN tidigare har rapporterat om. Michael Theurer, vice gruppledare för partiet i förbundsdagen säger att partiet anser att en vaccinationsplikt är ”oförenlig med grundlagen.”

Längre söderut, har Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg meddelat att vaccinkrav ska införas från den 1 februari 2022. Smittokurvan har sedan oktober gått spikrakt uppåt samtidigt som vaccinationsgraden är ”pinsamt låg”, med Alexander Schallenbergs egna ord. Den som vägrar kan riskera höga böter som om de inte betalas kan omvandlas till fängelsestraff, skriver The Guardian.

Samtidigt aviserar den grekiska regeringen månatliga böter till personer över 60 år som vägrar att låta sig vaccineras. Det handlar enligt premiärminister Kyriakos Mitsotakis om cirka 580 000 personer som från och med januari kommer att krävas på 100 euro, motsvarande cirka 1 000 svenska kronor i månaden. Straffavgiften kommer att drivas in automatiskt och finansiera det offentliga hälsosystemet, meddelar Mitsotakis på tisdagen.

I Sverige finns ett grundlagskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp vilket, utöver våld, även avser läkarundersökningar, blodprovstagning och vaccinering. Det innebär i att man inte kan tvinga människor att vaccinera sig, om inte grundlagen ändras.

Från och med den 1 december är det däremot möjligt för arrangörer att kräva vaccinationsbevis vid inomhusevenemang med fler än 100 deltagare. Att det införs är dock inget krav på att det används.

Om smittspridningen fortsätter att öka kan ytterligare smittskyddsåtgärder komma att bli aktuella redan nästa vecka. Vid ett första skede ser Folkhälsomyndigheten bland annat behov av att allmänna råd om att undvika trängsel och att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Joakim Dillner säger att myndighetens planerade åtgärder stämmer bra överens med det man vet är effektivt för att få ned smittan. Åtgärder som ingriper på människors privatliv, säger han, och åtgärder som inte är motiverade tenderar att ha låg följsamhet.

– Att isoleras och att stängas ute från arbetsplatsen eller skolan kan också få negativa effekter, säger han.

Läs mer:

Svenska experter om omikron: ”Vaccinen är helt avgörande”

Sjukhusen tar höjd för fjärde våg och influensa: ”Vi håller andan”

Nu slår smittan mot barnen: ”Viruset beter sig annorlunda”