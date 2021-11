Protester i flera länder mot restriktioner och covidpass

Nästan två år efter att det första covidfallet upptäcktes i Kina fortsätter smittan att sprida sig i vågor över världen. Under hösten har Europa varit värst drabbat och förra veckan var det den enda regionen i världen där dödssiffrorna ökar, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Flera europeiska länder har reagerat med att sätta in nya åtgärder och väcka liv i gamla restriktioner.

I helgen gick tiotusentals människor ut på gatorna för att protestera, bland annat i Österrike där regeringen i veckan meddelade att det från och med februari nästa år blir obligatoriskt att vaccinera sig. På måndag kommer samhället att stängas ned, vilket sedan ska utvärderas om tio dagar.

Med visselpipor och trummor tågade omkring 35 000 människor, enligt polisens uppgifter, genom gatorna i huvudstaden Wien. Många av dem som deltog kom från högerpopulistiska och högerextrema grupper, skriver Reuters. Bland annat högerpopulistiska Frihetspartiet (FPÖ) höll i protesterna.

I Köpenhamn samlades ett tusental personer från proteströrelsen Men in black för att protestera mot införandet av covidpass, som nu måste användas för bland annat restaurangbesök och större evenemang. Kraven på vaccinbevis i vissa situationer infördes den 12 november i Danmark, efter att smittan ökat rejält under hösten.

På lördagen gick även omkring 4 000 personer ut i centrala Rom för att höja sina röster mot landets ”gröna pass”, vaccinbevis, som är obligatoriska i en lång rad situationer i vardagen. Italien, där coronaviruset slog till hårt i början av pandemin, har inte drabbats lika hårt under hösten. Ändå vårdas över 4 000 personer på sjukhus med covid-19, varav över 500 på iva, enligt Reuters.

Små och stora demonstrationer har också ägt rum i Nordmakedonien, Schweiz, Kroatien, Nordirland, skriver bland andra The Daily Mail och Deutsche Welle.

På de flesta håll verkar demonstrationerna ha gått fredligt till, men i Nederländerna drabbade demonstranter och polis samman på fredagskvällen. Tre personer vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att polis avlossat skott. Även på lördagen hölls protester, som ledde till en rad gripanden och att poliser skadades.

Nederländerna har precis som många andra länder i Europa rapporterat de högsta smittotalen per dygn under pandemin under hösten. Regeringen har förutom skärpta restriktioner planer på att införa krav på covidpass på vissa platser, vilket väckt starka reaktioner i vissa grupper.

WHO:s Europachef Hans Kluge är ”mycket orolig” för hur smittan sprids i Europa. I en intervju med BBC varnar han för att 500 000 fler kan dö i regionen under vintern.

– Covid-19 hamnar åter på första plats över dödsorsaker i vår region. Vi vet vad som behöver göras, säger han.

Kluge uppmanar till vaccinering, men anser att obligatorisk vaccinering bör användas som en sista utväg. Han tillägger dock att det är dags att börja diskutera frågan.

– Innan dess finns det andra medel, som covidpass, säger han, något han ”inte ser som en begränsning av vår frihet, utan ett verktyg för att behålla individens frihet”.

