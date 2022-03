Punkstjärnan blev affärsman i ufobranschen: ”USA:s försvar vet mer än de säger”

Det skulle vara lätt att avfärda Tom DeLonge som flummig. Han intresserar sig för allt från bigfoot och barn som böjer skedar ”med tankens kraft” till hur bön kan bota sjuka och att vi alla i en framtid kommer att kunna resa genom dimensionerna.

Han säger också att ufofenomenet är nyckeln och att allt snart kommer att avslöjas för mänskligheten. Exakt vad som ska avslöjas är han mindre tydlig med, utom att han själv tänker vara en viktig del i detta.

Med en personlig förmögenhet värderad till 70 miljoner dollar eller motsvarande 658 miljoner kronor och kontakter bland politiker och forskare är Tom DeLonge en person att räkna med. Även om det han säger får många att lyfta på ögonbrynen.

Musikern som slog igenom med ”Enema of the state” 1999 såg länge ut att ha klivit över kanten.

Men i december 2017 skulle allt förändras. Prestigefyllda New York Times publicerade en artikel som avslöjade att den amerikanska försvarsmakten under flera år i största hemlighet undersökt observationer av ufo som gjorts av bland andra flottans piloter.

Bland det material som tidningen offentliggjorde fanns tre filmer tagna av piloter. En av dem från den 14 november 2004 och de övriga från den 21 januari 2015. Och de hade hittat till tidningen på krokiga vägar.

Filmerna hade lämnats till New York Times av Chris Mellon, USA:s tidigare biträdande assisterande försvarssekreterare för underrättelsetjänsten under president Bill Clinton och George W Bush. Mellon hade i sin tur fått dem av en icke namngiven person i ett hemligt möte på försvarshögkvarteret Pentagons parkeringsplats.

Allt var som taget ur en spännande thriller.

Nu fanns plötsligt filmerna hos ett företag under det märkliga namnet To the stars academy of arts & sciences – TTSA eller To the stars kort och gott. Ett företag som drevs av Tom DeLonge. Filmerna kom att läggas upp på företagets webbplats och den man som tidigare varit mest känd för sin musik blev plötsligt fokus för alla världens ufointresserade, journalister och en rad politiker i den amerikanska kongressen.

Och frågan om de oidentifierade flygande föremålen var inte ny för honom.

Tom DeLonge säger att han blev intresserad av ufo redan som liten pojke. Från början genom att läsa science fiction.

– Det var när jag gick i mellanstadiet som jag kom över en bok om det paranormala och det var som om en glödlampa hade tänts i mitt inre. Tänk om en del av det jag sett i science fiction-filmerna kunde vara riktigt? Men det var inte förrän jag gått ut high school och började turnera med bandet som jag började läsa ufoböcker där jag satt bak i turnébilen.

Tom De Longe beskriver hur bandet reste kors och tvärs över den nordamerikanska kontinenten och hur han allt mer kom att fastna för ämnet. Några mobiler att förströ sig med fanns inte. Istället var det böcker som den brittiske ufoförfattaren Timothy Goods bästsäljare ”Above top secret”, en nästan 600 sidor tjock tegelsten från 1987, som fångade honom. Good blandade tunga fakta och dokument med konspirationsteorier och utomjordingar.

Timothy Goods bok ”Above top secret” påverkade Tom DeLonge.

– Den fick mig att gå fullständigt i taket. Här fanns så många rapporter från folk som jag aldrig trodde hade med ufo att göra – astronauter, anställda vid Nasa, piloter, och mängder av dokument. Det var något helt annat än jag hade väntat mig att få läsa. Jag vet att jag tänkte: om något av detta är sant så förändrar det hela världen.

Att förändra världen är inte främmande för Tom DeLonge. Med 50 miljoner album sålda var han under flera år en av världens mest kända musiker. Men 2015, efter ett uppbrott från – och en senare återförening med – Blink-182, kom han till en punkt i sin karriär när han inte längre ville turnera och heller inte spela musik på heltid.

I stället lockade ufointresset.

– Jag kände att det var inom filmen som utmaningen låg, där fanns också musiken och det mänskliga inslaget och så ville jag lägga till science fiction-komponenten. En av sakerna jag ville var att starta ett företag som berättade om att ufofenomenet är en verklighet och att göra det med fokus på regeringens inblandning och hur den snubblade över fenomenet, säger Tom DeLonge.

Tom DeLonge, Mark Hoppus och Travis Barker i Blink-182 tar det lugnt inför en konsert i Mansfield 2004. Foto: Robert Klein/AP

Men DeLonge såg också svårigheter, säger han. Om han skulle göra film som visade hur regeringen arbetar med ufofrågan kunde det skapa problem för honom. Så för att få fram information utnyttjade han sitt kändisskap för att skapa kontakter som inte alltid var så lätta skapa.

– Jag ”infiltrerade” grupper för att visa vad jag ville uppnå och på så vis kunde jag knyta några personer inom administrationen och ett antal forskare till mig och få dem att arbeta i bakgrunden som rådgivare.

Tom DeLonges mål var att skapa intresse bland ingenjörer som arbetade med luftförsvar, underrättelsepersonal, personal inom försvarsmakten och forskare. Och han lyckades. Snart hade han flera tunga namn i sin grupp. Bland andra den tidigare CIA-agenten Jim Semivan, professorn och ingenjören Hal Puthoff, den tidigare underrättelseagenten Luis Elizondo och Chris Mellon som hade tagit emot de tre filmerna på Pentagons parkeringsplats.

De två första stod som grundare tillsammans med Tom DeLonge när han 2017 startade TTSA. Samtliga avlönades också av företaget.

Och DeLonge jobbade hårt med att knyta tunga namn till sin grupp. När Wikileaks 2016 läckte en serie mejl kopplade till Demokraternas dåvarande presidentkandidat Hilary Clintons förtrogne John Podesta, fanns där ett mejl från Tom DeLonge skrivet ett år tidigare. I mejlet erbjöd DeLonge Podesta, som var känd för sitt ufointresse, att träffa några tidigare chefer som arbetat med hemligstämplade forskningsprojekt för att diskutera deras gemensamma intresse.

John Podesta. Foto: Eva Tedesjö

– Till en början handlade det bara om att jag skulle skriva en bok och göra en film, mer än så var det aldrig. Inte om att vi skulle göra något större avslöjande. Men det som hände var att så snart min bok kommit ut blev en del personer inom statsapparaten nervösa och plötsligt blev det rena vattenfallet av personer inom olika myndigheter som kom till mig. Jag försökte förklara att jag inte var ute efter att avslöja några hemligheter, bara berätta om fenomenet, säger Tom DeLonge.

Boken ”Sekret machines: Book 1 – chasing shadows” blev en blandning mellan sådant som Tom DeLonge fått veta av sina kontakter inom militären och regeringen och sådant som bara rörde sig i hans eget huvud. En blandning av konspirationsteorier, spekulationer och fakta. Inte olikt det han en gång läst i Timothy Goods ”Above top secret”.

Den som ville kunde läsa ”Sekret machines” som en thriller i science fiction-miljö men den kom också fungera som ett flugpapper för TTSA. Enligt Tom DeLonge upptäckte han att många av de personer han stod i kontakt med var ute efter ”ett slags verktyg som de kunde utnyttja gemensamt” och att han var personen som kunde förse dem med detta.

– Jag är en entreprenör och förstod hur jag kunde hjälpa till. Och jag är en opportunist. Ser jag något som verkar spännande hängande framför mig då ger jag mig efter det med allt vad jag har. Oavsett efterverkningarna, säger han.

Så Tom DeLonge satsade, hans företag började arbeta med att öka allmänhetens kunskaper om ufo och han sålde aktier som många småsparare i sin tur var tänkta att köpa. Men försäljningen gick mindre bra. Av de 50 miljoner dollar man hade hoppats sälja aktier för har bara en bråkdel funnit sina köpare och 2018 hade bolaget ett underskott på 37 miljoner dollar.

Att han kunde samla så många namnkunniga personer kring sig förklarar Tom DeLonge med att han ansågs som ”kunnig i området”. Och att han inte vräkte ur sig några konspirationsteorier.

– Kanske några, säger han och skrattar. Men jag tog mig an frågan ur ett helt nytt perspektiv, från ett religiöst och andligt håll.

Hur konstigt det än kan verka menar Tom DeLonge att det var just den här, minst sagt udda inställningen till ufofenomenet, som fick flera av hans kontakter intresserade.

Tom DeLonge driver företaget To the stars. Foto: TTSA

Tom DeLonges mål var att för den breda publiken presentera fakta om ufofenomenet, som han ser dem, med hjälp av film, spel och andra medier. Men också att ta vetenskapen till hjälp. Men mycket har förändrats sedan starten och när flera tunga namn lämnade företaget 2020 skiftade fokus tydligt från forskning till underhållning. I dag har TTSA bara kvar ett forskningsprojekt i form av några metallbitar som just nu analyseras av ett militärt laboratorium.

– De flesta anser att ufofenomenet handlar om varelser från andra planeter, men så tänker inte jag. Och jag vill förstå vad som ligger bakom fenomenet med hjälp av den amerikanska regeringens bästa hjärnor och sedan göra det tillgängligt för hela världen genom filmer och böcker. Jag tror att det går att gifta samman riktigt häftiga Hollywoodfilmer med vad jag ser som århundradets historia om det görs i ett samarbete mellan konstskapare och personer från regeringen, säger Tom DeLonge.

I planen just nu finns omkring 15 större filmer som kommer att produceras under de närmaste sju åren. En som redan har visats, där To the stars hade ett finger med i spelet var serien ”Unidentified” på History Channel där Luis Elizondo reste runt i jakten på bevis för ufofenomenets verklighet. Den serien beskriver Tom DeLonge som en stor framgång.

Och intresset för ufo har ökat, inte minst sedan den amerikanska kongressen i slutet av förra året godkände pengar till ett särskilt kontor inom försvarshögkvarteret Pentagon som enbart ska arbeta med att undersöka militära uforapporter. Ett kontor som dessutom ska ha en insatsstyrka som snabbt ska skickas ut för att utreda de observationer som görs.

Läs mer: Luis Elizondo ledde USA:s hemliga ufoutredningar

För Tom DeLonge är allt detta ett resultat av TTSA:s påverkansarbete. Och genom att visa att den amerikanska regeringen satsat pengar på att undersöka uforapporter fick DeLonge och hans grupp också mediernas intresse för ett fenomen som tidigare ansetts som ointressant, till och med lite löjligt.

– Vi fick ett genombrott när flottan bekräftade att de tre videofilmerna var äkta för politikerna i kongressen, då var militären tvingade att erkänna detta också för allmänheten. Det betydde väldigt mycket, sa Chris Mellon i en intervju med Politico.

Det är ingen tvekan om att Tom DeLonge på flera sätt går sin egen väg. Till skillnad från många andra som intresserar sig för ufofenomenet kopplar han ihop det med religion och har sagt att svaret på ufogåtan kommer att förändra världen.

– Om du studerar människans historia så märker du att det du kan läsa i heliga skrifter kommer från ett och samma träd. Där hittar du berättelser om Edens lustgård, Noas syndaflod och Adam och Eva, tusentals år innan Bibeln skrevs. Det är dessa historier som levt genom århundradena och stått till grund för så många religioner.

För Tom DeLonge ligger svaren på allt från religion till miljöförstöring i ufogåtan. Gudarna vi kan läsa om i Koranen och Bibeln är i själva verket varelser från någon annanstans. De farkoster de färdas i gör det med ren energi som inte förstör vår miljö. När jag frågar vad dessa farkoster är för något och vilka som framför dem svarar Tom DeLonge att de kommer från ”andra frekvenser” och ”parallella dimensioner”.

– Om vill vi rädda vår planet och utvecklas som människor så gäller det att studera deras farkoster, säger Tom DeLonge.

En stillbild ur en av de tre filmer som offentliggjordes genom TTSA och som har tagits av den amerikanska flottans piloter. Foto: TTSA

Att hitta delar från en kraschad farkost av okänt ursprung och få den analyserad är Tom DeLonges högsta dröm. En dröm som just nu testas av ett av den amerikanska arméns laboratorier. Men Tom DeLonge vore inte Tom DeLonge om han inte tog frågan ett steg längre:

– Tittar du på paranormala fenomen, som översinnlig varseblivning, telepati och spöken så finns det bara en sak som förenar dessa disparata fenomen, och det är ufofenomenet och dess sätt att interagera med mänskligheten. Deras teknik eller det sätt som de döljer sin teknik, säger han.

– När allt detta kommer ut så kommer det att visa vilka dessa gudar och gudomligheter som fanns tusentals år före Kristus var. Greklands gudar och demoner, djinnerna i Koranen.

När jag påminner Tom DeLonge om att det han nu berättar för mig, och som inte är helt lätt att förstå, verkar skilja sig en hel del från vad den amerikanska försvarsmakten gör när det gäller ufofenomenet säger han oväntat att han ser många samband:

– Jag tror att försvarsmakten vet betydligt mer än den säger, men att den samtidigt har ett väldigt svårt jobb och ett enormt ansvar gentemot hela civilisationen. Jag tror att regeringen gör precis det den behöver göra vilket är att ta fram ufofrågan från sin topphemliga plats i källaren till en plats där den fortfarande är hemlig men där folk kan börja prata om den.

Tror du att Pentagon anser att ufo är ett hot mot USA och världen?

– Ja, det tror jag. Du har de här farkosterna som kan färdas mellan olika medier, genom vatten upp i luften och till och med rakt in i berg. De kan färdas rakt genom materia och de flyger så snabbt att de skannar våra kärnvapen, kan slå på dem, stänga av dem och göra en massa andra konstiga saker. De kan få människor att känna att de har kidnappats, de kan flyga på samma höjd som våra piloter och har varit nära att kollidera med dem, de leker med passagerarplan. De är så avancerade att vi inte kan försvara oss mot dem. Vår regering kan inte bara sitta still och undra vad de där varelserna håller på med.

Så hur ser du på ufofenomenet?

– Jag tror att de är en annan del av verkligheten. Men jag tror att så snart vi får klart för oss att de existerar kommer vi att veta också vad våra egna förmågor är.

Vad hoppas du att uppnå med det du gör?

– Jag hoppas skapa ett företag som är robust och värt nog med pengar som gör att vi kan få möjligheten att undersöka allt som är paranormalt genom olika datakörningar och ta det till underhållningssektorn som kan undervisa folk. Jag vill ha den främsta undersökningsgruppen på jorden när det gäller ufo och det som hör samman med ufo och sedan ge världen dessa uppgifter via riktigt bra, informerad science fiction.

För Tom DeLonge finns det bara en väg framåt: Att sprida all information som finns till så många som möjligt. Att hålla information hemligt är inget alternativ:

– Vi måste göra tvärtom och berätta för alla allt vi vet om de här fenomenen. Det är det snabbaste sättet att samla alla, att förstå vår historia och att förstå att medvetandet existerar och hur vi kan bygga en bättre värld. Sedan kan vi använda oss av en del av den tekniken till att inspirera alla till att leva i en mer harmonisk tillvaro med naturen och varandra, säger Tom DeLonge som är medveten om att det han säger är utmanande och spekulativt.

Men han känner samtidigt att hans företag har uppnått ett delmål:

– Fenomenet har blivit accepterat och jag tror att vi i framtiden kommer att få se riktig forskning kring det här fenomenet.

Läs mer:

Metallbiten som kan visa att jorden har besök

Tidigare CIA-agent vill lära allmänheten om ufo

Många länder har undersökt uforapporter