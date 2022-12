Putin i Minsk: ”Kan planera ny offensiv från Belarus”

President Putins plan landade på belarusisk mark på måndagseftermiddagen. Samtalen fördes i Självständighetspalatset i Minsk med de bägge ländernas försvarsministrar Sergej Sjojgu och Viktor Chrenin närvarande.

Enligt statskontrollerade nyhetsbyrån Ria Novosti hade ledarna för avsikt att föra samtal om bilaterala samarbeten samt ”regionala och internationella problem.”

Vid en gemensam presskonferens efter mötet sade Putin att förhandlingarna hade varit produktiva och att de diskuterat alla saker som berör de rysk-belarusiska relationerna, skriver The Guardian.

– I dag kan vi otvetydigt konstatera: tillsammans kunde vi inte bara överleva, utan också hitta möjligheter för utvecklingen av våra ekonomier, sade Putin enligt den statliga belarusiska nyhetsbyrån Belta.

President Lukasjenko välkomnar president Putin vid flygplanet. Foto: Sergei Karpukhin/AFP

Presidenten menade att Ryssland inte vill ”absorbera” någon och att ”fiender” vill stoppa Rysslands integration med Belarus, skriver Reuters.

– Ryssland har inget intresse av att absorbera någon. Det finns helt enkelt inget ändamål med detta.

Han sade också att de båda länderna kommer att fortsätta sitt nära samarbete på det militära området och utbyta och utveckla vapen och utrustning. Han menade att det var nödvändigt på grund av den spända situationen vid den yttre gränsen av ”unionsstaten”, det vill säga Ryssland och Belarus. Enligt Putin genomför Ryssland just nu militärövningar på belarusiskt territorium som en del i ansträngningarna att skydda ”säkerheten för våra länder”, skriver Sky News.

President Putin och president Lukasjenko under mötet i Minsk. Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Lukasjenko betonade vikten av att de båda länderna har ett nära samarbete, inte minst militärt.

– Svåra tider kräver politisk vilja, säger han enligt nyhetsbyrån AFP.

Lukasjenko betonade under ledarnas möte särskilt två områden:

– Huvudfrågorna har på sistone varit försvar och säkerhet, sade han.

Men att de två samarbetar i de frågorna betyder inte att de sluter sig helt, sade Lukasjenko efter mötet.

– Ryssland och Belarus är öppna för dialog med andra stater, inklusive europeiska. Jag hoppas att de snart kommer att lyssna på förnuftets röst.

Men enligt analytiker på den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, kan Putin ha större planer med mötet. I ett värsta scenario väntas en ny rysk offensiv mot norra Ukraina och Kiev redan i vinter, efter ett misslyckat försök att erövra huvudstaden tidigt i kriget.

Putin och Lukasjenko i samband med mötet i Belarus. Foto: Pavel Bednyakov/AP

Det är möjligt att en sådan offensiv skulle kunna genomföras från Belarus och att Putin nu försöker övertala sin allierade att stötta, om inte delta, i den. Andra hävdar att det ryska besöket har som mål att skifta fokus mot Ukrainas norra gräns, så att Kiev tvingas omgruppera sina styrkor.

ISW bedömer för närvarande att risken för ett ryskt anfall mot Ukraina från Bealurs är låg, men möjlig. Det är fortsatt ytterst osannolikt att Belarus med egna styrkor invaderar Ukraina, enligt tankesmedjan.

Den ukrainske generalmajoren Andrij Kovaltjuk, en av Ukrainas högsta militära ledare, har tidigare varnat rysk offensiv från belarusisk mark kring årsdagen för invasionen, den 24 februari.

I en intervju med Sky News säger han att Ukraina kommer att vara bättre förberett den här gången.

Parallellt med det rysk-belarusiska mötet träffas ledare inom Nordeuropeiska försvarssamarbetet Joint expeditionary force i lettiska Riga. Utöver Storbritannien, som tog initiativet 2014, deltar en rad nordiska och baltiska länder i samarbetet, bland dem Sverige.

Tidigare på måndagen rapporterade ryska nyhetsbyrån Interfax att ryska styrkor ska genomföra övningar i Belarus, men det klargjordes inte var eller när de ska ske.