Putin tror att klimatförändringen kan innebära fördelar

– Teoretiskt kan man tänka sig att Ryssland får vissa fördelar av den globala uppvärmningen. Men de här teoretiska fördelarna är mycket mindre än alla nackdelar den kommer att föra med sig för oss, säger den ryska säkerhetsanalytikern och journalisten Aleksandr Golts.

Cirka 65 procent av Rysslands territorium består av permafrost, evig tjäle. Den håller nu på att tina, på vissa ställen i rekordfart. Resultatet är tilltagande problem med infrastrukturen. Hus och vägar sjunker ner i jorden, och stora skogsbränder rasar på områden där de tidigare aldrig förekommit.

Sibirien är fyllt av sjöar, många av dem så kallade termokarstsjöar som uppstår då permafrosten tinar. Uppifrån är stora delar av Sibirien ett lapptäckte i grönt och blått. Foto: Lotta Härdelin

De här förändringarna kommer, enligt Golts, att leda till gigantiska kostnader. Samtidigt kör Kremllojala medier fortfarande ut budskapet att klimatförändringen går att vända till Rysslands fördel. Tv-kanalen Zvezdas reportage från 2019 beskriver ett Ryssland som kommer att blomstra tack vare varmare temperaturer. Inslaget beskriver lyriskt hur många värdefulla mineraler, gas och olja som går att utvinna på Nordpolen då polarisen försvinner.

– Den globala uppvärmningen, som hela världen är så rädd för, kommer enbart att utgöra en fördel för Ryssland. Vårt land har ofrivilligt tilldelats ett mäktigt klimatvapen, utropar journalisten.

Den här uppfattningen är enligt Golts ett uttryck för en förhoppning som fortfarande vårdas i Kreml – nämligen att klimatförändringen blir en oväntad kraft utifrån som plötsligt får gamla problem att försvinna av sig själva.

– Det är som om Kreml hela tiden hoppas på ett under. Att klimatförändringen ska leda till att allt ställs på huvudet, den siste blir den förste. I praktiken: Att Rysslands ekonomiska problem ska få en lösning, vi kommer att hitta en massa skatter under Nordpolen. Därför hade man så bråttom med att plantera den ryska flaggan på botten av Nordpolen år 2007. Man föreställer sig att alla andra också är inställda på att ta för sig av skatterna under isen, säger Golts.

Rysslands flagga på Norra ishavets botten. Foto: AP

Under de senaste 15 åren har Ryssland gjort omfattande militära investeringar i Arktis. Orsaken är, enligt Golts, just uppfattningen om Arktis som en potentiell källa till rikedom, som hela världen vill åt.

– Men Ryssland saknar teknologi för att bygga till exempel oljeplattformar som kan fungera i de här förhållandena. Och de här eventuella oljeinkomsterna bleknar i jämförelse med kostnaderna för att bygga ny infrastruktur i Sibirien när permafrosten smälter. Det är helt klart att för Ryssland är det mycket mer fördelaktigt att göra allt för att bromsa klimatförändringen än att försöka dra kortsiktiga fördelar av den.

Vladimir Putin har under de senaste åren sänt ut dubbla budskap om den globala uppvärmningen. Ännu år 2003 skämtade Putin om att ryssarna välkomnar ett varmare klimat, eftersom skördarna blir rikare och man inte längre behöver lägga ned pengar på varma kläder.

På senare tid har Putin dock erkänt att Ryssland kan få stora problem på grund av klimatförändringen. Ryssland har både skrivit på och ratificerat Parisavtalet. Samtidigt påstår Putin att människans påverkan fortfarande inte är klarlagd – något som inte stämmer.

– Ingen vet egentligen vad som ligger bakom den globala uppvärmningen. Vi vet att under planetens historia har vi haft varmare och kallare perioder. Det är mycket svårt, kanske omöjligt, att räkna ut hur människan påverkar klimatet. Men vi får inte förbli passiva. Vi måste anstränga oss maximalt för att klimatet inte ska ändras, sade Putin på en presskonferens år 2019.

Budskapet är motsägelsefullt. Putin påstår alltså att vi inte vet varför jorden blir varmare, vilket är osant. Den internationella panelen för klimatforskare IPPC slog redan för flera år sedan fast att människans påverkan är bevisad bortom all tvivel. Bakom Putins retorik står det faktum att den ryska ekonomin är helt beroende av sin olje- och gasexport.

Rysslands president Vladimir Putin har på senare år medgett att den globala uppvärmningen kommer att ge Ryssland stora problem, men han hävdar att människans påverkan inte är klarlagd – något som inte stämmer. Foto: Kremlin Pool/TT

Samtidigt säger Putin att vi trots detta måste ”anstränga oss maximalt” för att klimatet inte ska förändras (trots att det redan har förändrats). Det här dubbla budskapet påverkar tydligt den ryska befolkningen. När jag nyligen besökte Teriberka vid Barents hav, där havsvikarna inte längre fryser och det är plusgrader i november, sade ett flertal av invånarna att de visserligen har lagt märke till att det blivit varmare. Ändå tror de inte på någon klimatförändring. Också oberoende ryska medier som Meduza publicerade så sent som ifjol en artikel med rubriken: ”Global uppvärmning – myt eller sanning?”

Samtidigt håller Nordostpassagen över norra Ryssland på att öppnas. Det innebär en ny sjöväg mellan Europa och Asien, som förkortar båttransporterna med två tredjedelar i jämförelse med den tid det tar att köra via Suezkanalen. År 2009 tog sig för första gången två isklassade fraktfartyg genom hela Nordostpassagen, assisterade av en rysk atomisbrytare.

Men enligt experterna kommer det att ta lång tid innan Nordostpassagen blir farbar för reguljär godstrafik. Om det någonsin kommer att ske.

– Norra ishavet är grunt. Det är fortfarande svårt för stora skepp att segla där, vilket påverkar lönsamheten. Och det finns inte tillräckligt med infrastruktur, inga bränsledepåer eller hamnar där skeppen kan repareras. Jag tror inte att vi ska vänta oss stora fraktfartyg i Nordostpassagen inom den närmaste framtiden, säger Andrej Leonov. Han är docent i havshydrografi vid Flottans statliga universitet i Sankt Petersburg.

En isbjörn försöker komma åt fågelägg på en klippa vid ögruppen Novaja Zemlja i Norra ishavet. Foto: Jenny E. Ross/AP

Under de senaste åren har en mängd nya öar uppstått vid ryska Ishavskusten, framför allt vid Novaja Zemlja. Det är ett resultat av att isen smälter. Enligt Leonov handlar det totalt om ett tjugotal nya öar sedan 2013.

De här öarna presenteras ofta som nytt värdefullt, ryskt territorium i statliga tv-kanaler. Leonov anser däremot att deras territoriella betydelse är försumlig.

– Det handlar om ett område på drygt två kvadratkilometer totalt, lite större än Monaco. Jag ser dem inte som viktiga ur territoriell synvinkel, men de är intressanta att studera eftersom de har varit täckta av is i tusen år. Att de nu finns påverkar också säkerheten, fartygen känner inte till dem och kan gå på grund. Vi måste hinna uppdatera sjökorten.

Den oberoende säkerhetspolitiska experten Pavel Felgenhauer kallar Putins oklara klimatpolitik ”idioti”.

– Att tala om eventuella fördelar med klimatförändring för Rysslands del bevisar att man inte har förstått något alls. När permafrosten har tinat blir Sibirien ett kärr. Där kommer man inte att kunna bygga hus eller utvinna någon gas eller olja. Det blir en katastrof för Ryssland.

Fakta. Rysk klimatpolitik Ryssland – i motsats till USA – skrev på Kyotoprotokollet från 1997 om att begränsa utsläppen av växthusgaser. Att Ryssland skrev på var en förutsättning för att avtalet skulle kunna träda i kraft. Ryssland har både skrivit på och ratificerat Parisavtalet 2015. Ryssland står för 5 procent av världens koldioxidutsläpp globalt, vilket placerar landet på fjärde plats globalt. Kinas andel är 28, USA:s 15 och Indiens 7 procent. Ryssland tillhör världens största olje- och gasexportörer. Dess ekonomi är helt beroende av fossilt bränsle, som driver klimatförändringen. Putin säger att klimatförändringen måste stoppas, samtidigt som han felaktigt påstår att det inte går att bevisa att människan ligger bakom den. Visa mer

