Putin: Våra soldater ska befria fosterlandet från nazistavskummet

Sovjetunionens seger över Nazityskland under andra världskriget firas på måndagen med en stor militärparad på Röda torget i Moskva. Under repetitionerna har den ryska militären bland annat visat upp det så kallade domedagsplanet, en flygande ledningscentral som är tänkt att sättas in i händelse av ett kärnvapenkrig.

Segerparaden kommer dock att bli mindre än förra årets då 191 fordon och 12 000 soldater deltog. I år kommer 10 000 soldater och 129 fordon att synas när paraden passerar Röda torget, skriver oberoende Moscow Times och hänvisar till siffror från det ryska försvarsdepartementet.

Paraden genomförs i skuggan av det pågående kriget i Ukraina.

På söndagen skickade Putin ett skriftligt budskap till ”ledarna och invånarna” i Azerbajdzjan, Armenien, Belarus, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abchasien, Sydossetien, Folkrepubliken Donetsk och Luhansk ”såväl som befolkningen i Georgien och Ukraina”.

I budskapet drog Putin paralleller mellan kriget i Ukraina, som fortfarande kallas för en ”specialoperation” av den ryska ledningen, och situationen 1945 då Ryssland var med och besegrade Nazityskland. Och åter jämförde han Ukraina – som han kallade en del av Ryssland – med nazisterna:

”I dag slåss våra soldater, som sina förfäder, sida vid sida för att befria sitt fosterland från nazistavskummet, och det med ett självförtroende, precis som 1945, om att segern kommer att bli vår”, skrev Putin, enligt en sammanfattning av budskapet som lagts ut på Kremls webbplats.

För att stärka den egna befolkningen påminde Putin också om att ”hemmafronten krossade nazismen till stora uppoffringar” i samband med andra världskriget. Uppoffringar som nu börjar märkas i form av allt större sanktioner från omvärlden.

Putin målade också ut Ukraina som ett hot mot hela Ryssland.

– Det är vår heliga plikt att hålla tillbaka de ideologiska efterföljarna till dem som besegrades, sa Putin åter med hänvisning till nazisterna under andra världskriget, skriver Kyiv Post.

Putins tal kommer samma dag som sökandet efter överlevande i en skola som bombats av ryska styrkor fortsatte i byn Bilohorivka i Luhansk. Omkring 90 civila hade tagit skydd i skolan när den ryska attacken riktades mot den. Minst 60 personer befaras ha dött i en av många attacker mot civila mål i Ukraina.

På söndagen anklagade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Ryssland för att återuppväcka nazismen:

– Ondskan har återvänt, i en annan uniform, under nya slagord, men med samma mål, sa Zelenskyj.