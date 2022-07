Putins nya vapen: ”Har inte sin like i världen”

Den omfattande ryska beskjutningen av staden Mykolajiv i södra Ukraina fortsätter att skörda civila offer i samband med två attacker under söndagen. Bilder från tidigare angrepp under veckan har visat döda civila liggande på gatorna. Enligt stadens borgmästare Oleksandr Sienkovitj var söndagens attacker de mest omfattande hittills under kriget:

”Kraftiga explosioner hördes först vid ettiden på natten och sedan vid femtiden på morgonen. Ett antal byggnader förstördes och bostadshus skadades. En del av bomberna var klusterbomber”, skrev Sienkovitj i sin Telegramkanal.

Tolv robotar träffade bostäder och skolor, enligt borgmästaren.

En av de dödade under söndagen var den kända affärsmannen Oleksej Vadaturskij, ägare till spannmålsföretaget Nibulon och en av landets rikaste personer. Vadaturskij bar titeln Ukrainas hjälte som han 2007 tilldelades för sitt arbete för Ukraina. Vid attacken, som riktades mot Vadaturskijs hem, dödades även hans hustru.

Nibulon har specialiserat sig på export av vete, korn och majs och har sin egen fartygsflotta.

President Volodymyr Zelenskyj betecknade Vadaturskijs död som ”en stor förlust för hela Ukraina”.

På söndagen konstaterade en talesperson för Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att det första fartyget med spannmål ser ut att kunna lämna hamnen i Odessa under måndagen. Ytterligare två hamnar omfattas av den överenskommelse som skrevs under mellan Ryssland och Ukraina den 22 juli.

Samtidigt gick president Zelenskyj ut på Twitter med att landets spannmålsskörd kommer att halveras under 2022 jämfört med året före.

Striderna i Ukraina har under helgen koncentrerats till södra och östra delen av landet vilket har fått president Volodymyr Zelenskyj att beordra evakuering av Donetskregionen.

Under söndagsmorgonen besköts också hamnstaden Nikopol med 50 robotar, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Enligt en ukrainsk militärexpert, Oleg Zhdanov, kan Ryssland vara på väg att samla så många som 25 000 man i Cherson- och Mykolajivområdet. Trots det har Ukraina ännu så länge inte totalförstört broarna som leder över Dnjepr, något som kan betyda att Ukraina har planer för att själva använda broarna i sin motoffensiv.

Ryssland är på väg att förse sin flotta med ett hypersoniskt vapen. Det tillkännagav Vladimir Putin i samband med en marinparad i S:t Petersburg på söndagen. Dagarna före Rysslands invasion den 24 februari genomförde Ryssland en omfattande övning i Svarta havet. Bland de vapen som testades var roboten Zirkon som kan enligt ryska uppgifter nå en hastighet av 9 800 kilometer i timmen, alltså nio gånger ljudets hastighet, och träffa mål 1 000 kilometer bort.

På söndagen gick den ryske presidenten ut med att flottan inom några månader kommer att utrustas med vad den ryske presidenten kallade den ”formidabla” kryssningsroboten som kan användas mot såväl sjömål som markmål.

– Zirkon har inte sin like i världen, den har inga gränser, sa Putin enligt ryska medier.

Enligt den ryske presidenten kommer fregatten Admiral Gorshkov att bli den första att utrustas med roboten.

Under söndagen höjde Ryssland också beredskapen i Sevastopol på den annekterade Krimhalvön sedan man anklagat Ukraina för en drönarattack mot den ryska Svartahavsflottans högkvarter. Ukraina menade att anklagelsen var ett sätt för Ryssland att ställa in firandet av Flottans dag eftersom man inte har resurser att försvara sitt eget luftrum.