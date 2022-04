Putins propagandadrag mitt i kriget – lovar en ny månlandning

Tisdagen den 12 april var det ännu en årsdag för en av Sovjets största prestationer: Jurij Gagarins färd till rymden.

President Vladimir Putin firade dagen genom att besöka rymdbasen Vostotjnyj i Amur-regionen i östra Ryssland. Rymdbasen är inte färdigbyggd trots att den började byggas 2011. På dess hemsida lanseras den som ”Rysslands nya rymdbas” som ska ta nästa steg i rymdforskningen.

Med sig på utflykten i Amur hade Putin en av sina få allierade, Belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Under besöket passade Putin på att avfärda dödandet i Butja utanför Kiev som ”en specialoperation iscensatt av engelsmännen”. Dessutom lovade han att en icke namngiven rymdraket ska landa på månens yta någon gång under det här året. Projektet heter Luna 25, samma namn som ett liknande projekt hade under sovjettiden, rapporterar Moscow Times.

Tomas Sniegon är lektor i Europastudier vid Lunds universitet och har forskat om Ryssland och Sovjet. Han säger att Putins rymdbesök och månlandningslöfte är en klassisk dimridå för att dra fokus från krigshaveriet i Ukraina.

– Den ryska propagandan har två sätt att söka sin egen legitimitet. Det ena sättet är att fokusera på segern av andra världskriget. Och det andra sättet är att fokusera på det här med Gagarin och att han var den första människan i rymden. De här två delarna försöker Putin hela tiden att plocka fram nu när han inte har så mycket annat att komma med, säger Tomas Sniegon.

Han säger också att det inte är en slump att Putin går på det nostalgiska spåret när han formar sin propaganda.

– Det är för att det inte finns några motsvarande historiska händelser utom dessa två. Först vann man andra världskriget. Sen hände det inte så mycket på 20 år före 1961 när Sovjet lyckades skicka upp den första mannen till rymden. Det senare är en demonstration av ett tekniskt övertag som Sovjet aldrig mer kunde visa upp. Dessa två är dessutom händelser som också accepterades av väst som verkligt stora bedrifter. Det finns inga lika bombastiska historiska händelser som Putin kan använda sig av, säger Tomas Sniegon.

90-talets demokratiska framgångar försöker Putin tvärtom att tona ner och smutskasta, allt för att säkerställa att folk inte längtar tillbaka till tiden innan han själv satt vid makten.

Det finns inga konkreta planer för Putins nya rymdsatsning. Men troligen går löftena och budskapet hem i stugorna hos den delen av befolkningen som står bakom Putin.

– Det är också en markering mot amerikanerna, att Ryssland kan klara sig själva med sina rymdprojekt. Putin lovade också Lukasjenko under mötet att han ska få skicka upp en belarusisk kosmonaut till rymden med hjälp av Ryssland. De som litar på Putin tror ju på vad som helst och de som inte litar på honom kommer fortsatt vara skeptiska oavsett vad han säger, säger Sniegon.

Enligt oberoende nyhetssajten Meduza har andelen av den ryska statens budget som läggs på de egna, statliga propagandakanalerna tredubblats sen början av året. Under samma period förra året spenderades 5,4 miljarder rubel på propagandamaskineriet. Nu ligger budgeten på 17,4 miljarder rubel.