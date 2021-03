Putins svar till Biden: ”Den som sa det – han var det”

På onsdagen sade USA:s president Joe Biden att Putin kommer att få ”betala ett pris” för sin inblandning i det amerikanska presidentvalet 2020. Samtidigt sade han att Putin inte hade någon själ och svarade ja på en fråga om han anser att den ryske presidenten är en mördare.

Bakgrunden är att det amerikanska underrättelseorganet Office of the Director of National Intelligence (ODNI) i en rapport anklagat Ryssland för att ha försökt påverka presidentvalet. President Putin ska både ha känt till och sannolikt själv styrt operationen, enligt rapporten.

Ryssland svarade med att kalla hem en ambassadör från Washington och har meddelat att de ”inte vill förvärra de bilaterala relationerna”.

President Putin själv har nu gjort en rad egna uttalanden som adderas till det upptrappade tonläget:

I en intervju med den ryska statliga nyhetsbyrån Tass uppger Putin att han hade svarat Biden: ”Hoppas att du vidhåller en god hälsa” om han hade varit i rummet när de hårda orden uttalades. Enligt Putin skulle han ha önskat Biden detta ”helt utan ironi”.

Han påminner sig om hur han ”brukade säga i barndomen”.

– Den som sa det, han kan var de, brukade vi säga. Det är faktiskt inte bara en barnslig fras, det finns en väldigt djup och psykologisk mening. Vi tittar alltid på en person och ser oss själva och utifrån det bedömer vi personen, säger Putin.

Tidigare under torsdagen kommenterade Putins pressekreterare Dimitri Peskov konflikten och kallade Bidens uttalanden för ”väldigt dåliga”.

– Med sina uttalanden visar Biden att han inte på något sätt är intresserad av att laga relationerna mellan Ryssland och USA, sa Peskov och tillade att ”Ryssland nu kommer att utgå från det”.

Vare sig president Putin eller hans pressekreterare har kommenterat uppgifterna om påverkan på presidentvalet 2020. Han ser dock ett ”fortsatt samarbete” med USA, men då ”på våra egna villkor”.

– Vi kommer att arbeta med dem, men då inom områden som är intressanta för oss och på det sätt som vi finner lämpligt. Och det kommer de få räkna med trots alla deras försök med sanktioner och förolämpningar.

Putin sa att hans bild är att det i USA finns ”massor med hederliga medborgare som vill samarbeta med Ryssland”. Han skyller den dåliga relationen mellan de två staterna på ”det politiska etablissemanget.

Under onsdagen utvidgade USA sina sanktioner mot Ryssland. Bakgrunden till det var ryska statens hantering och förgiftning av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj men också tidigare användning av nervgiftet Novitjok.