”Putins veteraner” stred inte i andra världskriget

Logga in

Logga in

När Ryssland på tisdagen firade Sovjetunionens seger över Nazityskland 1945 satt president Putin bredvid två män i samband med paraden i centrala Moskva. Traditionellt sett omgärdas presidenten av veteraner från andra världskriget, men i det här fallet hade ingen av de båda männen stridit i kriget, uppger den oberoende granskande ryska sajten Agentsvo.

I själva verket rörde det sig om två före detta underrättelseagenter.

98-åriga Jurij Dvojkin är en före detta NKVD-agent (föregångare till KGB), som deltog i operationer för att likvidera ukrainska partisaner i Lviv i västra Ukraina 1944.

Den andre mannen, före detta KGB-agenten Gennadij Zajtsev, är född 1934 och hjälpte till att slå ned de antisovjetiska protesterna under Pragvåren 1968.

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, tycker att uppgifterna är trovärdiga. Han påpekar att det inte finns så många veteraner kvar från andra världskriget, eftersom de flesta har lämnat jordelivet på grund av sin höga ålder. Samtidigt tycker han att det är intressant att Putin valde att placera just de här männen bredvid sig.

– Det är symboliskt talande eftersom de inte är uttryck för det sovjetiska försvarskriget, utan representanter för den sovjetiska stormakten som expanderade efter andra världskriget och lade under sig nya territorier. Man kan se det som en markering av Putin, säger han.

Putin håller tal på Röda torget på segerdagen. Till väster siktas Gennadij Zajtsev. Foto: Gavriil Grigorov/AFP

Kragh menar att Putin ser sig som företrädare för en storrysk tradition och öppet gör anspråk på att Ryssland har rätt att dominera sina grannländer, som han kallar för ”Rysslands privilegierade intressesfär”.

– Det återspeglas genom den dubbelhet som har utvecklats för för segerdagen under Putin, en dag då miljontals människor minns sina släktingars uppoffringar under kriget. Segerdagen under Putin är också en kraftfull markering av den ryska stormakten som visar upp sin militära styrka.

I sitt tal på Röda torget jämförde Putin invasionen av Ukraina med Sovjetunionens kamp under andra världskriget. Men jämförelsen haltar rejält, menar Kragh.

– Det är inte samma sak. Det ena är ett försvarskrig medan det andra är ett ryskt aggressionskrig.

Läs mer:

Paasikivi: Manövern ett sätt att förvirra ryssarna

Ryssarna har tömt militärbas på norra Krim