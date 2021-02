Räddningsarbetet efter glaciärraset fortgår när många fortfarande saknas

Två dagar har gått sedan en del av glaciären Nanda Devi i Himalaya bröts loss vilket gjorde att flodvatten, lera och stenblock svepte ner för berget längs floderna Alaknanda och Dhauliganga.

Störtfloden orsakade stor förödelse och svepte bort allt i dess väg i delstaten Uttarakhand i norra Indien. Det var främst arbetare vid vattenkraftverk som överrumplades av vattenmassorna.

Hundratals räddningsarbetare letar fortfarande efter överlevare i byarna i området. På tisdagen rapporterades det att minst 31 personer har dött och att 165 personer saknas, enligt nyhetsbyrån AP.

En del av räddningsarbetet är fortfarande inriktat på att försöka ta sig igenom en tunnel i anslutning till ett av vattenkraftverken beläget i Tapovan-området, där drygt 30 personer är instängda. Under natten mot tisdag användes grävmaskiner och skyfflar för att försöka ta sig igenom sörjan men fortfarande har inga livstecken noterats från personerna som tros vara instängda.

Under tisdagen ska militär personal och ett team med dykare bistå räddningsarbetet vid tunneln, där det rapporteras att vattennivåerna stiger enligt India Today.

En av arbetarna som tillsammans med elva andra räddades från en mindre tunnel under söndagen berättar för nyhetsbyrån AP att de först antog att vattnet som strömmade in i tunneln kom från regn, men när lera och skräp trängde in i hög hastighet förstod de att det var något mycket värre.

– Vi väntade i nästan sex timmar – bad till gud och skämtade med varandra för att hålla uppe humöret. Jag var den första som räddades och det var en stor lättnad, sade Rakesh Bhatt.

Delstaten Uttarakhand har tidigare drabbats av naturkatastrofer, sommaren 2013 drabbades norra Indien av ett monsunregn som tog flera tusen människors liv.

Samtidigt har katastrofen i Himalaya väckt frågor om hur människans klimatpåverkan är en bidragande orsak, något som också påtalades vid katastrofen 2013. En regeringsrapport pekade då på att att katastrofen inträffade som ett resultat av naturliga orsaker, men att mänsklig aktivitet hade bidragit betydligt, skriver Reuters.

Glaciären i Indien är också en påminnelse om att isarna smälter, vattenförsörjningen för många människor är också hotad när regnmängder påverkas och glaciärer krymper.

– Man kan befara en enorm vattenkris till år 2100, säger Martin Albihn, miljö- och klimatrådgivare på Sida till TT.