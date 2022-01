Radikalt förändrade röstlagar ska ge republikaner makten tillbaka

På en uteservering i Texas huvudstad Austin sitter tre konservativa aktivister och äter lunch.

De pustar ut efter en intensiv helg av politiskt kampanjarbete på delstatskongressen, vars pampiga kupol syns i horisonten.

Aktivisterna har rest hit från Corpus Christi, sju timmars bilfärd tur och retur, för att ge republikanerna i delstatsregeringen stöd i försöken att radikalt förändra Texas röstlagar.

– Det här handlar inte om att ta bort någons rätt att rösta. Det handlar om att städa upp röstsystemet och straffa de som fuskar, säger Kim Bridges, en av aktivisterna.

Aktivisterna Julie Kellogg, Kim Bridges och Carrie Manna har rest till Austin för att ge för att ge republikanerna i delstatsregeringen stöd i försöken att förändra röstlagarna. Foto: Agaton Ström

I presidentvalet 2020 hade USA det högsta valdeltagandet på 120 år. Men efter Donald Trumps nederlag har republikaner på delstatsnivå orkestrerat en historisk offensiv för att förändra röstlagarna.

I 49 av USA:s delstater har Republikanerna lagt fram mer än 900 lagförslag som kan göra det svårare att rösta eller stärker straffen för den som begår misstag, medvetet eller inte, i röstsystemet, enligt Brennan Center, ett institut för demokrati och juridik på New York University.

I 19 delstater har Republikanerna redan lyckats genomföra 34 nya lagar som gör det svårare att rösta, enligt institutet. I 17 delstater har det även genomförts lagar som kan äventyra neutraliteten i rösträkningen, då Republikanerna försöker ersätta de byråkrater som traditionellt hanterar valresultaten med Trump-lojala republikaner som kan vända en eventuell seger för Demokraterna till en republikansk seger.

Dessutom pågår frenetiska försök att rita om valkretsar i flera av delstaterna som styrs av republikaner.

Demonstranter som deltagit i en aktion utanför Vita huset för att bevara rösträtten, november 2021. Foto: Allison Bailey/TT

Sammantaget kan dessa initiativ leda till ett historiskt hot mot rösträtten och den amerikanska demokratin, enligt experter. Flera institutioner som kartlägger global demokrati, som Freedom House, The Economist Intelligence Unit och The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, varnar särskilt för utmaningarna mot rösträtten.

”USA svävar just nu mellan demokrati och autokrati” skriver David Remnick, chefredaktör för The New Yorker.

Garrett Bess på den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation, som haft en nyckelroll i republikanernas offensiv för hårdare röstlagar, försvarar röstlagarna med att de ska göra det ”lättare att rösta och svårare att fuska”.

Men det är extremt sällsynt med valfusk och ogiltiga röster i USA. Inte en enda seriös granskning har visat att valfusk är ett verkligt problem i amerikanska val. Trots att såväl republikanerna som Donald Trumps personliga jurister lagt historiska resurser på att hitta felaktiga röster och fusk har bara 16 ogiltiga röster hittats av de nästan 159 miljoner röster som lades i det senaste valet.

Utslaget över alla presidentval under 2000-talet har felaktiga röstsedlar totalt motsvarat 0,00006 procent av det totala antalet röster, enligt en analys av The New Yorker. I det senaste valet kom i princip alla de felaktiga rösterna från republikaner som försökte rösta på Trump två gånger. Den liberala komikern Stephen Colbert har sagt att republikanerna lägger allt fokus på ”ett problem som är så litet att det knappt går att hitta”.

”Varje felaktig röst är en skymf mot systemet”, säger Kim Bridges (mitten) som rest till Austin med Julie Kellogg (till vänster) och Carrie Manna (med ryggen mot kameran). Foto: Agaton Ström

Kim Bridges, republikanen i Austin, tycker inte att det har någon betydelse att valfusk är oerhört sällsynt.

– Det är som att säga att det är okej om bara ett enda barn blir mördat. Varje felaktig röst är en skymf mot systemet. Varje gång en enda person fuskar så nollställer det ju värdet i min röst, säger hon.

Donald Trumps kampanj om valfusk och konservativa mediers utbredda spridning av samma lögner har fått verkligt genomslag bland konservativa aktivister som Bridges.

75 procent av republikaner säger nu att Biden vann valet med hjälp av fusk, trots att alla granskningar av valet 2020 visar att det var en av de säkraste valprocesserna i USA:s historia. Andelen republikaner som anser att det bör bli lättare att rösta har i sin tur rasat från 71 procent när Trump var president till 51 procent i dag.

Justitieminister Merrick Garland. Foto: Carolyn Kaster/Getty

Republikanernas förändringar av röstlagarna möter en kritikstorm från juridiska experter, statsvetare, människorättsgrupper och svarta rättighetsgrupper. Justitieministern Merrick Garland kritiserar republikanernas initiativ som en fortsättning på en lång historia av förtryck mot rösträtten för i synnerhet svarta väljare. Garland menar att röstlagarna ”drastiskt försvagar” det skydd mot diskriminering som sedan 1960-talets garanterats av Voting Rights Act, en av medborgarrättsrörelsens stora triumfer.

Strategin är inte särskilt subtil. I Lincoln County i Georgia försöker republikanerna stänga sex av sju vallokaler i ett bostadsområde där svarta utgör en klar majoritet av befolkningen. I storstaden Atlanta, som avgjorde presidentvalet i Georgia till Bidens fördel, vill republikanerna dra ner antalet lokaler för förtidsröstande från 111 till 23. Det riskerar att leda till betydligt längre köer i nästa val, men republikanerna har även förbjudit volontärer från att ge de köande till vallokalerna mat eller vatten.

Enligt kritiker handlar Republikanernas lögner om utbrett valfusk inte bara om att motivera förändringarna av röstlagarna, utan även om att så ovisshet om valsystemet och demokratin i stort. Det ska underlätta för framtida utmaningar av legitima valresultat, precis som Trump så envist försökte efter nederlaget i det senaste presidentvalet.

Aktivister utanför Vita huset i en aktion för rösträtten, november 2021. Foto: Allison Bailey/TT

Tidigare i år hamnade John Kavanagh, republikanen som leder försöken att förändra röstlagarna i Arizona, i blåsväder efter att han sade i en intervju att ”alla inte bör rösta”. Kavanagh fortsatte med att säga att ”kvalitet är viktigare än kvantitet” när det gäller valdeltagande.

Han är långt ifrån den första republikan som rakt ut säger att det bör vara ett politiskt mål att förhindra fler amerikaner från att rösta.

Under striden om svart rösträtt på 1960-talet publicerade National Review, än i dag USA:s viktigaste konservativa tidskrift, en krönika som hävdade att ”de flesta svarta väljare inte är kvalificerade för rösträtt.” Häromåret skrev David Harsanyi i konservativa The Federalist att USA borde ”rensa bort miljoner av ansvarslösa väljare som inte kan bemöda sig med att förstå konstitutionens mest grundläggande funktioner”.

Valsedlar sorteras i Kenosha, Wisconsin, i samband med presidentvalet 2020. Foto: Wong Maye-E/AP

I ett berömt filmklipp från en konservativ konferens säger Paul Weyrich, grundare av den moderna högerns viktigaste tankesmedja Heritage, att ”vi vill inte att alla ska rösta, för i själva verket minskar vårt stöd i val ju fler som röstar”.

I dag är det just Heritage som finansierar den landsomfattande kampanjen för att förändra röstlagarna. De har under året lagt mer än tio miljoner dollar på pr-kampanjer för Republikanernas kontroversiella lagförslag.

I en hemligt inspelad video som offentliggjordes tidigare i år tog en chef på Heritage, Jessica Anderson, själv åt sig äran för att själv ha skrivit de lagförslag som republikanerna nu försöker genomföra i delstatsregeringar.

Heritages kampanj fokuserar enbart på de åtta delstater som avgjorde presidentvalet 2020, vilket stärker bilden av att initiativen inte handlar om att stoppa valfusk, utan snarare om att förändra röstlagar på ett sätt som gynnar nästa republikanska presidentkandidat.

Biden håller tal i Atlanta om vikten av att få igenom lagar som ska skydda rösträtten. Foto: Patrick Semansky/AP

Landsomfattande protester mot Republikanernas offensiv pågår nu. I Arizona hungerstrejkade nyligen 20 studenter i två veckor i protest mot röstlagar de beskrev som rasistiska. I Texas och Georgia har massiva demonstrationer ägt rum.

Joe Biden och demokraterna i kongressen har försökt genomföra två omfattande federala lagar som ska skydda rösträtten, men förslagen har stoppats av senaten.

Enligt journalisten Ari Berman, som i mer än tio år bevakat frågor om rösträtt, utgör Republikanernas nya röstlagar de mest omfattande restriktionerna av rösträtten i USA sedan segregationsåren, som upphörde med medborgarrättslagarna 1965.

Berman varnar nu för att ”republikanerna kan göra det omöjligt att genomföra rättvisa val framöver” om det inte införs federala skydd mot de nya röstlagarna.

Striden kommer nu att fortsätta på delstatsnivå, där demokrater, progressiva jurister och människorättsgrupper som ACLU och NAACP förbereder sig för att stämma flera av de konservativa delstaternas regeringar.

Den tidigare justitieministern Eric Holder leder ett av många landsomfattande initiativ för att stoppa Republikanernas kontroversiella röstlagar. Efter senatens omröstning förra veckan sade Holder till nyhetskanalen NBC:

– Det här betyder att vi har förlorat ett slag, men inte nödvändigtvis förlorat ett krig. Vi kommer att fortsätta kampen för att skydda rösträtten och skydda vår demokrati.

