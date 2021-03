Rapport: Ryssland och Iran försökte påverka presidentvalet i USA

USA-valet 2020

Den 15-sidiga rapporten har publicerats av underrättelseorganet Office of the Director of National Intelligence (ODNI), som hävdar att ryska regeringen försökte påverka valet genom ”vilseledande eller ogrundade” anklagelser mot Demokraternas kandidat Joe Biden. Rysslands president Putin ska både ha känt till och sannolikt själv styrt operationen, som även gick ut på att underminera väljarnas förtroende för valprocessen och vidga de sociopolitiska klyftorna, skriver Reuters.

Rapportförfattarna bedömer att de ryska ledarna ville att Trump skulle återväljas, trots att de ansåg att en del av presidentadministrationens politik var antirysk.

”Vi har stor tilltro till den här bedömningen”, skriver de.

En ukrainsk parlamentsledamot, som uppges ha koppling till den ryska underrättelsetjänsten, ska ha spelat en stor roll i påverkansförsöken. Tillsammans med en rysk underrättelseofficer ska han ha försett personer med koppling till Trump med material, bland annat fyra ljudinspelningar som skulle koppla Biden till korruption. Det handlar om samtal som personer på högerflanken i USA har lyft fram som bevis på att Biden försökte skydda sin son Hunter Biden från en utredning i Ukraina.

Dessutom ska ”den ryska trollfabriken”, tidigare känd som Internet Research Agency, ha spridit nedsättande saker om Biden och Demokraterna på sociala medier. Den ska också ha försökt vidga de etniska motsättningarna i USA.

Iran ska i sin tur ha sjösatt påverkanskampanjer i syfte att underminera Trumps möjlighet att bli återvald, genom att underminera allmänhetens förtroende för valprocessen och myndigheterna samt genom att underblåsa spänningarna i samhället, uppger CNBC News.

Enligt underrättelsetjänsten ska även Kuba, Venezuela och den libanesiska milisgruppen Hizbollah ha försökt påverka valet. Däremot ska Kina, tvärtemot vad Trumpanhängare hävdat, inte ha lagt sig i processen.

”Kina sökte stabilitet i sina relationer med USA och Kina ansåg inte att någon valutgång var så fördelaktig att man riskerade ett bakslag om man blev upptäckt”, står det i rapporten.

Till skillnad från tidigare val finns det dock inga indikationer på att utländska aktörer ska ha försökt påverka röstregistrering, valsedlar eller väljarundersökningar.

”Vi bedömer att det skulle vara svårt för en utländsk aktör att manipulera valprocessen i någon större skala utan att bli upptäckt”, skriver författarna till rapporten.

Reuters har sökt de utpekade staterna för kommentarer till anklagelserna.

Läs mer:

Haaland historisk minister i USA

Jättestaty av HD-domaren Ruth Bader Ginsburg rest i Brooklyn