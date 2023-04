Rapport: Stora mängder ryska vapen kvar i förråden – trots enorma förluster

Washingtonbaserade ICSIS – Centrum för Strategiska och Internationella Studier – redovisar i sin rapport enorma mängder ryska förluster under det senaste året – nära 10 000 viktiga militära föremål.

Under ett års krigsföring har Ryssland förlorat någonstans mellan 1 800 och 3 500 stridsvagnar, står det i rapporten från tankesmedjan. Många av dem ska ha varit stridsvagnar av modernare kaliber.

Den nederländska oberoende analysgruppen Oryx säger sig ha bevis för att över 500 uppgraderade T-72B3-stridsvagnar, som är Rysslands huvudsakliga stridsvagn, har skadats eller förstörts i striderna i Ukraina bara under den senaste veckan.

Ändå är den ryska militära kapaciteten ”avsevärt” bättre än den ukrainska sett till kvantitet, skriver den amerikanska tankesmedjan ICSIS i en rapport. Det ska gälla inom de flesta områden – man-, luft-, land- och sjömakt.

”Även om det inte finns några exakta uppgifter om Rysslands militära resurser, går det att uppskatta att Kremls flygvapen är runt 13 till 15 gånger större än Kievs. Ryssland har närmare sju eller åtta gånger fler stridsvagnar och fyra gånger fler stridsfordon. Dess flotta är omkring 12-16 gånger större än Ukrainas”, heter det i rapporten.

En rysk stridsvagn av modellen T-72B3M i ukrainska Cherson. Foto: Andrei Rubtsov/TASS

Rapporten från ICSIS är baserad på data från nederländska Oryx och data från Ukrainas väpnade styrkor som dagligen sammanställer information om ryska förluster i Ukraina. Västerländska befattningshavare, citerade av CNN, säger att Ryssland ”går bakåt” vad gäller militär materiel i Ukraina.

– De började med T-80 och T-90-stridsvagnar och fortsatte med T-72. Vi har även sett stridsvagnar av modellen T-55, säger en av dem till tv-kanalen.

Medan T-90 togs i bruk under 1990-talet är T-80 och T-72 tidigare modeller, från 1970-talet. T-55 är betydligt äldre, från 1948.

Dmitry Medvedev, ordföranden för det ryska säkerhetsrådet, har tidigare sagt att den ryska försvarsindustrin kommer att producera 1 500 nya stridsvagnar under 2023, enligt bland andra den amerikanska tankesmedjan ISW – Institue for the Study of War.

Det påståendet har mötts av stor skepsis bland ryska försvarsexperter, skriver ICSIS. Vad Moskva snarare lär ägna sig åt, menar man, är att rusta upp äldre stridsvagnar från Sovjettiden. Ryssland uppges ha omkring 5 000 sådana stridsvagnar. På så sätt skulle Ryssland få fram runt 90 ”nya” stridsvagnar i månaden, enligt ICSIS:s beräkningar.

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi. Foto: Ali Lorestani

– Den stora skillnaden är den kvalificerade elektroniken. Man kan jämföra det med att köra en bil från 1960 eller 1970-talet, helt utan säkerhetsutrustning, i stället för en av dagens nya modeller. Det går att ta sig från A till B, och det går att skjuta, men systemen är avsevärt sämre, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi, som är lärare på Försvarshögskolan i Stockholm.

– Den här typen av äldre system kräver dessutom mer utbildad personal, vilket Ryssland tycks sakna, tillägger han.

Det beror inte enbart på att antalet stridsvagnar i så fall blir fler, utan även på att besättningen på de äldre vagnarna är större.

Ryssland lär även på grund av sanktioner från väst ha brist på vissa högteknologiska komponenter så som mikrochip. Men, lyder rapporten, sanktioner och exportförbud är ingen magisk lösning som kommer tvinga Moskva att avsluta kriget.

– Kvalitetsskillnaden mellan det som Ukraina har och det som Ryssland har, den växer men kan i någon mån kanske kompenseras i mängd. Det skulle dock förutsätta att ryssarna börjar använda sina stridsvagnar på ett mer kvalificerat sätt, det har vi ännu inte sett, säger Joakim Paasikivi.

I rapporten står det att Ryssland sammantaget har avfyrat minst 5 000 robotar mot Ukraina – som mest i oktober 2022. Då handlade det främst om ukrainsk kritisk infrastruktur så om energi och värmenät, som blev måltavla för attackerna.