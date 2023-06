Rättsprocessen inledd efter den spektakulära rymningen i Sydafrika

Logga in

Den som inte är jurist har få anledningar att stanna i staden Bloemfontein. Denna genomfartsort ligger fem timmars bilresa från Johannesburg, längs vägen mot Kapstaden på slätten norr om Lesotho. Av historiska skäl har den sömniga platsen ansetts vara Sydafrikas juridiska huvudstad. Förvisso flyttade författningsdomstolen till Johannesburg på 1990-talet, men Bloemfontein förblir något av ett mecka för advokater. Invånarna ser de många rättsfallen som ett avbrott från tristessen.

Få fall har väckt deras intresse så mycket som det som nu spelas upp i sal 20A i Bloemfontein magistrate court.

Försvarsadvokaterna går uppför trapporna till en annan rättssal där Nandipha Magudumana ska höras av rätten. Foto: Erik Esbjörnsson

Där ska rättens ledamöter döma i en spektakulär historia, den om Thabo Bester som för en dryg månad sedan greps på savannen i Tanzania tillsammans med sin flickvän, kändisläkaren Nandipha Magudumana.

Alla hade trott att Thabo Bester tänt eld på sig själv och brunnit till döds i cellen i ett fängelse utanför Bloemfontein. Men i själva verket misstänks flickvännen Doktor Nandi, som hon kallas, ha hjälpt Bester att smuggla in ett lik som hon stulit från ett bårhus. Det var liket som brann upp medan Bester lämnade fängelset nattetid. För att ingen skulle sakna det stulna liket fylldes kistan inför begravningen med ruttnande korv och mjölsäckar. Detta är bara en av många makabra detaljer i den bisarra historien som fått sydafrikanerna att visa fascination snarare än förakt för de två huvudpersonerna.

Landets alla medier fyller rättssalen till brädden. I sydafrikanska domstolar är tv-stationer och tidningar välkomna in i rättssalen för att i god tid rigga kameror som direktsänder allt, såvida domaren inte väljer att förbjuda upptagningar under känsliga tillfällen.

Alla stora tv-kanaler är på plats i rättssalen för att bevaka de inledande förhandlingarna. Foto: Erik Esbjörnsson

Just denna dag i maj kommer de två huvudpersonerna att medverka via videolänk. Kriminalvården har vädjat om att Thabo Bester ska få delta digitalt eftersom det anses vara för dyrt att transportera honom i konvoj från Pretoria, där han nu befinner sig på ett högsäkerhetsfängelse.

– Det här med videolänk fungerar inte för oss. Vi måste kunna konsultera vår klient under förhandlingarna. Och för rätten är det viktigt att kunna säkerställa att den person som står inför rätta faktiskt är Thabo Bester, säger hans advokat Jeremiah Pela till domaren Mohlolo Khabisi.

Thabo Besters advokat Jeremiah Pela begär förgäves att hans klient ska få närvara i rättssalen. Foto: Erik Esbjörnsson

Men skulle rätten alltså vara osäker på om man har med rätt person att göra, efter att han för mer än tio år sedan dömts till livstids fängelse för två fall av våldtäkt och rån samt ett mord på sin exflickvän?

Frågeställningen är mer befogad än man kan tro. Det var först i tisdags förra veckan som Bester folkbokfördes och fick ett id-kort. Både före och efter sina våldsbrott har han ägnat sig åt avancerade bedrägerier och använt en mängd olika alias. Under tiden i fängelset drev han under falskt namn flera företag med mångmiljonomsättning som han använde för att lura människor på pengar. Dessutom trodde alla under minst ett halvår att han var död, tills rättsläkare konstaterade att personen som brunnit upp i cellen hade dött av våld mot huvudet innan elden bröt ut.

Mangaung-fängelset utanför Bloemfontein, som Thabo Bester rymde från, drivs i privat regi av säkerhetsbolaget G4S. Foto: Erik Esbjörnsson

Bester promenerade den där natten ut i friheten iklädd en uniform från säkerhetsföretaget G4S, hjälpt av fem fängelsevakter som nu är medåtalade. De hade, enligt åklagaren, utlovats motsvarande nära 1,4 miljoner kronor i ersättning, men tycks bara ha fått en bråkdel av denna summa, motsvarande drygt 20 000 kronor vardera.

Bild 1 av 2 En av de fem åtalade fängelsevakterna i kedjor under rättegången. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 De misstänkta anländer till rättssalen via en trappa från underjorden, kedjade vid fötterna under hela förhandlingen. Foto: Erik Esbjörnsson

Vakterna har blivit symboler för den utbredda korruptionen i den sydafrikanska kriminalvården. Men man anar en viss sympati för dem bland sydafrikaner. Vem vill egentligen jobba i dessa högsäkerhetsfängelser som domineras av mäktiga gäng?

Men nu står de där, med kedjor kring fötterna – ytterligare ett par personer som dragits in i Besters mörka gravitationsfält. De är statister i sammanhanget medan Bester och Doktor Nandi får den mesta av uppmärksamheten.

– Bester och Nandi ser bättre ut än alla oss andra, ska en radiopratare konstatera efteråt.

Bild 1 av 3 Nandipha ”Doktor Nandi” Magudumana var en uppmärksammad kändisläkare innan hon flydde landet tillsammans med sin partner Thabo Bester som hon hjälpt att fly genom att smuggla in ett lik i fängelset. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 3 Thabo Bester bar en luvtröja av märket Burberry, som kostar 10 000 kronor på en näthandelssajt, under sin medverkan via videolänk. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 3 av 3 Domaren Mohlolo Khabisi får hjälp med uppkopplingen medan Nandipha Magudumana väntar via videolänk från kvinnofängelset i näraliggande staden Kroonstad. Foto: Erik Esbjörnsson

Mycket har handlat om huvudpersonernas yttre. Bester dyker denna dag upp på skärmen iklädd en luvtröja av märket Burberry som kostar över 10 000 kronor på en näthandelssajt. Hans partner Nandipha Magudumana har dragit nytta av de skönhetssalonger som finns på kvinnofängelser och -häkten för att interner ska kunna lära sig ett yrke. Inför varje förhandling har hon bytt frisyr och många sydafrikaner förväntar sig en framtida dramatiserad filmatisering av historien. Bester och Magudumana agerar redan som huvudpersoner i en ”true crime”-serie.

En polis som närvarar under förhandlingen berättar för övrigt till DN att hon själv har gått till frisören dagen innan förhandlingen.

– Men kamerorna fångar alltid min dåliga sida, säger hon och skrattar generat.

Bild 1 av 2 Advokat Masilo Koenane, till vänster, företräder en av de åtalade fängelsevakterna. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 Advokat Masilo Koenane, till höger, företräder en av de åtalade fängelsevakterna. Foto: Erik Esbjörnsson

Totalt åtta personer står åtalade och alla förväntar sig en utdragen rättegång som kommer att följas av miljontals sydafrikaner under de kalla och trista vintermånaderna som nu väntar på den här sidan jordklotet. För fängelsevakterna, bifigurerna i mediedramat, väntar en bister verklighet. Advokat Masilo Koenane, som försvarar en av dem, konstaterar krasst för DN att vakter som döms till fängelse inte är de mest populära personerna bakom murarna. Han försöker få sin klient friad från de grövsta anklagelserna för att påföljden inte ska bli fängelse.

Även om Masilo Koenane varit med om uppmärksammade rättsfall förut, har han svårt att dra sig till minnes ett av denna kaliber.

– Det är en spektakulär cirkus. När senast såg du någon brännas upp i ett fängelse för att användas som distraktion för att en annan människa skulle rymma? Det hör inte till vanligheterna, säger han.