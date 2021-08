Regn föll över toppen av Grönland – observerades för första gången någonsin

Sedan mätningarna började för drygt 70 år sedan har all nederbörd som fallit över Grönlandsisen kommit i form av snö – fram till förra veckan. När temperaturen då steg över noll grader för tredje gången på ett decennium föll regn över den istäckta toppen.

Det kraftiga regnfallet riskerar att snabba på avsmältningen av den enorma isen. Under söndagen lossnade sju gånger så mycket is som under en genomsnittlig dag. Ted Scambos, klimatforskare på University of Colorado säger till CNN att det minst sagt sällsynta regnfallet är ett tecken på att Grönlandsisen smälter i snabb takt.

På den högsta toppen av Grönlands inlandsis ligger National Science Foundations toppstation belägen. Därifrån har forskare under det senaste decenniet observerat förändringar både i det arktiska vädret och i isen.

Att regn nu blivit en del av väderleken också på Grönlands topp innebär enligt Jennifer Mercer, ansvarig för forskningsprogrammet på toppstationen, att förutsättningarna för avsmältningen förändras.

– Under de senaste tio åren har ovanliga väderhändelser som smältande is, kraftiga vindar och nu regn blivit vanligare. De vattenmassor som nu fördelats över isytan i små sjöar bidrar till att isen absorberar mer värme, säger hon till CNN.

I juli noterades en av de högsta temperaturerna någonsin vid toppstationen, värmen ledde till rekordstora smältningar och under en enskild dag lossnade 8,5 miljarder ton av iskroppens massa.

