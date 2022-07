Regnet faller i Somalia – då ökar risken för de sårbara barnen

Leyla gillar inte vågen. Eller så är det den tillfälliga separationen från sin mamma som får tvååringen att bryta ut i gråt när hon lyfts ner i plastbaljan som är fäst med gröna nylonrep till en våg.

Den påminner om en gunga och när den sakta roterar lugnar sig Leyla och betraktar nyfiket världen som börjat snurra omkring henne. Nålen visar nio kilo – precis i underkant. En tvåårig flicka väger vanligtvis mellan elva och tolv kilo, men allt mellan nio och femton kilo är att betrakta som rimligt.

Sedan tar mannen i vit läkarrock fram måttbandet. Leyla har nu fått rulta tillbaka till sin mamma Hajiya Hussein Mohamud som håller henne i famnen när främlingen kontrollerar omkretsen på hennes arm. Bandet är trefärgat i rött, gult och grönt och hennes överarmsmått uppskattas till tolv centimeter – i den gula gränszonen.

Leylas överarm har en omkrets på tolv centimeter. Foto: Erik Esbjörnsson

Flickan lider av näringsbrist som fått henne att tappa allt hår. Det var anledningen till att Hajiya Hussein Mohamud tog henne till kliniken i utkanten av Somalias huvudstad Mogadishu som drivs av hjälporganisationen International Rescue Committee, i Sverige känd som Rescue.

– Vi kom hit till staden för två dagar sedan, berättar mamman som lämnat sin gård i den närliggande regionen Nedre Shabelle.

När Leyla skiljs från sin mamma börjar hon gråta, men vågen roterar och snart betraktar hon nyfiket omvärlden som snurrar omkring henne. Foto: Erik Esbjörnsson

Vanligtvis är området kring floden Shabelle Somalias kornbod. Men floden har torkat ut efter att flera års regnperioder uteblivit. Dessutom, än värre, är området ett fäste för islamistmilisen Al-Shabaab vilket innebär att hjälpinsatser inte kan nå de nödställda. Trots att Hajiya Hussein Mohamuds by Bariire ligger endast fem mil från huvudstaden.

– Det har varit mycket strider i området och många har tvingats på flykt, säger mamman.

Gatuscen från Somalias huvudstad Mogadishu. Foto: Erik Esbjörnsson

Leyla rycker i sin mammas heltäckande abaya, avundsjuk på sin ett år yngre lillasyster Sumaya som nu får sitta i mammans knä.

Flickan kommer att få näring i form av så kallad ”Plumpy Nut”, en jordnötskräm som är förstärkt med vitaminer och mineraler och som används i extrema hungersituationer för att den snabbt får barnen att öka i vikt.

Men faran är inte över för Leyla.

I slutet av april bröts den långa torkan. Droppar av vatten föll åter över delar av södra Somalia. Problemet är att regnet inte bara är en välsignelse när det följer efter en extrem torka. För då ökar förekomsten av sjukdomar.

– Vi ser en direkt ökning av smittsamma sjukdomar så fort det regnar. Stillastående vatten sprider malaria och ger barnen diarré, berättar Rescues näringsspecialist Farhiyo Mohammed.

Farhiyo Mohammed är senior näringsspecialist på hjälporganisationen IRC:s klinik i utkanten av Somalias huvudstad Mogadishu. Foto: Erik Esbjörnsson

I extrema hungersituationer som den i Somalia är det inte hungern i sig som dödar flest barn utan sjukdomar som slår hårdare när barnen är försvagade av en lång period av näringsbrist. Infektionssjukdomar som kolera, mässling och malaria blir vanligare när människor tvingas på flykt från sina hem. Risken för sjukdomar ökar ytterligare när de trängs ihop med främlingar i läger där många delar på samma toaletter.

Så när de drabbade familjerna jublar över de första dropparna regn på flera år, bävar hälsovårdspersonalen för hur mycket värre det kommer att bli under den kritiska perioden mellan de första regnen och skördetiden i slutet av sommaren, då befolkningen kan börja återhämta sig fysiskt.

Bakom Farhiyo Mohammeds skrivbord hänger en plansch där personalen ritat en graf över antalet behandlade patienter under fjolåret. Den påminner om ett nederbördsdiagram över Somalia. I januari i fjol var det betydligt färre som kom in för att få hjälp. När regnet börjat falla i maj (i Mogadishu) ökade antalet patienter med närmare 50 procent.

Antalet barn som behandlas för olika åkommor skjuter i höjden i samband med regnperioden. Vad som oroar hälsovårdspersonalen är att årets kurva startade från en mycket högre nivå än fjolårets. Foto: Erik Esbjörnsson

Svält mäts av denna anledning inte i hur många som dör av hunger utan hur stor överskottsdödligheten är i ett område under en given period. När två personer per 10 000 invånare dör om dagen råder svältläge.

Längre upp längs floden Shabelle, på den etiopiska sidan, rådde svält under det första halvåret efter millennieskiftet. Då tittade forskare från USA:s smittskyddsmyndighet CDC närmare på dödsfallen. De konstaterade att 54 procent av dödsoffren var barn under fem års ålder och 25 procent var barn mellan 5 och 15 års ålder. I den yngsta gruppen dog en fjärdedel direkt av undernäring. Medan en lika stor andel barn dog av mässling och en tredjedel dog av diarré.

På planschen på väggen har årets siffror ritats ut men de sträcker sig bara fram till mars. Årets siffror över antalet barn som behandlats ligger långt över fjolårets.

– Den uppdateras varannan månad. Vi har inte siffrorna för april och maj ännu, men de kommer att vara långt högre än i fjol, säger Farhiyo Mohammed.