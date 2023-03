Rekordhetta i Indien och Centralasien – oro inför sommaren

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Den genomsnittliga maxtemperaturen i februari i Indien var 28,5 grader, den högsta sedan Indien började föra väderstatistik 1901.

Och det är bara början, befarar experter. The India Meteorological Department (IMD) har förutsagt ”förhöjd sannolikhet” för värmeböljor mellan mars och maj, rapporterar BBC News.

Sedan IMD varnade för årets första värmebölja i februari har läget i landet tillfälligt förbättrats.

En man drar sin riksha med vetesäckar från en marknad i New Delhi. Foto: Manish Swarup/AP

Men istället har den för årstiden extrema hettan dragit vidare till andra delar av Asien. Hundratals mätstationer i Asien har i veckan uppmätt rekordtemperaturer, några av dem upp till fem grader över de tidigare temperaturrekorden för början av mars.

I tisdags uppmätte flera länder i Centralasien rekordhetta: Turkmenistan 35 grader, Uzbekistan 30,5 grader, Kazhakstan 27,6 grader.

Iran hade samma dag 37,6 grader i Ezbaram – 25 grader över det aktuella genomsnittet och 8 grader över genomsnittet för sommarmånaden juli.

https://twitter.com/extremetemps/status/1633076646952554496

Enligt Paul Glantz, docent i atmosfärsvetenskap vid Stockholms universitet, beror de höga temperaturerna troligtvis på en kombination av klimatförändringar och en så kallad väderlåsning.

– Innan monsunperioden tar vid på sommaren är det aktuella området i Asien påverkat av högtrycksdominerat väder. Om denna vädersituation varar under en längre tid samtidigt med den ökade växthuseffekten är risken stor för ökad frekvens av värmeböljor, säger han.

Situationen som uppstått i Asien kan jämföras med den som rådde i Sverige under rekordsommaren 2018. Då låste sig jetströmmen – ett bälte med vindar på hög höjd – i ett visst läge under en ovanligt lång tid. Samma sak kan vara på väg att hända här om vädersituationen fortsätter under våren, menar Paul Glantz.

Fram till monsunperioden tar vid i juni visar prognoser att Asien har en förhöjd risk inte bara för extrem hetta, utan även torka.

– När jetströmmen låser sig emellanåt stannar högtrycken och vädret på lägre höjd kvar med stor solinstrålning som följd. Det innebär att värmeböljor riskerar att bli mer långvariga. IPCC har befarat under en längre tid att torra områden på jorden kommer bli ännu torrare på grund av den globala uppvärmningen.

Arbetare på en teplantage i Valparai i Indien. Foto: Dr P Marazzi/TT

Heta somrar och värmeböljor är vanliga i Indien, särskilt i maj och juni. Men liksom i fjol verkar årets sommar börja tidigare.

Under perioder av extremhetta 2000–2004 och 2017–2021 ökade antalet dödsfall till följd av värmen i Indien med 55 procent, enligt en studie.

– Fattiga drabbas särskilt hårt eftersom många av dem jobbar utomhus och inte kan mista sin försörjning.

Paul Glantz, docent i atmosfärsvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Stella Papadopoulou/Stockholms universitet

Andra konsekvenser av längre och mer intensiva värmeböljor är att jordbruksproduktionen minskar, medan energikonsumtionen ökar. Förra året förbjöd Indien export av vete efter att veteskörden torkade bort. Samtidigt sköt efterfrågan på el i höjden, vilket ledde till strömavbrott i många delstater.

– Luftkonditioneringen går på högvarv med en stor förbrukning av el. Det ökar växthuseffekten ännu mer då det i stor utsträckning är fossil energi som används för att producera elektriciteten.

