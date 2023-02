Rekordkyla i nordöstra USA – boende uppmanas stanna inomhus

2022-02-04. 18.34. Artikeln har tillfogats en rättelse.

Över hundra miljoner människor berörs av den kraftiga köldvågen i Kanada och USA.

Invånare längs den amerikansk-kanadensiska gränsen uppmanas att inte vara utomhus längre än tio minuter, och myndigheter varnar för att människor kan förfrysa på rekordtid.

När man tar hänsyn till vinden upplevdes temperaturer på 78 minusgrader på Mount Washington i New Hampshire i nordöstra USA på fredagen. Den faktiska temperaturen var 47 minusgrader, enligt den nationella vädertjänsten NWS.

Den extrema kylan sägs bero på en kombination av låga temperaturer och hårda vindar.

Myndigheterna i Boston har utlyst nödläge och kommunala skolor i staden håller stängt. I hela New England-området omfattas över 15 miljoner människor av vädervarningar, enligt CNN.

Bild 1 av 2 Kall vinter i Kanada. I slutet av december hade blötsnö frusit in en hel stad i ett flera decimeter tjockt istäcke. Foto: Nick Iwanyshyn/TT Bild 2 av 2 Fort Erie i Kanada den 27 december. Foto: Nick Iwanyshyn/TT Bildspel

Även New York upplever just nu ovanligt låga temperaturer. På fredagen kunde isvindarna kännas som 23 minusgrader i miljonstaden, som aktiverat särskild nödhjälp för hemlösa. ”Code blue” som funktionen kallas aktiveras i New York City när temperaturen sjunker under nollan och ska göra det lättare för de mest sårbara att få skydd mot kylan.

Inte heller delstaterna Michigan, Wisconsin, Indiana, Illinois och Ohio, längre in i landet har klarat sig undan iskylan, rapporterar BBC.

I Kanadas största stad Toronto sjönk temperaturen till minus 29 på fredagen.

Iskylan följer efter en förödande isstorm i södra USA som satte omkring 40 miljoner människor under vädervarningar.

Minst 11 personer har dött till följd av extremvädret i södra USA den här veckan, och i delstater som Texas, Arkansas, Mississippi och Tennessee var hundratusentals människor fortfarande utan ström på fredagskvällen.

Rättelse: I en tidigare version av texten uppgavs felaktiga temperaturer.

