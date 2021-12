Rekordmånga bekräftat smittade i Danmark

Samtidigt som antalet som avlider i covid-19 i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO, är på nedgång från 52 500 den 7 december, till 47 000 den 12 december och 44 600 den 19 december, så ökar smittspridningen snabbt i flera länder.

I Danmark noterades på söndagen 14 844 nya smittade under ett dygn, den högsta siffran under hela pandemin, enligt Statens Seruminstitut. Av dessa var 644 smittade som tidigare haft covid-19. Och risken för att smittan ska öka är stor i alla landets femregioner, skriver Jyllands-Posten.

Men trots de höga siffrorna är antalet som blir svårt sjuka eller avlider på nedåtgående.

– Smittan är våldsam för ögonblicket vilket är ett uttryck för att omikronvarianten dominerar och den är så smittsam att vi inte kan kontrollera den, säger anestesiläkaren Torben Mogensen, ordförande i Lungeföreningen till nyhetsbyrån Ritzau.

Mogensen konstaterar att Danmark kan tacka vaccinerna för att de som nu smittas inte blir lika sjuka som tidigare.

570 personer vårdades på söndagen på sjukhus i Danmark för covid-19, vilket är en ökning med 57 patienter, men ändå långt från de högsta siffrorna från förra vintern. 71 personer vårdas i intensivvård.

I Norge sjunker antalet smittade och under de senaste 24 timmarna har 1 989 nya fall bekräftats. En siffra som är bara hälften så hög som antalet smittade för en vecka sedan. skriver NRK.

Och antalet smittade har fortsatt nedåt sedan toppen den 14 december då drygt 6 000 personer bekräftades smittade.

Men hälsodirektör Bjørn Guldvog säger till NRK att mörkertalet kan vara stort eftersom färre testar sig på julafton och juldagen än dagarna före jul:

– Samtidigt ser vi att antalet smittade ökade mycket i Europa. Kan det vara så att det vi upplever nu bara är lugnet före stormen?, säger Guldvog.

I Finland förbereder sig befolkningen på en stängning av stora delar av samhället. Något regeringen har beslutat ska inledas på tisdag. Man gör det genom att stoppa användningen av coronapasset under tre veckor fram till den 17 januari, skriver Hufvudstadsbladet.

Detta innebär att det inte längre kommer att gå att använda coronaintyget på restauranger eller olika kulturevenemang. Istället kommer all servering att upphöra klockan 17 på barer och restauranger varefter de kommer att stängas klockan 18 respektive 20.

Beslutet innebär i praktiken också att alla teaterföreställningar och kulturevenemang stoppas.

I Island ökar också smittan och på söndagen satt 2,3 procent av landet befolkning i karantän, skriver Morgunbladid. Landet införde hårdare kontroller och tester efter ett regeringsbeslut den 21 december och i dag har Island en incidens på mer än 1 000 under de senaste 14 dagarna, alltså antalet bekräftade fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

