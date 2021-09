Rekordmånga ledamöter i tyska förbundsdagen

Efter valet 2017 fick man bygga om förbundsdagen för att få plats med med ytterligare ledamöter. Nu lär man få behöva göra det igen. Denna gång är tillskottet 26 stycken.

När nya förbundsdagen samlas är 735 ledamöter invalda. Det är rekord. Tysklands något komplicerade valsystem och trenden att mindre partier ökar på de störres bekostnad gör att fler väljs in.

Väljarna har två röster. Första rösten är ett personval. Valsystemet är majoritetsval i enmansvalkretsar, vilket betyder att bara en person kommer in från vardera av de 299 valkretsarna.

Andra rösten följer ett proportionellt valsystem (som det svenska) och läggs på ett parti.

Det betyder att en person kan få fler röster än sitt parti och vice versa. För att minska skevheter som missgynnar andrarösten tillämpas ett system med tilläggsmandat.

Lägsta antal ledamöter är bestämt till 598 och valspärren är fem procent. Men det finns undantag. Till exempel tar lilla SSW en plats för första gången sedan 1961. SSW är ett parti för den danska och frisiska minoriteten i Schleswig-Holstein.

Vänsterpartiet Die Linke missade också spärren, men kommer in eftersom tre ledamöter valdes in via förstarösterna i personvalet.

735 ledamöter betyder att tyska förbundsdagen är större än EU-parlamentet (705 ledamöter), men mindre än kinesiska folkkongressen (nästan 3 000 ledamöter) och brittiska överhuset (nästan 800 ledamöter).

