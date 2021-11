Rekordmånga nya fall i flera europeiska länder

För sjätte veckan i rad ökar coronasmittan i Europa, meden trenden är nedåtgående i alla andra världsdelar, skriver WHO.

I Tyskland har nästan 40 000 nya fall registrerats det senast dygnet, den högsta noteringen under hela pandemin. Under den senaste sjudagarsperioden har landet bekräftat 232 nya fall per 100 000 invånare.

– Det är en riktig nödsituation just nu, säger Christian Drosten, chefsvirolog på Charitésjukhuset i Berlin om läget vid intensivvårdsavdelningarna runt om i landet till nyhetsbyrån AP.

Flera sjukhus har den senaste tiden larmat om att vårdavdelningarna återigen är fullbelagda. Enligt tyska myndigheter är de flesta som nu vårdas med covid-19 ovaccinerade. Cirka 67 procent av den tyska befolkningen är fullvaccinerad. Om inte vaccineringen ökar kraftigt behöver landet stängas ytterligare en gång, enligt Christian Drosten.

Från Ryssland rapporteras drygt 38 000 nya coronafall på onsdagen, en liten nedgång jämförd med lördagens rekordnotering på mer än 41 000. Onsdagens 1 129 dödsfall med koppling till covid-19 är den högsta siffran under hela pandemin.

Hälsominister Michail Murasjko varnade på onsdagen för att syrgasen kan ta slut inom två dygn på tolv av landets sjukhus.

Norge har upplevt en skenande smittspridning de senaste veckorna. I tisdags registrerades 2 126 nya fall. Det är den högsta dygnsiffran under hela pandemin. Antalet dödsoffer var nästan dubbelt så högt förra veckan som veckan innan.

Flera kommuner har beslutat att återinföra lokala restriktioner. I Oslo kommer skolelever att masstestas med start nästa vecka, då smittspridningen är högst bland unga. I bland annat Trodheim och Tromsø återinförs kravet på munskydd på platser där trängsel inte kan undvikas.

Även Ungern och Slovakien har rapporterat om det högsta antalet nya fall under hela pandemin den här veckan. Den höga smittspridningen sticker även ut i länder som Storbritannien och Tjecken, enligt WHO

I Danmark, där coronapass kommer att återinföras på fredag efter en kraftig uppgång, registrerades på 3 017 nya smittofall på onsdagen, enligt siffror från smittskyddsinstitutet SSI. Det är den högsta noteringen sedan 23 december 2020.

– Det vi ser nu är att epidemin fortsätter att växa i samma tempo som de senaste veckorna. Man ska räkna med att antalet smittade blir dubbelt så stort inom loppet av två till tre veckor om man inte agerar nu, säger Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde universitet till Ekstra Bladet.

I en intervju med DN tidigare i veckan säger statsepidemiolog Anders Tegnell att Sverige måste vara berett på att smittan kommer att öka också här.

– Vi har en utveckling i många av EU:s länder just nu som är en varningsklocka som vi måste hålla koll på. Flera av dem har vaccinationsnivåer som liknar våra. Då ökar sannolikheten att det också kommer att öka i Sverige. Vi räknar med att en ökning under hösten och in i vintern är i det närmaste oundviklig, säger han.