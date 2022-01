Rekordsmitta i Nederländerna – men sjukhusinläggningarna minskar

Nederländerna registrerade på fredagen ytterligare 35 521 bekräftat smittade i covid-19 de senaste 24 timmarna. Det är den högsta siffran sedan pandemin inleddes.

Samtidigt rapporterades 954 inlagda på sjukhus vilket är den lägsta siffran sedan den 1 november. Jämfört med torsdagen är det 48 färre inlagda. Fler patienter får nu lämna vården än som läggs in, skriver De Telegraaf.

Tidigare har nederländska patienter körts till tyska sjukhus i ett försök att avlasta vården. I dag befinner sig endast en sådan patient i Tyskland. Trenden är densamma inom Nederländerna där patienter inte längre behöver flyttas mellan sjukhusen.

Också antalet avlidna per dygn minskar. I genomsnitt rapporteras 11 nya dödsfall per dygn, vilket är den lägsta siffran sedan den 26 oktober. Nederländerna har haft fyra toppar av dödsfall sedan pandemin inleddes, den första under april 2020, den andra i början av november 2020, den tredje i början av januari 2021 och den fjärde ett par veckor in i december 2021.