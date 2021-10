Rekordstor kränkning vid Taiwan

Totalt 56 plan – 36 stridsflygplan, tolv bombflygplan med kärnvapenkapacitet och ytterligare fyra plan flög in i Taiwans betecknade luftförsvarszon under måndagen. Det skedde nära Dongshaöarna (också kallade Östra sandöarna), sydväst om Taiwan.

Taiwanesiska stridsflygplan lyfte för att markera mot de kinesiska, meddelar Taiwan. Zonen är inte detsamma som taiwanesiskt luftrum, utan avser ett större område.

Under de senaste fyra dagarna har det skett en upptrappning av dessa flygningar, med start på Kinas nationaldag i fredags. Totalt har omkring 150 kinesiska militärplan frekventerat den taiwanesiska zonen under dessa dagar. Den största kränkningen dessförinnan var när 28 plan flög in i zonen i juni i år.

USA, som när goda relationer med Taiwan, uppmanar Kina att sluta provocera.

Kinas utrikesdepartement anser att det är USA som provocerar i området kring Sydkinesiska havet och slår tillbaka:

”Att verka för taiwanesisk självständighet är en återvändsgränd. Kina kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder och bestämt krossa taiwanesiska planer för självständighet”, lyder ett uttalande.

