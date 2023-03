Rekordutsläpp från skogsbränder på norra halvklotet 2021

Fakta. AAAS

American association for the advancement of science, AAAS, är världens största sammanslutning för forskare.

Organisationen ordnar en konferens i februari eller mars varje år. Det första mötet hölls 1848.

Årets konferens hålls i Washington DC 2-5 mars, med temat ”Science for humanity”, vetenskap för mänskligheten.

År 2021 och 2022 var konferensen helt digital på grund av pandemin.