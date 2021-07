Rekordvarma byn Lytton i Kanada brinner och har evakuerats

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

På onsdagskvällen lokal tid beordrade Lyttons borgmästare Jan Polderman byns 250 invånare att evakuera staden som hade börjat brinna.

– Det är ett nödläge. Hela staden står i lågor, sa Polderman till nyhetskanalen CBS News.

– Det tog, ungefär, hela 15 minuter från det att den första röken syntes tills det helt plötsligt brann överallt.

Lytton, ungefär 26 mil nordost om Vancouver i delstaten British Columbia, har tidigare i veckan uppmärksammats världen över för de extrema temperaturrekord som noterades där.

I söndags noterades den högsta temperatur som någonsin har uppmätts i Kanada 46,6 grader celsius, det krossade det tidigare temperaturrekordet som var 45 grader. Mindre än 24 timmar senare satte Lytton ett nytt rekord, då 47,9 grader celsius uppmättes på måndagen.

På tisdagen slogs rekordet en tredje gång då 49,6 grader noterades.

Ett antal skogsbränder har brutit ut i British Columbia sedan rader av värmerekord slagits de senaste dagarna. Foto: BC Wildfire Service/AFP

På onsdagen bröt elden ut, precis som experter varnat för. Och den varma byn övertändes på kort tid.

Regionen har den senaste tiden noterat så många värmerekord att det är svårt att hålla räkningen. Det är temperaturer som är långt ifrån det normala i Kanada och som mer hör hemma i Mellanöstern.

Hög temperatur och torka gör att naturen är rena tändveden. Det har sett på andra ställen och på andra kontinenter, som Kalifornien, Australien och Sibirien. Klimatkrisen gör att risken ökar.

I till exempel Kalifornien visar en studie att sedan 1970-talet har ytan som brinner under sommarmånaderna juni till september ökat med 800 procent. Totalt under hela säsongen har skogsbrändernas yta femfaldigats under samma tid.

Enligt den regionala brandmyndigheten, B.C. Wildfire Service bekämpade de flera skogsbränder i området innan larmet från Lytton kom, många har antänts av blixtar i samband med åskväder. Flera av bränderna är utom kontroll.

https://twitter.com/Tarnjitkparmar/status/1410461651304779782

Även människor boende i samhällen utanför Lytton har uppmanats att lämna sina hus och lämna området.

Skogsbränderna bekämpas med folk på marken och helikoptrar, men enligt brandmyndigheten gör den extrema värmen att helikoptrar får stanna på marken på grund av att motorerna överhettas.

Läs mer: Jannike Kihlberg: Värmen är klimatkrisens tysta mördare

– Jag har aldrig sett så extrema förutsättningar för skogsbränder. Vi kommer, tyvärr, att se liknande förutsättningar resten av veckan, säger CBS:s meteorolog Johanna Wagstaffe.

Invånarna i Lytton tvingades fly så snabbt att många inte hann ta med sig några tillhörigheter, eller sällskapsdjur eller boskap, enligt CBC.

– Det är helt obegripligt. Du kan inte förstå det. Hela vår stad är borta, säger Edith Loring-Kuhanga, administratör vid en skola i Lytton till CBC Radio.

Den extrema värmen som har belägrat västra Kanada och nordvästra USA den senaste tiden kopplas till klimatförändringen.

– Utan den klimatförändring som människan har orsakat vore det i det närmaste omöjligt att nå sådana rekord i medeltemperaturer i juni i västra USA. Chansen för en naturlig sådan ändelse är en på tiotusen år. I det nuvarande klimatet är en extremt het junimånad vanlig och kan sannolikt hända två gånger på trettio år, säger Nikos Christidis, klimatforskare vid Storbritanniens Met Office.

Läs mer: Jannike Kihlberg: Välkommen till en allt varmare värld

Den extrema värmen har redan varit dödlig. Minst 486 plötsliga dödsfall på fem dagar under har rapporterats i British Columbia under värmeböljan, normalt skulle det vara cirka 165 plötsliga dödsfall under samma period.

– Även om det är för tidigt att säkert säga hur många av dödsfallen som är relaterade till hettan, så är det troligt att den kraftiga ökningen av dödsfall som har rapporterats har samband med det extrema väder som har upplevts i regionen och som fortfarande upplevs, säger chefsrättsläkare Lisa Lapointe i ett uttalande, enligt The Guardian.

Som DN tidigare har skrivit visade presenterades nyligen en studie i tidskriften Nature Climate Change som visade att mer än en tredjedel, 37 procent, av alla värmerelaterade dödsfall i världen beror på de klimatförändringar som människan har orsakat.

