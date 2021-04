Republikansk kongressledamot utreds för sextrafficking

Under den pågående utredningen undersöker justitiedepartementet bland annat om Matt Gaetz har betalat resekostnader för en 17-årig flicka som han ska ha haft en romantisk relation med, skriver Reuters som talat med en insatt källa. Enligt AP, som också talat med personer nära ärendet, utreds han och en politisk allierad för att ha betalat eller erbjudit gåvor till flera minderåriga flickor i utbyte mot sex.

Gaetz nekar till anklagelserna och har i ett uttalande sagt att han och hans familj är offer för utpressning av en advokat i Florida. Han har också hävdat att den 17-åriga flickan ”inte existerar”, uppger CNN.

Demokrater har krävt att Gaetz, en trogen anhängare till Donald Trump, ska fråntas sina kommittéuppdrag under den federala utredningen, rapporterar Reuters. Framför allt platsen i representanthusets rättsliga kommitté. Den republikanske minoritetsledaren Kevin McCarthy säger sig dock vägra i brist på bevis.

– Det är allvarliga anklagelser. Om det visar sig vara sant, ja, då kommer vi att ta bort honom. Men just nu säger Matt Gaetz att det inte är sant och vi har ingen information. Så låt oss samla in all information, sade McCarthy till Fox News på onsdagen.

Den politiska isoleringen av Gaetz tycks dock öka under den eskalerande skandalen, skriver AP. Enligt källor inom det republikanska partiet, som önskar vara anonyma, har få erbjudit Gaetz sitt stöd. Enligt AP uppger källorna att Gaetz framtidsutsikter i kongressen är små.

Utredningen mot Gaetz ska ha pågått sedan sommaren 2020, möjligen längre, enligt AP. Under gångna månader har utredare pratat med flera vittnen och granskat olika dokument – såsom rese- och finansiella handlingar.