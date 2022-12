Republikansk succépolitiker anklagas för att ha ljugit ihop sin bakgrund

Fakta. Fler lögner som Santos anklagas för

Karriären:

Under sin kampanj hävdade han att han hade jobbat på ansedda Wall Street-företagen Goldman Sachs och Citigroup. Enligt New York Times har ingen av dem kunnat hitta några uppgifter om Santos. Istället ska han enligt tidningen ha jobbat på ett call center under samma period.

Välgörenhet:

New York Times har inte kunnat hitta några skatteuppgifter rörande hans påstådda välgörenhet, ett djurskyddshem, vid namnet ”Friends of Pets United”.

Fastighetsinnehav:

Enligt Santos ska han och hans familj ägt 13 fastigheter och de ska ha drabbats hårt under pandemin på grund av uteblivna hyror. New York Times har bara kunnat hitta en fastighet i Brasilien. Istället ska han ha riskerat vräkning själv flera gånger efter att inte ha betalat hyra.

Källa: Forbes