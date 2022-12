Reuters: Nigerias armé tvingade över 10 000 kvinnor till abort

Under det senaste decenniet har den islamistiska terrorsekten Boko Haram kidnappat tiotusentals män som tvingats att strida för dem, samt kvinnor som gifts bort som fruar åt krigarna.

Mest uppmärksamhet fick de 276 flickor som i april 2014 rövades bort från en skola i staden Chibok. Händelsen följdes av en global kampanj under parollen ”Bring Back Our Girls”. DN har under åren berättat om flera tonårsflickor som utsatts för sexuella övergrepp under tiden i fångenskap och som blivit gravida efter upprepade våldtäkter.

Nu skriver nyhetsbyrån Reuters i en stor granskning att den nigerianska militären tvingat över 10 000 kvinnor att genomgå tvångsmässiga aborter efter att de räddats från fångenskapen.

Nyhetsbyrån har talat med 33 drabbade kvinnor samt inblandade soldater och hälsoarbetare, och gått igenom tusentals dokument på kliniker i regionen.

Aborterna ska ha utförts med både medicinska och kirurgiska metoder. En kvinna, som kallas för Fati, berättar hur hon lurades att tro att hon hade malaria och gavs injektioner och piller av soldater på en klinik där kackerlackor vandrade över golvet. Ett par timmar senare kände hon smärta i mellangärdet och hade blödningar i underlivet.

– De varnade oss efteråt och sade att vi skulle misshandlas svårt om vi berättade detta för någon, säger ”Fati” till Reuters.

Enligt en anonym hälsoarbetare ska aborterna ha utförts för att rädda kvinnorna från en social utstötning som skulle kunna uppstå i framtiden. Det finns bland överlevarna en reell oro för isolering på grund av de oäkta barnen.

Men flera kvinnor som DN intervjuat vid tidigare tillfällen har berättat att de valt att behålla sina barn och att de har funnit andra familjer att leva med i de fall där de har stötts bort av sina egna familjer efter att ha fött barn som varit resultat av våldtäkt.

Bland militärerna råder enligt Reuters en allmänt spridd uppfattning att barn till medlemmar i terrorsekten är förutbestämda att bli fiender till det nigerianska samhället, vilket ska förklara varför armén organiserat abortprogrammet. Fyra soldater säger att detta var anledningen till att de fick dessa order uppifrån.

– Det är som att man sanerar samhället, säger en av de inblandade hälsoarbetarna till Reuters.

I Nigeria är abort bara tillåtet om risk för moderns hälsa föreligger. Att tvinga någon till abort kan ge livstids fängelse och flera högt uppsatta militärer kan ha gjort sig skyldiga till krigsbrott, enligt Reuters.

Nigerias armé avfärdar anklagelserna och säger att de ”fiktiva artiklarna” förolämpar både nigerianerna och dess kultur och att ingen i Nigeria skulle ägna sig åt sådan ondska som artiklarna gör gällande.

– Oavsett vilka säkerhetsutmaningar vi står inför som nation, så omhuldar vi livet, säger den militära talespersonen Jimmy Akpor i en dementi på fem sidor.

Boko Haram är en islamistisk terrorsekt som haft nordöstra Nigeria i sitt grepp under ett drygt decennium. En lång rad terrorattacker har kostat tusentals människoliv och över 50 000 personer har rövats bort.

Enligt psykologen Fatima Akilu har sekten medvetet försökt att klippa banden mellan kidnappningsoffren och det övriga samhället. För kvinnorna har detta tagit sig uttryck i upprepade våldtäkter med syfte att skapa oäkta barn, medan männen tvingats att utföra bestialiska handlingar för att minska möjligheten att återvända till en vardag.

Den nigerianska regeringen har genom säkerhetsstyrkorna reagerat våldsamt och de brutala metoder som använts för att stoppa upproret har ofta varit kontraproduktiva och i stället spätt på konflikterna.

