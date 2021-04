”Revolutionen har förlorat – Lukasjenko har vunnit”

– Vi har inte haft ett sådant här förtryck sedan Stalin, säger Ales Bialitski, ordförande för människorättsorganisationen Vesna, till Deutsche Welle.

Sammanlagt över 500 personer greps under protestaktioner i Belarus den 25 och 27 mars. Över 400 av dem greps i Minsk.

– På sovjettiden dömdes två, tre personer om året för antisovjetisk verksamhet. Nu är det hundratals i månaden! Och hela tiden startas nya rättsprocesser. Det är en bred skala olika slags människor som döms: studenter, journalister, medlemmar i valnämnder som vägrar delta i valfusket, vanliga arbetare, konstaterar Bialitski.

Efter att sittande president Aleksandr Lukasjenko manipulerade rösträkningen i presidentvalet den 9 augusti 2020 skakades landet av riksomfattande protester i flera månader. Den i Minsk bosatta företagaren Iryna Kirnosenko deltog i demonstrationerna varje vecka. Men nu har hon valt att avstå.

Iryna Kirnosenko, deltagit i demonstrationerna mot Lukasjenko. Foto: Privat

– Vi lever som i ett ständigt krigstillstånd. Poliserna griper pizzakurirer och blomsterbud. Förhållandena i häktena där demonstranterna blir inlåsta har blivit mycket värre. Demonstranterna som döms får inte bara böter utan fängelsestraff. Jag valde att inte gå på den förra demonstrationen därför att priset man betalar helt enkelt är för högt, säger Iryna Kirnosenko i telefon från Minsk.

Den 25 och 27 mars var det meningen att oppositionen skulle gå ut på gatan för att fira Den voli, frihetens dag, i Belarus. Trots att mycket få gick ut på gatan – analytikerna talar om högst tusen i hela landet – grep alltså polisen över 500 personer. Många av dem hade ingenting med protesterna att göra utan råkade bara befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt.

”Jag börjar varje morgon med att dricka kaffe och läsa listor på vilka som blev dömda under gårdagen.”

Det betyder inte att belarusierna har gett upp, säger Iryna Kirnosenko. Debatten fortsätter, nu inom skål och vägg.

– Jag börjar varje morgon med att dricka kaffe och läsa listor på vilka som blev dömda under gårdagen. Vilka domare som har dömt dem. Inte ett enda samtal går att föra i Belarus just nu utan att man kommer in på protesterna. Alla pratar om det, men ingen är riktigt säker på hur vi ska fortsätta, säger Kirnosenko.

Den politiska analytikern Artiom Schreibman är kolumnist för oberoende tut.by och knuten till den amerikanska tankesmedjan Carnegie. Han säger till DN att man just nu får konstatera faktum: revolutionen har förlorat, Lukasjenko har vunnit.

– Jag tror inte det blir några stora protester vare sig i vår eller i sommar. Men i höst kan situationen förändras. Då är det lokalval och folkomröstning om den nya grundlagen. Det kan leda debatt och demonstrationer, säger Artiom Schreibman.

Aleksandr Lukasjenko har flera gånger lovat att Belarus ska få en ny grundlag, där presidentens maktbefogenheter inskränks. Han har dessutom sagt att han själv kommer att avgå i sinom tid. Få tror honom – Lukasjenko är känd för att ljuga obesvärat.

Oppositionsledare Svjatlana Tsichanouskaja besökte Stockholm i november 2020. Foto: Roger Turesson

Oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja försökte blåsa liv i proteströrelsen den 18 mars, då hon meddelade att belarusierna får rösta om förhandlingar med Lukasjenkoregimen.

– Landet befinner sig i en kris som vi måste lösa fredligt. Det kan vi göra genom att förhandla, med hjälp av internationella organisationer. Det här ska vi nu rösta om, sade Tsichaounskaja i ett videomeddelande.

Schreibman tror inte att omröstningen kommer att leda till några konkreta resultat.

– Det är mycket oklart hur resultatet av den här omröstningen kan omvandlas i makt. Den tvingar inte alls Lukasjenko att förhandla, säger han.

Däremot är han övertygad om att Lukasjenko aldrig kommer att återfå sin popularitet. Belarus är ett land som har förändrats permanent.

– Revolutionen vann inte. Regimen vann. Men processen fortsätter, det finns många exempel på hur förändring tar tid. I Ryssland började revolutionen i Sankt Petersburg 1905, men var ett faktum först 1917. Jag tror att det går snabbare i Belarus.

Schreibman tillägger:

– Människorna vet att de är i majoritet, att deras valseger stals. Det kan makthavarna aldrig komma ifrån.