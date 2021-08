Revolvern som dödade Billy the kid såld för rekordbelopp

Henry McCarty kom under sitt korta liv att bli känd under flera namn. Han kom att kalla sig William H. Bonney, Henry Antrim och Kid Antrim – men det var under smeknamnet Billy the kid som mannen som dödat åtta män, varav en vicesheriff, kom att gå till historien.

21 år gammal dömdes han till döden genom hängning men lyckades fly, för att jagas i månader av sheriff Pat Garrett som också var den som lyckats gripa honom för det senaste mordet. Till slut han Garrett upp Billy the kid på en ranch i Fort Summer.

Historien om vad som egentligen hände när Billy the kid den 14 juli 1881 öppnade dörren till det rum där Garrett väntat på honom är grumlad av historiens töcken, men klart är att Garrett kände igen 21-åringen på rösten när denne på spanska frågade vem som befann sig i rummet.

Trots mörkret lyckades Pat Garrett träffa Billy the kid med ett skott i bröstet, strax ovanför hjärtat.

Pat Garretts revolver som nu har sålts för 52 miljoner kronor. Foto: Bonhams/MEGA

På fredagen gick revolvern som avlossade det dödliga skottet under klubban vid en auktion i Los Angeles. Och priset blev rekordhögt för ett vapen – motsvarande 52 miljoner kronor. Vem köparen är är okänt.

Den som vill se Billy the kids gevär av modellen Whitney-Kennedy kan besöka Autrey museum i utkanten av Los Angeles, ett museum fyllt av vilda västern-historia med unika föremål som Buffalo Bills sadel och jacka, Emmet Daltons Coltrevolver, och Wyatt Earps revolver.

Revolvern kom från en stor samling vapen från vilda västern som tillhört Jim och Theresa Earle, skriver nyhetsbyrån Reuters.