Rika ryssar och ukrainare handlar i samma butik

Jana Pschatsijeva hjälper lastbilschauffören med lastpallen. Veckans leverans med matvaror från Ryssland och Ukraina har anlänt till den ryska butiken på Avenida Dom Pedro I i Cascais. Det är lådor med blåbärssylt, varm och kallrökt makrill, färsk dill, konserverad strömming, ”prjaniki” (kryddiga småkakor) och ”gretjnevaja krupa”, rostat bovete som används till att göra gröt eller som kolhydrat till lunchen.

– Alla älskar rostat bovete. Både ryssar och ukrainare, säger Jana Pschatsijeva.

Hon är uppväxt i Uzbekistan, med rysk pappa och armenisk mamma. För 20 år sedan bosatte hon sig på den portugisiska rivieran därför att hon älskar att surfa och lade märke till att många ur den ryska överklassen bodde här. Två av de mest exklusiva hotellen i Cascais – Hotel Albatroz och Farol Hotel – ägs av ryska oligarker. Jana bestämde sig för att öppna en butik som säljer matvarorna som ryssarna saknar. Hon döpte butiken till Berezka som betyder björk.

Bild 1 av 3 Jana Pschatsijeva äger den ryska butik Berezka i Cascais. Foto: Ana Brigida Bild 2 av 3 Rysk och ukrainsk öl sida vid sida på butikshyllan. Foto: Ana Brigida Bild 3 av 3 Ryskt bovete. Foto: Ana Brigida

– Björken är en viktig symbol för ryssar. Något de saknar när de är utomlands, säger Jana Pschatsijeva.

Men det finns en spänning på den portugisiska rivieran – Cascais är även är ett tillhåll för välbärgade ukrainare. Innan Ryssland anföll Ukraina bodde 1 383 ukrainare i Cascais, enligt kommunens statistik. Sedan kriget bröt ut har antalet skjutit i höjden. Enligt UNHCR har Portugal hittills tagit emot 58 242 flyktingar från Ukraina. Under förra året tog Sverige emot 50 740. Lissabon är den kommun i Portugal som välkomnat flest, näst flest har tagits emot i Cascais.

– Nästan hälften av mina kunder är från Ukraina, säger Jana Pschatsijeva.

Vad händer när ryssar och ukrainare är i butiken samtidigt?

– De kanske inte pratar med varandra, men jag har aldrig haft ett bråk här.

Dörren öppnas. In kommer Natalja. Hon är från Odessa och har bott i Cascais från och till de senaste åren med sin familj. När hon var i Odessa i början av mars i år attackerades staden av ryska raketer.

Jana Pschatsijeva döpte sin butik till Berezka, björk på ryska. Foto: Henrik Brandão Jönsson

– Jag hörde hur det smällde. Det var fasansfullt. Odessa har alltid varit utanför krigszonen, men inte längre. Vi kommer bo året runt i Cascais nu, säger Natalja som inte vill ställa upp på bild.

Hon plockar på sig en plasttub med ukrainsk majonnäs och en tub med ukrainsk tomatsås. Sedan lägger hon en påse ”lavasj”, osyrat armeniskt tunnbröd, i sin korg. Natalja ska rulla köttrullar till sin 16-årige son.

– Han saknar Ukraina så mycket att han bad mig göra de här rullarna i dag, säger hon.

Vad tycker du om att bo i en stad som är full av ryssar?

– Jag undviker att prata med dem. Men jag är inte rabiat. Till helgen kommer våra vänner på besök. De är från Moskva, säger Natalja.

Jana bestämde sig för att öppna en butik som säljer matvarorna som ryssarna saknar. Foto: Ana Brigida

Under andra världskriget vandrade tiotusentals judar över Pyrenéerna till den iberiska halvön. Judarna kände sig otrygga i Spanien, eftersom diktatorn Franco ansågs vara Hitlervänlig, och drog vidare till Lissabon för att försöka få plats på en av Atlantångarna till New York. Under kriget var Portugal neutralt, vilket gjorde Lissabon till en fristad för judar. Hit flydde bland annat den rysk-franske judiske konstnären Marc Chagall. Även den judiske konstsamlaren Peggy Guggenheim och den tyske konstnären Max Ernst bodde i Lissabon innan de lyckades fly till New York.

Från att ha varit en sömning huvudstad i Europas utkant blev Lissabon en kosmopolitisk smältdegel. På kaféernas uteserveringar på Rossiotorget hördes folk prata alltifrån franska och tyska till engelska och polska. De flesta var judiska flyktingar, men även andra utlänningar samlades i Lissabon. Många var brittiska och tyska spioner. De försökte hålla koll på hur mycket volfram – den mest efterfrågade metallen inom krigsindustrin – som Portugals diktator Salazar sålde till tysk och brittisk vapenindustri.

Foto: Ana Brigida

Om kvällarna samlades spionerna på kasinot i badorten Estoril, bredvid Cascais. Runt spelborden satt rika judar och brittiska spioner och spelade tillsammans med Gestapobefäl och amerikanska vapenförsäljare. Trots att de var fiender, avlossades inte ett enda skott på den portugisiska rivieran. Under andra världskriget var Lissabon Europas väntrum.

Natalja betalar sina matvaror i den ryska matbutiken.

– Cascais har blivit ett väntrum igen. Vi avvaktar att kriget tar slut så att vi kan åka hem igen, säger Natalja.

En rysk man kommer in i butiken. Han är i sextioårsåldern och vill inte prata med DN.

– Jag ska bara köpa mitt bröd, säger han.

Natalja tittar på honom med koncentrerad blick medan han betalar, tar sitt bröd och lämnar butiken.

– Det tar emot att hälsa på ryssar jag inte känner, säger hon.

Pavlo Sadocha, ordförande i föreningen Ukrainare i Portugal, vid ett tal utanför parlamentet i Lissabon Foto: Privat

Den ukrainska invandringen till Portugal inleddes i slutet av 1990-talet. Portugal behövde arbetskraft till byggandet av världsutställningen Expo '98. När Portugal även blev värd för EM i fotboll 2004 erbjöd regeringen arbetstillstånd till tiotusentals ukrainska byggnadsarbetare. Över 50 000 ukrainare stannade kvar och integrerades i samhället. På grund av att det ukrainska uttalet liknar portugisiskan hörs det knappt att ukrainare bryter.

– Vi har smält in väl i samhället, säger ekonomen Pavlo Sadocha från Lviv.

Han är ordförande i föreningen Ukrainare i Portugal och flyttade till Lissabon för 21 år sedan. Att nästan 60 000 ukrainare valt att fly till Portugal under Rysslands anfallskrig har att göra med att det redan fanns en stabil ukrainsk diaspora i landet, menar han.

– Många hade släktingar här som kunde ta hand om dem, säger han.

Hotel Albatroz är ett av Cascais mest klassiska hotell. Det ligger vid stranden och ägs av den ryske oligarken Leonid Rantjinskij. Foto: Ana Brigida

Pavlo Sadocha uppskattar att ungefär 10 000 av de ukrainska flyktingarna bor på den portugisiska rivieran.

– Det är folk med pengar. De ägde kanske någon butik i Ukraina. De har råd att hyra en bostad i Cascais, säger han.

Det finns ingen tillgänglig statistik över hur många ryssar som bor i Cascais. Många har köpt sina bostäder via anonyma bolag i skatteparadis. Men ordföranden för den ukrainska föreningen i Portugal uppskattar att omkring 5 000 ryssar bor i kommunen.

– Cascais är den portugisiska rivierans Monaco. Många rika ryssar gillar den glamouren.

Han menar att långt ifrån alla är Putinkramare.

Lyxhotellet Farol ägs av den ryske oligarken Mark Lejvikov. Foto: Ana Brigida

– En del från oppositionen bor här också. Men det är svårt att veta vem som håller på vem. Rika ryssar är väldigt hemlighetsfulla med sina åsikter.

Pavlo Sadocha gillar inte att ukrainare blivit kunder i den ryska matbutiken i Cascais.

– Folk får göra vad de vill, men jag hade aldrig handlat i en butik som döpts till Björken. Det är en rysk symbol. Jag vill inte stödja något ryskt med mina pengar.