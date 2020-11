Risk för konfrontation när Trumpanhängare samlas i Washington

USA-valet 2020

Polis och myndigheter håller hittills ögonen på ett relativt litet antal personer, men experter på högerextremism menar att lördagens demonstrationer kan dra ett stort antal deltagare.

Tre större protester, under titlarna ”Million MAGA March”, ”The march for Trump” och ”Stop the steal” mobiliserar Trumpsupportrar för att protestera mot valresultatet i Washington.

Dit kommer även ett antal högerextrema individer och grupper, varav flera varit inblandade i våldsamheter, som Proud Boys, Groypers, de milisliknande Oath Keepers och Three Percenters. Den konspirationsspridande högerextremisten Alex Jones leder en samling anhängare som kört bil från Texas till Washington, dit även välkända nynazister och personer associerade med vitmaktrörelser, kommer. Flera har en historia av våld eller uppmaning till våld. Sådana finns också i den information om protesterna som sprids i sociala medier och forum. Några grupper ska samlas på Freedom Plaza ett stenkast från Vita huset, andra vid Högsta domstolen, med start mitt på dagen lokal tid. Endast en ansökan om demonstrationstillstånd har dock hittills inkommit, för ett ”Freedom of speech rally”.

När högerextrema grupper arrangerade en gemensam protest 2018 dök bara några tiotal personer upp. Den här gången tror experter som följer utvecklingen att antalet deltagare den här gången kan bli betydligt större, och att risken för bråk är hög. Bland högergrupperna finns också en uttrycklig vilja till konfrontation med motdemonstranterna, som går att filma och direktsända, enligt Jared Holt, vid The digital forensic lab på tankesmedjan the Atlantic Council, som analyserar desinformation på nätet, och som intervjuats av lokaltidningen The Washingtonian.

Det liberala District of Columbia har vapenlagar som tillhör de hårdaste i landet, och det förbjudet att bära vapen utan särskilt tillstånd.