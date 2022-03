Risk för sjukdomsutbrott i sargat Ukraina

Kriget är inne på sin fjärde vecka och den humanitära situationen blir allt värre för människor i framför allt östra Ukraina.

I en krigssituation finns det flera typer av hot mot människors hälsa. Utöver krigsskador efter explosioner handlar det även om att människor inte får tillgång till vanlig vård för till exempel hjärtproblem och diabetes. Dessutom är brist på basal hygien, rent vatten och en toalett, en viktig faktor.

FN:s flyktingfond UNHCR gör bedömningen att över 200 000 människor i Donetsk-regionen, där det belägrade Mariupol ligger, inte har tillgång till rent vatten.

Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin. Foto: Alexander Mahmoud

– Man brukar säga att man klarar sig med fem liter vatten per person och dag under en begränsad tid. Ganska snabbt behöver man 20 liter per dag, för till exempel tvätt. För sjukvården rör det sig snarare om 100 liter per dag för en patient, säger Johan von Schreeb.

DN når honom när han är på väg till Moldavien för att hålla kurser i krigskirurgi. Därefter ska han vidare till Ukraina, på uppdrag som koordinator för Världshälsoorganisationen WHO. Då handlar det bland annat om att lyfta blicken.

– Som kirurg är det lätt att fokusera på krigsskador och det kan röra sig om hundratals eller tusentals, men för de större folkhälsoproblemen rör det sig om hundratusentals som behöver hjälp.

Risken finns att sjukdomar börjar spridas i trånga skyddsrum.

Skyddsrum i Lviv i västra Ukraina på lördagen. Foto: Bernat Armangue/AP

– Man brukar säga att varje människa behöver 3,5 kvadratmeter som ett minimum. Och jag kan tänka mig hur det ser ut i de här skyddsrummen, där människor sitter tätt, tätt inpå varandra. Det kan bli utbrott av till exempel diarrésjukdomar, när det inte går att spola i toaletter eller tvätta händerna, säger Johan von Schreeb, och tillägger:

– Det är hemskt att tänka på att brist på vatten ska behöva skörda liv 2022, men det är absolut en stor risk i Ukraina.

I Ukraina är det även viktigt att titta på hur den preventiva vården har sett ut före kriget. Vanliga vaccinationsprogram har dålig täckning, till exempel för mässling, som är oerhört smittsamt.

– Mässling kan vara en mycket farlig sjukdom, och dödligheten kan vara 20–25 procent om det handlar om undernärda personer i dåligt skick, säger Johan von Schreeb.

Humanitära korridorer har upprättats i Ukraina för att kunna evakuera befolkningen, bland annat i hamnstaden Mariupol i västra delen av landet. Här lämnar invånare sin stad, den 18 mars 2022. Foto: Valentin Sprinchak/TASS

Att människor rör på sig och möts i stora grupper ökar risken för att smittor sprids. Över tre miljoner människor har lämnat Ukraina och ytterligare 6,5 miljoner är på flykt inom landet, enligt FN:s migrationsorgan IOM, skriver AP på fredagen.

Johanna Lönn är sjuksköterska och hälsorådgivare för katastrofinsatser på Röda korset. Hon har arbetat i fält bland annat i Sydsudan och i Bangladesh. Baserat på sina erfarenheter tänker hon direkt på hur lätt sjukdomar sprids när hon tar del av bilder från ukrainska skyddsrum.

– Både diarréer och luftvägssjukdomar kan spridas snabbt när människor lever så tätt ihop. Jag tänker mycket på barnen, de äldre och de som redan är sjuka. De utsatta grupperna blir mer utsatta.

Inköp av vatten och andra förnödenheter i utkanten av Mariupol på fredagen. Foto: Alexei Alexandrov/AP

Det finns ännu inga rapporter om kolera, men så sent som 2011 hade just Mariupol ett utbrott av diarrésjukdomen. Kolera sprids via förorenat dricksvatten och leder snabbt till uttorkning och dyker upp till exempel vid naturkatastrofer.

– Man blir snabbt av med all vätska. Det bara rinner genom patienterna. Ett av behandlingssätten är jättemycket dropp tillsammans med andra mediciner som gör att man inte blir helt uttorkad. Det sprider sig dessutom extremt lätt om till exempel flera personer delar toalett, säger Johanna Lönn.

Ukraina befann sig i mitten av februari i ytterligare en våg av covid-19, med tiotusentals smittade varje dag. Bara omkring en tredjedel av ukrainarna är vaccinerade med två doser.

– Nu finns det inga möjligheter att testa sig och isoleringsmöjligheterna är obefintliga och sjukvården är begränsad. Med den låga vaccinationsgraden finns det risk för att de som smittas blir väldigt sjuka. När man är på flykt är förmodligen en vaccinationsspruta det sista av ens bekymmer, men det är också en viktig folkhälsoinsats, säger Johanna Lönn.

Foto: Mykola Tys/TT

Peter Moberger, ordförande för Läkare utan gränser i Sverige, betonar att det gäller att ha ett helhetsperspektiv. Organisationen finns på plats i grannländerna, och inne i Ukraina handlar det främst om att hjälpa till med sjukvårdsmaterial och logistik.

– Just nu är det mest material vi stöttar med och enklare insatser för de som kommer över gränsen. Men det handlar om hela behovet av sjukvård. Dels riskerar epidemier att blossa upp, men det handlar också att hjälpa de med kroniska sjukdomar.

Ukraina har även före kriget haft problem med tuberkulos, som i många fall är antibiotikaresistent. Läkare utan gränser tvingades efter invasionen att pausa vårdprogram kring bland annat tbc, men fortsätter att skicka in medicin.

– Det är väldigt farligt att avbryta de behandlingarna. Tuberkulos riskerar ju också att spridas av de människor som är smittsamma, säger Moberger.

Sjukvård ska vara fredad i krig, men sedan den ryska invasionen har det skett 46 attacker mot sjukhus och ambulanser i Ukraina, enligt WHO:s uppgifter. Vid dessa attacker har tolv människor dödats och över 30 skadats.