Risk för våldsam urladdning efter blodiga dygn på Västbanken

Fem palestinier dödades onsdag–torsdag på mindre än ett dygn under sammanstötningar på Västbanken, i samband med allt intensivare israeliska razzior in på självstyrande palestinska områden. Ett stort antal palestinier har gripits sedan terrorattacken i Tel Aviv förra torsdagen – den fjärde i landet på kort tid.

Israeliska talespersoner uppger att flera nya terrorattacker därmed avstyrts, men det är troligt att den ökade aktiviteten också är ett försök från koalitionsregeringen, som kritiseras hårt av högernationalister för sin ”släpphänthet”, att visa sig resolut.

Unga palestinier i Husan på Västbanken kastar sten mot israeliska säkerhetsstyrkor efter att en 16-årig pojke som skjutits ihjäl dagen före begravts. Foto: Hazem Bader/AFP

Än så länge har både den palestinske presidenten Mahmoud Abbas självstyre och Hamas-regimen i Gazaremsan försökt gjuta olja på vågorna. Men bägge känner av pressen från gräsrötterna, och varje ny begravning – direktsänd i tv – hettar upp stämningen.

Hamas, vars legitimitet är kopplad till rörelsens anspråk på att ”leda motståndet”, är inte berett att bromsa urartningen till vilket pris som helst. I fjol i maj, efter skottlossning på Tempelberget i Jerusalem och israeliska försök att vräka palestinier från ett av stadens kvarter, tog Hamas initiativet till strider som rasade i flera veckor. Hamas insåg den gången att dess rival, Islamiska jihad, var på väg att skicka missiler mot Israel och ville bli först med äran.

Akram Rajoub, borgmästaren i Jenin på Västbanken, huvudmålet för Israels militära aktivitet, anklagar Israel för att slå mynt av krisen i Europa:

– Det är uppenbart att de tar tillfället i akt nu när världens ögon är riktade mot Ukraina och det varken finns tid eller medlidande över för andra, säger han till Radio Raya I Ramallah.

I morgon, fredag, torde de upprivna nerverna ansträngas ytterligare, då två kalenderdatum möts just i konfliktens brännpunkt. Den judiska påsken inleds bara ett par timmar efter att muslimerna hållit fredagsbön på Tempelberget, den tredje under fastemånaden ramadan. Som vanligt försöker den lilla judiska extremiströrelsen ”Låt oss gå upp till berget” producera den gnista som skall antända det politisk-religiösa bålet. Den som lyckas föra in och slakta ett offerlamm på Tempelberget – intill Klippmoskén och al-Aqsamoskén – kommer av rörelsen att belönas med motsvarande nära 30 000 kronor. Den som försöker föra in påsklamm men blir fast i en poliskontroll kommer också att ersättas frikostigt.

En av rörelsens ledare, Rafael Morris, sade för ett par veckor sedan till DN:

– Vi vill bryta den ordning som rått på Tempelberget i över femtio år, och som förbjuder judar att förrätta offer just på den plats som kom till för detta ändamål.

Hundratals israeliska poliser står redo att slå ned på varje försök att föra in lamm eller killingar i Jerusalems gamla stad. Om någon mot förmodan skulle lyckas begå blodsoffer intill moskéerna och tusentals muslimska bedjare så torde han inte bli långlivad.

Men både Hamas och Islamiska jihad gör en oerhörd affär av de judiska extremisternas planer och utmålar dem som ett överhängande hot mot palestiniernas rättigheter i Jerusalem, mot ramadan och mot islam. Osama Hamdan, Hamas högste ledare i Libanon, varnade på torsdagen Israel för att vanhelga islams heliga platser:

– Så mycket kan vi lova: Om blod spills på Haram al-Sharif (Tempelberget) så kommer judarna att få ett nytt palestinskt uppror på halsen, överallt, i Jerusalem, på Västbanken, säger han till den libanesiska tv-kanalen al-Mayadeen.

