Röda varningar i Italien – svalare luft in över Sverige

Varningarna, som innebär att även friska personer löper risk att fara illa av hettan, omfattar bland annat turistorter som Rom, Florens och Bologna.

Regeringen har uppmanat alla som befinner sig i områdena att undvika solen mellan klockan 11 och 18. Äldre bör vara särskilt försiktiga, rapporterar BBC.

Temperaturerna i Italien har på sina ställen under den senaste veckan letat sig upp över 45 grader. Minst en person, en 44-årig man, har dött till följd av hettan. Det kommer även rapporter om turister som har kollapsat i det varma vädret.

Hettan väntas hålla i sig och nästa vecka väntas temperaturen återigen pressas upp över 40 grader. Den italienska vädermyndigheten döpt den nya värmeböljan till Karon – färjkarlen som för de dödas själar över floden Styx till dödsriket Hades i den grekiska mytologin.

– Den pågående värmen ser ut att hålla i sig. Möjligtvis med något mindre skiftningar men fortsatt väldigt varmt, säger Linus Karlsson på SMHI.

Men i Sverige finns inga tecken på att en värmebölja är på ingång. I stället för den heta luften från Afrika, väntas svalare luft leta sig in västerifrån.

– Värmen vid Medelhavet hänger ihop med högtryck som har placerat sig där. Väldigt tillfälligt har värmen på lördagen sträckt sig till de sydligaste delarna av Sverige, men inte längre än så. Den rör sig sedan vidare österut, säger Linus Karlsson.

Bild 1 av 6 Hettan har letat sig upp till Tyskland. Här har ett fält fattat eld utanför tyska Zoerbig. Foto: Hannes P. Albert/AP Bild 2 av 6 I Gaza trängs människor på stranden. Foto: Omar Ashtawy Bild 3 av 6 Badringar och gummibåtar i kinesiska Lianyungang. Foto: Costfoto Bild 4 av 6 Skogsbränder härjar i Kalifornien, USA. Foto: David Swanson/AFP Bild 5 av 6 Hemlösa i Phoenix, USA, svalkar sig inomhus. Foto: Matt York/AP Bild 6 av 6 Turin, Italien. Foto: Tino Romano/Ansa/TT

Det är inte bara i Medelhavsområdet som temperaturerna är ovanligt höga just nu. Värmeböljor syns även i USA, Kina och Nordafrika. Minst 93 miljoner människor i USA omfattades på fredagen av vädervarningar, enligt . Enligt de senaste prognoserna kan uppemot 100 värmerekord slås i helgen.

FN:s meteorologiska världsorganisation, VMO, ser ett samband mellan de extrema temperaturerna runt om i världen.

”De exceptionellt höga temperaturerna i suptropiska regioner utgör det främsta meterologiska ursprunget till den utdragna värmeböljan över Medelhavet”, säger Omar Baddour, chef över organisationens klimatövervakning, i ett pressmeddelande.

Risken för skogsbränder bedöms vara stor, inte minst i Spanien där risken är ”extrem” eller ”mycket extrem” på vissa håll, enligt WMO.

En kyrka i amerikanska Phoenix har öppnat upp för människor som söker skydd från hettan. Foto: Brandon Bell/AFP

Grekland, som under de senaste dagarna haft över 40 grader, har drabbats hårt av skogsbränder under de senaste åren. 2018 dog närmare 100 personer i kraftiga bränder som härjade runt huvudstaden Aten. I Kanada, som just nu går igenom sin värsta brandsäsong i modern tid, är hundratals bränder utom kontroll.

Extremväder, som blir allt vanligare, har mycket stor påverkan på människors hälsa, ekosystem, ekonomier, jordbruk, energi och vattentillgång, konstaterar WMO:s generalsekreterare, Petteri Taalas.

FN:s klimatpanel uppskattar att år 2050 kan ungefär hälften av Europas befolkning komma att löpa stor eller mycket stor risk för värmerelaterade hälsoproblem under sommaren.

Huruvida värmeböljan vid Medelhavet är ett resultat av klimatförändringar går ännu inte att slå fast.

– I vissa fall görs studier i efterhand som tittar på sannolikheten över att det här skulle hända med eller utan klimatförändring. Det ligger i linje med klimatförändringarna, men om just denna värmebölja beror på det är för tidigt att säga, säger Linus Karlsson.

