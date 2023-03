Ron DeSantis: Jag blir attackerad så fort jag går upp ur sängen

Mannen på scenen för tankarna till både John F Kennedy och Tony Soprano: Ung och dynamisk, grovhuggen och slipad.

Floridas republikanske guvernör Ron DeSantis, 44, har kallat till pressträff i en föreläsningssal på en högskola i Bradenton nära golfkustens sandstränder.

Han ska sätta stopp för indoktrineringen inom högre utbildning i delstaten.

– Folk vill kunna skicka sina barn till ett universitet eller ett college utan att behöva oroa sig för vad som pågår, säger han.

Ron DeSantis efter pressträffen i Sarasota. Nu kan han lägga grunden för presidentkampanjen 2024. Foto: Pontus Höök

Det är ännu en dag och ännu en vecka i det allt hetsigare kulturkriget i Florida. Bara några mil från Sarasota förbereder studenterna på New college en stor demonstration mot guvernören. En änka i Bradenton diskuterar med andra anhöriga hur de ska väcka uppmärksamhet om pandemins offer. En aktivist i Orlando lägger grunden för nästa protest mot vad hon kallar attacken på svarta medborgare. En pensionerad professor i Miami försöker nå ut med berättelsen om övergreppen i den gamla sydstaten.

I delstatshuvudstaden Tallahassee lägger lagstiftarna grunden inför vårvinterns session i det regionala parlamentet. DeSantis behöver inte vara särskilt orolig. Republikanerna har en överväldigande majoritet.

Om två månader kan lagarna ligga klara.

Lagarna som kan göra Florida till ett skyltfönster för den amerikanska högern.

Lagarna som kan kickstarta en presidentkampanj.

Delstatsparlamentet i Tallahassee, Florida. Här kan guvernören DeSantis lägga grunden för en presidentkampanj. Foto: Pontus Höök

Vi journalister har hänvisats till ett inhägnat område i den bakre delen av lokalen. Stolsraderna framför talarstolen är reserverade för hejarklacken.

De applåderar när DeSantis drar olika bokstavskombinationer.

Han talar om DEI – diversity, equity, inclusion – som är universitetens särskilda program för mångfald, jämlikhet och inkludering. Han nämner CRT, det vill säga högerns älsklingshatobjekt Critical race theory, en teoribildning om strukturell rasism och vit överhöghet. Allt ska stoppas och slopas.

Dessutom ska Ron DeSantis få pli på lärarkåren.

Både anhängare och kritiker beskriver Ron DeSantis som en målmedveten ideolog och strateg. Foto: Pontus Höök

Han berättar att ledningarna på Floridas universitet och högskolor ska få befogenhet att när som helst inleda utvärderingar av de anställda i fakulteten. Den som inte håller måttet kan få gå. Dessutom tar högskoleledningarna över ansvaret för rekryteringar.

– Jag tror inte att det finns någon delstat i landet som har visat samma ledarskap som Florida när det gäller högre utbildning, säger Ron DeSantis, och tillägger:

– Fast det kan man säga om många frågor, när Florida går före gång på gång.

Presentationen drar ut på tiden och guvernören får sällskap av flera gäster på scenen. En av dem är den konservativa aktivisten Christopher Rufo som ska kartlägga det kritiserade mångfaldsarbetet på Floridas lärosäten. Han utlovar ett avslöjande i veckan om hur akademiska institutioner har anammat radikala ideologier om ras och kön för att få unga studenter att känna skam och skuld.

– Det är ganska otäcka grejer, säger han.

Den konservativa aktivisten Christopher Rufo. Foto: Dirk Shadd/TT

Det är dags för folket att ta makten över byråkratierna, lyder slutsatsen. Det betyder i klartext att Ron DeSantis tänker gå in och få ordning på undervisningen. Och Christopher Rufo följer med.

Efter en halvtimmes utläggningar är DeSantis beredd att svara på en handfull frågor. Vi vill följa upp det som han sagt om Florida som förebild. Vill han göra striden om undervisning till sin nationella agenda?

– Jag tror att vi har varit en trendsättare för många skolor. Vi ser en explosion runtom i landet. Det gäller vårt arbete med lokala styren och friskolor, eller vårt arbete för att försäkra oss om att vår läroplan bygger på utbildning och inte indoktrinering. Man ser mer och mer av det, säger han till oss.

Ron DeSantis poserar på bild med några barn efter pressträffen om högre utbildning i Bradenton. Foto: Pontus Höök

Ron DeSantis anser att många politiker har lämnat den högre utbildningen åt sitt eget öde.

– Jag tror att vi visar att, nej, man behöver visioner från folket i delstaten och den visionen kommer att formuleras genom dem som man utsett som lagstiftare och på guvernörsposten. Jag skulle vilja uppmana andra likasinnade delstater att följa vårt exempel och att genomföra dessa sunda förnuftets reformer, säger han.

En reporter ber om en kommentar till det senaste påhoppet från den före detta presidenten Donald Trump.

– Jag blir attackerad av folk från alla vinklar så fort jag går upp ur sängen. Det har pågått i många, många år, säger Ron DeSantis.

Han tillägger att invånarna har fått ta ställning till hans politiska program. Han kandiderade till omval och vann en jordskredsseger i guvernörsvalet i november förra året.

– Jag skulle säga att vi har fått vår dom av folket i Florida.

Det är förstås ingen slump att journalisterna frågar om Trump. Än så länge framstår kampen om vem som ska bli Republikanernas presidentkandidat 2024 som en intern uppgörelse mellan två män i Florida. På klubben Mar-a-Lago i sydost förbereder en före detta president sin politiska comeback, genom att prata om de påstådda oförrätterna i valet 2020. I delstatshuvudstaden Tallahassee i nordväst mejslar den betydligt yngre guvernören ut sin politiska agenda.

En gång i tiden var de allierade.

Kö till guvernörens kontor i Tallahassee. Foto: Pontus Höök

Trump påpekar gärna att han var med och lade grunden för DeSantis seger i guvernörsvalet 2018. Då tog Republikanernas kandidat hjälp av hustru och barn för att marknadsföra sig som en mycket Trumptrogen familjefar. I en reklamfilm byggde Ron DeSantis en mur av pappkartonger med sin lilla dotter och läste högt ur Trumps managementböcker för sin lille son.

Fem år senare är relationen kylig. Trump raljerar om Ron DeSanctimonious, Ron Den skenhelige.

Ronald Dion ”Ron” DeSantis Född: Den 14 september 1978 i Jacksonville, Florida. Uppvuxen i Dunedin på Floridas golfkust. Föräldrarna har italienskt påbrå. Familj: Hustrun Casey som är tidigare tv-reporter och tre barn. Bakgrund: Jurist och officer. Har tjänstgjort i Irak och på Guantanamo. Politisk karriär: Invald i den amerikanska kongressen 2012. Vann guvernörsvalet i Florida 2018. Omvald 2022. Aktuell: Släpper i dagarna en självbiografi och väntas utmana om presidentposten 2024. Visa mer

Men Ron DeSantis är ingen Trumpkopia. Han är snarare originalet.

Både anhängare och kritiker beskriver Floridas guvernör som en ideologiskt medveten strateg, med en helt annan meritlista, och med en helt annan skolning i den amerikanska konservatismen.

Ron DeSantis växte upp i en familj med italienskt påbrå i en småstad på Floridas golfkust. Han tog juristexamen med studier på prestigeuniversitet som Harvard och Yale och tjänstgjorde som officer i Irak och på den amerikanska militärbasen Guantánamo.

Sommaren 2011 gav han ut ”Dreams from our founding fathers”. Det var mitt under Barack Obamas första mandatperiod i Vita huset, och en uppenbar replik på presidentens självbiografi ”Dreams from my father”, på svenska ”Min far hade en dröm”.

Guvernörens residens i Tallahassee. Foto: Pontus Höök

Medan Obama ville berätta om sin kenyanske pappas drömmar och komma med löften om grundläggande förändring i USA, försökte DeSantis hylla grundlagsfäderna och idén om en stat med begränsat inflytande. Hans bok kan betraktas som ett bidrag till den framväxande Tea Party-rörelsen och dess högljudda protester mot Obamaadministrationens satsningar för att rädda banksektorn och bygga ut sjukförsäkringen.

Kampen om presidentposten 2024 Floridas guvernör betraktas som en av huvudpersonerna i kampen om vem som ska bli Republikanernas presidentkandidat 2024 – men han har inte meddelat formellt att han kandiderar. Däremot har expresidenten Donald Trump, den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley samt bioteknikentreprenören Vivek Ramaswamy meddelat att de kandiderar. I förhandsspekulationerna nämns också den tidigare vicepresidenten Mike Pence, den före detta utrikesministern Mike Pompeo, senatorerna Tim Scott och Ted Cruz samt Virginias guvernör Glenn Youngkin. Visa mer

Obamas biografi sålde i sju miljoner. Det gjorde inte DeSantis.

Han fick åka runt och kränga sin bok till lokala högeraktivister.

– Han var den första gästen när vi startade vår avdelning. Vi hade precis fått vårt kontor. Och hos oss sålde boken bra. Alla köpte minst en kopia, eller två, berättar Peter Lee, ordförande för East side Orlando tea party, vid ett arrangemang i Florida.

Möjligen fungerade publiceringen som ett avstamp för den politiska karriären. 2012 ställde Ron DeSantis upp i valet till representanthuset. Han vann. På plats i Washington lärde han känna en annan nyvald kongressledamot, Keith Rothfus från Pennsylvania.

– Vi såg oss båda som representanter för det sunda förnuftet och vi var oroade över att Obamaadministrationen tog i för mycket och att statsskulden drog i väg, berättar Rothfus.

– Jag tror inte att det finns någon delstat som har visat samma ledarskap för högre utbildning, säger Ron DeSantis. Foto: Pontus Höök

Ron DeSantis ville göra avtryck. 2015 var han med och lade grunden för den ultrakonservativa kongressgruppen Freedom caucus. Den skulle så småningom bli en hemvist för Trumphögern, med nationalistiska populister som Marjorie Taylor Greene och Matt Gaetz.

Men kongressledamoten DeSantis från Florida blev aldrig rubrikernas man i Washington. Det kan vara svårt att få genomslag när man är en av 435 ledamöter.

I stället satsade han på guvernörsposten i Florida.

– Nu har han exekutiv makt på ett annat sätt. Han är den som leder delstaten. Då kan alla se vad han står för och hur han styr med mod, övertygelse och kompetens, säger vännen och partikamraten Keith Rothfus.

Pandemin blev Ron DeSantis nationella genombrott. Han rådgjorde bland annat med svensk expertis om att hålla delstaten så öppen som möjligt. Han måste ha gjort något rätt, tycker anhängarna, för allt fler amerikaner flyttade till Florida under pandemin.

– Covid har haft stor, stor betydelse för hans popularitet, Det var så många starka åsikter från alla håll. Men Ron DeSantis klev fram och visade ledarskap, säger Vicky Ortiz, en företagare i försäkringsbranschen, som vi möter på en av DeSantis pressträffar.

Hittills har över 86 000 personer avlidit med covid i Florida. Är det mycket eller lite? Det beror på om man tar hänsyn till att delstaten fungerar som pensionärsparadis.

Cindy Bruno Johnson miste sin make i covid och anklagar guvernören Ron DeSantis för att ha utsatt Floridas befolkning för stora risker. Foto: Pontus Höök

För den som mist en anhörig kan det vara svårt att acceptera att Ron DeSantis och hans anhängare använder covidstrategin som ett trumfkort.

– Det är som att man ogiltigförklarar vår sorg, säger den pensionerade apotekaren Cindy Bruno Johnson.

Hon miste maken Steve i covid i december 2020. Han hade haft cancer och fått problem med bensår, och smittades med covid i samband med en operation. Det gick inte att hålla viruset borta från sjukhuset.

”Fria Florida dödade min man”, skrev Cindy Bruno Johnson i lokaltidningen Sun-Sentinel i höstas.

– Vi hade varit gifta i 40 år. Det var så svårt att vänja sig vid ett liv utan honom. Jag var arg. Jag är fortfarande arg, säger hon.

Cindy Bruno Johnson försöker sälja sitt hus i Bradenton. Hon är så trött på de republikanska grannarna. Foto: Pontus Höök

Hon har engagerat sig i Covid survivors for change, en anhöriggrupp som försöker väcka uppmärksamhet för konsekvenserna av pandemin. Många av hennes republikanska grannar i Bradenton i Florida tycker att hon har blivit galen.

– Det är som om ingen bryr sig om covid längre. Folk är avtrubbade, säger hon.

För Ron DeSantis har kampen mot covidrestriktionerna börjat om. Men nu har likheterna med den svenska strategin upphört. Guvernören har bland annat närmat sig antivaxxarna och utlovat en granskning av vaccinprogrammen.

– Jag tycker att det är fruktansvärt, helt enkelt fruktansvärt, säger Cindy Bruno Johnson.

Cindy Bruno Johnson har låtit tatuera in ett meddelande från sin döde make Steve. Delar av hans aska har bevarats i den vita stenen. Hon saknar honom djupt och känner vrede över hans död. Foto: Pontus Höök

Under pandemin klev DeSantis fram som en klassisk högerman som ville värna ekonomin och företagen. Sedan trappade han upp kulturkriget som handlar mycket mer om värderingar, identitet och moral.

Kanske finns en röd tråd. Den konservativa aktivisten Bridget Ziegler hävdar att viruset blev en vändpunkt för debatten om skolorna.

– När covid kom och undervisningen blev digital fick föräldrarna möjlighet att lyssna och se vad som pågick. De blev förskräckta, säger hon.

Hon är på plats vid DeSantis presskonferens om högre utbildning som representant för konservativa Leadership Institute, där hon utbildar folk som vill engagera sig i lokala skolstyrelser.

Aktivisten Bridget Ziegler hyllar DeSantis skolpolitik. Foto: Pontus Höök

Hon hyllar hur guvernören i Florida har tagit upp kampen om klassrummet.

– Ron DeSantis har definitivt lagt om kursen för den här nationen. Jag reser runt i landet och folk frågar mig hela tiden hur de ska få någon att göra vad han har gjort i Florida, säger hon.

Det råder ingen tvekan om att ämnet engagerar. I USA pågår redan en debatt om intolerans och cancelkultur på amerikanska lärosäten.

Kulturkriget Kan beskrivas som en strid mellan å ena sidan konservativa, traditionella och auktoritära värderingar och å andra sidan liberala eller progressiva och gröna värderingar. Den nuvarande kulturkrigsdebatten i USA har pågått i åtminstone 30 år och rör frågor om identitet och livsstil – som synen på aborter och rätten att bära vapen, toleransen för hbtq-personer, toleransen för religiösa uppfattningar, synen på utbildning och undervisning, samt inställningen till klimathotet. På senare år har begreppet ”woke” fått stort genomslag. Det kommer ursprungligen från afroamerikanska aktivister för att beskriva att man försöker hålla sig vaken och medveten om frågor som rör jämlikhet, mångfald och social rättvisa. Numera använder högern ”woke” som ett nedsättande sätt att beskriva någon som uppfattas som överdrivet politiskt korrekt. Visa mer

Den unga republikanen Emily Sturge är med på scenen hos DeSantis för att vittna om hur hon straffas i klassrummet för sina politiska åsikter.

– Jag vet att jag får sämre betyg när jag ger uttryck för mina konservativa värderingar. Jag skrev en uppsats om rätten att bära vapen. Det tyckte min professor inte alls om. Då fick jag ett F. Sedan tänkte jag att jag skulle rädda mina betyg och skrev en uppsats om marxism där jag anpassade mig till vad som sagts i klassrummet. Då fick jag ett A och beröm från läraren, säger hon.

Den konservativa journaliststudenten Emily Sturge får beröm från publiken efter framträdandet på DeSantis pressträff. Foto: Pontus Höök

Hon berättar att en del av hennes klasskamrater kallar henne öknamn och att lärare har bett henne att hålla en låg profil för att dämpa konflikterna.

– Men högskolan går ju ut på att vi ska ha aktiva diskussioner och att alla studenter ska få alla perspektiv och bilda sig en egen uppfattning. Om jag blir tystad så tror jag att vi har ett problem, säger hon.

I Florida tänker ingen tiga.

”DeSantis är en unken bitch”, står det på ett plakat när demonstranterna samlas vid New college i Sarasota.

Studenterna på den lilla högskolan vid kusten har blivit guvernörens särskilda måltavla.

Layl Hudson har kommit till New college för att protestera mot Ron DeSantis utbildningspolitik. Hon tycker att han är en ”unken slyna”. Foto: Pontus Höök

DeSantis vill förvandla New college till en akademisk högborg för konservativa tänkare. Därför har hälften av ledamöterna i styrelsen för skolan fått sparken. Konservativa ideologer som aktivisten Christopher Rufo kommer in i stället.

Det första styrelsemötet hålls samma dag som Ron DeSantis pressmöte om högre utbildning. Nya och gamla elever, lärare och föräldrar samlas vid New college för att protestera.

Studenten Catherine Harrity håller i en regnbågsflagga märkt med budskapet ”antifascism”.

– New college har varit en skola för folk som inte passat in någon annanstans. En perfekt plats för kritiskt tänkande och smarta, udda människor. Nu försöker guvernören använda vår skola för att kunna lansera sin presidentkampanj. Han bryr sig inte om hur hans politik påverkar riktiga människor. Allt är bara show och fars, säger hon.

Catherine Harrity, student på New college i Sarasota, transperson och homosexuell, är djupt orolig över Floridas nya utbildningspolitik. Foto: Pontus Höök

Catherine Harrity är homosexuell och transperson och ser sig som en direkt måltavla för Ron DeSantis politik.

– Jag känner oro för min säkerhet. Människorna som står bakom den här nya ideologin, de vill inte ens att jag ska existera, säger hon.

Det är ingen inbillning att personer med flytande könsidentitet hamnat i skottlinjen för högern i USA på senare år.

På pressträffen om högre utbildning får Ron DeSantis en fråga från en reporter om könsbekräftande behandlingar. Han tar avstånd från journalistens formulering och säger att det är sorgligt att pubertetshämmande hormonbehandling eller könsoperationer för tonåringar sker.

– Om man utsätter minderåriga för sådana här behandlingar i Florida blir man av med sin läkarlegitimation, säger han.

Protester mot DeSantis utbildningspolitik på lilla liberala New college i Sarasota. Catherine Harrity håller i megafonen. Foto: Pontus Höök

Han hänvisar till forskning ”på ställen som Sverige”, som ändrat rekommendationerna för hormonbehandling för ungdomar under 18.

– De har bytt kurs från den inriktning de hade. Man talar om väldigt unga människor och det är allt möjligt som pågår under de åren. Lösningen är rådgivning, inte att hugga av kroppsdelar, säger han.

Sedan lämnar han scenen.

Vi börjar skönja konturerna av en långsiktig plan för DeSantis kulturkrig.

I fjol väckte han uppmärksamhet med den så kallade ”Don't say gay”-lagen som stoppade undervisning om sexualitet och könsidentitet för elever på lågstadiet och gav föräldrar rätt att stämma skolan om de ogillar lektionerna. Bland annat protesterade Disneykoncernen mot förslagen. Nu har DeSantis upphävt bolagets särskilda privilegier för styrningen av området runt Disney World i centrala Florida.

Under fjolåret trumfade DeSantis även igenom The Individual Freedom Act, eller Stop The Woke-lagen, som ska stoppa idéer som uppfattats som överdrivet politiskt korrekt eller ”woke” på skolor och arbetsplatser i USA. I praktiken handlar det om att blockera diskussioner om hur människor har särskilda privilegier eller är utsatta för förtryck på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung eller kön.

Kampanjmaterial på protestaktionen mot DeSantis utbildningspolitik. Foto: Pontus Höök

Samtidigt har många böcker om till exempel kampen mot rasism strukits från kursplanerna i Florida.

Nu går guvernören vidare och försöker stoppa en särskild högskolekurs i afroamerikansk historia som ges på gymnasieskolorna, alltså high school, i USA.

Kritikerna är övertygade om att syftet är att locka röster från den konservativa väljarbasen i Republikanerna, som ett led i kampanjen för presidentposten 2024.

– Han vet att frågor om rasism delar vårt land, säger Jasmine Burney-Clark från rösträttsorganisationen Equal Ground.

Under de senaste veckorna har hon varit med och arrangerat flera protester mot vad hon beskriver som en systematisk attack på undervisningen om svart historia.

Jasmine Burney-Clark från rösträttsorganisationen Equal Ground är skarpt kritisk till vad hon uppfattar som Ron DeSantis attack på Floridas svarta medborgare. Foto: Pontus Höök

– Ron DeSantis har en supermajoritet i delstatsparlamentet. Han har tillsatt domare i Högsta domstolen i Florida. Så nu skapar han lagar som inkräktar på våra konstitutionella rättigheter. Han vet att oppositionen kommer att dra honom inför rätta och att det då kommer att finnas domare som upprätthåller hans beslut. Sedan kan de besluten skapa prejudikat för andra delstater, säger hon.

Den 7 mars samlas de regionala politikerna i delstatshuvudstaden Tallahassee för att börja debattera guvernörens lagförslag. Den demokratiska minoritetsledaren Fentrice Driskell kan inte blockera besluten, men hon tänker gå upp i talarstolen och varna för konsekvenserna av Ron DeSantis politik.

– Vi sitter ju här på första raden och ser vad som händer i delstaten. Vi inser hur höga insatserna är. Vi känner ett ansvar för att världen ska förstå vad som händer, säger Driskell.

Politiska bedömare spekulerar i att DeSantis kommer att gå ut och lansera sin presidentkampanj när lagstiftningssessionen i Tallahassee är till ända i början av maj. Han har motsvarande en miljard kronor i kampanjkassan. Och han är redo att utmana expresidenten.

– Trump bryter mot lagarna. DeSantis ändrar lagarna, säger Jasmine Burney-Clark från rösträttsorganisationen Equal Ground i Orlando. Foto: Pontus Höök

Både anhängare och kritiker betonar att DeSantis agerar så mycket smartare än Trump.

– Donald Trump bryter mot lagen. Men Ron DeSantis skapar lagarna. Det innebär att han inte behöver be om ursäkt till någon. Om man har den sortens makt och förmåga att planera framåt blir man mycket farligare än Donald Trump i mina ögon, säger rösträttskämpen Jasmine Burney-Clark.

På nyåret 1944 skickade den svarta 15-åringen Willie James Howard ett beundrarbrev till en vit flicka. Hans föräldrar har vittnat om vad som hände sedan: Flickans pappa och två bekanta dök upp beväpnade och tvingade pojken och hans far att följa med till floden. De band pojkens händer och fötter och lät honom välja: Hoppa ned i floden eller bli skjuten. Pojken valde drunkningsdöden. Fadern fick se på. Ingen fälldes för mordet.

Det är sådana berättelser om rasismen i Florida som riskerar att gå förlorade när kursplaner bantas och litteraturlistor krymper.

– Historien är demonisk, brutal, blodig och dödlig. Det är svårt att hantera. Men om dessa berättelser försvinner finns risken att vi upprepar misstagen, säger Marvin Dunn, som är pensionerad professor i psykologi i Miami.

Jag är pensionär, jag kan tycka vad jag vill, min månadscheck kommer i alla fall. Men många lärare är livrädda för vad de kan säga och inte säga, säger Marvin Dunn. Foto: Privat

Han ser historiska orsaker till att Ron DeSantis kulturkrig har fått fäste bland republikanska väljare i Florida.

– Den här delstaten härjades inte lika hårt av inbördeskriget på 1860-talet som många av de andra slavstaterna i den amerikanska Södern. Det gjorde att många sydstatare sökte sig hit efter kriget. Florida blev en farlig plats för svarta medborgare. Det lever kvar, säger han.

Marvin Dunn är nu med och drar den stora antiwokelagen inför rätta. Han tycker att det handlar om att värna lärarkårens integritet.

– Jag är pensionär, jag kan tycka vad jag vill, min månadscheck kommer i alla fall. Men många lärare är livrädda för vad de kan säga och inte säga, säger han.

Florida Florida i den amerikanska Södern har numera över 21 miljoner invånare och har därmed passerat New York på topplistan över USA:s mest folkrika delstater, efter Kalifornien och Texas. Det är den enda av de 50 delstaterna som har kust mot både Atlanten och den mexikanska golfen. Det största storstadsområdet ligger på ostkusten vid Miami., Fort Lauderdale och Wast Palm Beach. Jacksonville är den enskilt största staden. Ytterligare större städer är Tampa Bay, Orlando och Cape Coral. Delstatshuvudstaden heter Tallahassee och ligger i nordväst. Stränderna, nöjesparkerna och de behagliga vintertemperaturerna har gjort Florida till ett stort turistmål. Ingen av USA:s 45 presidenter kommer från Florida, däremot har Florida i praktiken blivit basen för den före detta presidenten Donald Trump Visa mer

Faktum är att DeSantis har fått kritik från personer och organisationer som borde fungera som naturliga bundsförvanter efter de senaste årens utspel i kulturkriget.

Bland annat har yttrandefrihetsaktivisterna i The Foundation for Individual Rights and Expression tagit strid mot Stop the Woke-lagen. Det betyder inte att de värnar undervisning om till exempel strukturell rasism, tvärtom. Men de tycker att DeSantis försöker ersätta en politisk ideologi med en annan i undervisningen i Florida – att han bevarar politisk klåfingrighet, snarare än att bekämpa den.

Delstatsparlamentet i Tallahassee. Foto: Pontus Höök

Marvin Dunn tror inte att DeSantis kommer att erövra Vita huset. Kulturkriget går hem i Florida, men inte i Michigan eller Ohio eller Pennsylvania, säger han.

– Det skulle förvåna mig om de flesta amerikaner vill att politikerna ska tala om för lärarna vad de kan säga och inte säga i undervisningen, säger han.

Men där andra ser en slipad strateg och potentiell presidentkandidat, ser partikamraten Keith Rothfus en engagerad småbarnspappa.

– Ron DeSantis har tre barn. Han vill att de ska få den bästa utbildningen och att de ska slippa ideologi. De ska lära sig att läsa och skriva och plus och minus. Sedan har han stor respekt för vårt land, och vår unika historia. Vi vill inte lära våra barn att hata USA och hata varandra och dela in varandra i grupper, säger han.

Anhängaren och småföretagaren Vicky Ortiz menar att Ron DeSantis bottnar i sin politiska övertygelse när han lägger sina förslag.

– Det är därför som jag tror att han skulle bli en fantastisk president. Jag vet att alla vill att han ska kandidera och jag är lite självisk, jag vill helst att han ska stanna hos oss. Men världen behöver honom, antar jag, säger hon.

Marvin Dunn tror att den rättsliga striden om antiwoke-lagen kommer att fortsätta ända upp i Högsta domstolen:

– Det som händer nu i Florida kommer att påverka hela USA, oavsett om DeSantis blir president eller ej.