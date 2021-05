Rudy Giulianis son siktar på guvernörsposten i New York

Andrew Giuliani inledde på tisdagen sin kampanj till guvernörsvalet 2022. Men den politiska nykomlingen kommer behöva möta en handfull erfarna och etablerade kollegor i det republikanska partiet för att kunna säkra sin nominering, vilket beskrivs av CNN som en uppförsbacke för 35-åringen.

Ytterligare ett hinder på vägen är att delstaten New York åtnjuter ett starkt demokratiskt stöd. Nuvarande guvernören Andrew Cuomo har dock ännu inte meddelat om han avser att kandidera för en fjärde mandatperiod.

Det är mot dennes hantering av coronapandemin och det ekonomiska stålbadet som delstaten genomlider som Andrew Giuliani inledningsvis fokuserar sin kampanj på. Andrew Cuomo utreds för att ha mörkat hur höga dödstalen i covid-19 varit i New York och krävdes i våras på sin avgång.

– Jag vänder mig till alla New York-bor som är övertygade om att vi under 2022 måste rädda New York, säger Andrew Giuliani.

Förutom den hårda konkurrensen från sina republikanska kollegor kan 35-åringens kampanj även komma att skuggas av pappa Rudy Giulianis många rättsliga tvister. Han utreds bland annat för sin inblandning i Ukrainaskandalen som ledde till Donald Trumps första riksrättsåtal.

Den äldre Giuliani har inte uttalat sig om anklagelserna eller blivit åtalad än. Men sonen är övertygad om att denne kommer bli rentvådd.

– Jag älskar och litar på min far och tror att det hela rör sig om en politiskt motiverad utredning, säger Andrew Giuliani.