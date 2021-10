Rusning till frisören när Sydney öppnar igen

Alan Bukis hårsalong i Paddington i centrala Sydney har vanligtvis stängt på måndagar. Men måndagen den 11 oktober är ett undantag.

– Det kallas för frihetsdagen i delstaten New South Wales, dagen då allt öppnar. Så jag bestämde mig för att en minut efter midnatt, då ska jag öppna, säger Buki.

I början sade han det som ett skämt, men kunderna började snabbt boka upp sig.

– Så då hade jag inget val. Det blir en intensiv natt. Ett hårmaraton. Jag klipper från midnatt till klockan 21.

Sydney har varit nedstängt till följd av pandemin i fler än 100 dagar. Hårsalonger och andra ickenödvändiga verksamheter har inte fått vara öppna, och behovet efter frisörtjänster har bokstavligt vuxit under tiden.

– Man ser mycket gråa hår, och ostyrigt hår. I bland när jag har varit ute och promenerat har jag varit tvungen att blunda, säger Alan Buki.

Öppningen sker efter att delstaten passerat en vaccinationsgrad på 70 procent – och när beskedet om restriktionslättnaderna kom blev Alan Buki och hans frisörkollegor snabbt fullbokade.

Kraven är att kunderna är fullt vaccinerade, och att det är en person per fyra kvadratmeter inomhus, och att alla checkar in via delstatens speciella app. Alan Buki kommer att vara iklädd visir, munskydd och handskar när han sätter saxen i kunderna.

– Vi är fullbokade de kommande två månaderna. Jag tror att det är lika för nästan alla salonger. Vi har en grupp på 15 frisörer på salongen som kommer att arbeta i skift, tidiga morgnar och sena kvällar, säger han.

På söndagen rapporterade New South Wales, Australiens folkrikaste delstat med 8,1 miljoner invånare, 487 nya fall, och sjudagarssnittet är hälften jämfört med i september. Förutom en hård nedstängning med ”stanna hemma”-order och munskyddskrav har vaccinationstakten varit hög, där 90 procent av alla över 16 år hittills har tagit minst en första dos.

– Ni har förtjänat det. Vi är tillbaka igen efter mer än 100 dagar av enorma uppoffringar, säger delstatens premiärminister Dominic Perrottet vid en presskonferens.

Rengörning av bänkar utanför Sydneyoperan efter ett utbrott i juni i år. Foto: Saeed Khan/AFP

Från politiskt- och experthåll har man varnat för att siffrorna lär stiga när delstaten börjar öppna igen. Men det finns en stor ekonomisk press att öppna. Investmentbolaget AMP Capital beräknar att nedstängningarna i NSW och granndelstaten Victoria innebär ett BNP-tapp på fyra procent under tredje kvartalet för landet som helhet, att de kommer att få arbetslösheten att stiga flera tiondels procent. Bara nedstängningen av Sydney beräknas kosta en miljard australiska dollar, motsvarande 6,3 miljarder kronor, varje vecka.

För Alan Buki innebär trycket en viss återhämtning, men det är flera månader utan inkomst som blir svåra att ta igen.

– Du kan aldrig tjäna igen det som har gått förlorat, men jag är glad att vi har öppnat igen och att verksamheten kommer tillbaka. När du ordnar folks hår så mår de bra, och då mår vi också bra, säger han.

TT: Hur har du påverkats av nedstängningen?

– Nedstängningen har definitivt varit tuff. Efter en vecka påverkar det din hjärna. Det känns som att du inte har något syfte. Jag och min grupp har stöttat varandra, vi har haft mycket onlinefester, och det har gett oss självförtroende och motivation.