Rysk ambassad beklagar att Azovsoldater fick för lätt död

Ordkriget efter beskjutningen av ett fångläger nära den av Ryssland ockuperade staden Oljonivka i Donetskregionen fortsatte på lördagen. Såväl Ryssland som Ukraina bekräftar att ett stort antal tillfångatagna soldater från Azovstålverket dödades i attacken på fredagen.

Ukraina säger att attacken utfördes av Ryssland för att dölja krigsbrott och tortyr. Ryssland påstår att Ukraina besköt och dödade soldaterna för att visa andra ukrainska soldater att man inte tillåter någon att kapitulera.

Många av de 53 som dog i attacken, där fler än 70 skadades, var soldater som under 82 dygn försvarade Azovstålverket i Mariupol där de höll stånd i tunnlar under det kilometerstora stålverksområdet.

På lördagen publicerade den ryska ambassaden i London ett inlägg på Twitter där man beklagade att de nu döda soldaterna inte kan dödas på andra sätt:

”Azovmilisen förtjänar avrättning, inte genom att dödas av en exekutionspatrull utan genom hängning, eftersom de inte är riktiga soldater. De förtjänar en förnedrande död”, skrev ambassaden på sitt officiella Twitterkonto.

Ryssland har vid upprepade tillfällen kallat soldaterna för nazister och krigsförbrytare och ordförande i dumans utrikesutskott, Leonid Slutskij, har krävt att förbudet mot dödsstraff i Ryssland upphävs så att just dessa fångar kan avrättas.

FN uppmanar alla parter i Donetsk att inleda en grundlig utredning av attacken mot fängelset och Ukraina har också begärt att Röda korset, som erbjudit humanitär hjälp till de skadade, ska delta i utredningen. Ukrainska myndigheter kräver även att få en lista på de döda och skadade, men hittills har Ryssland inte skickat över en sådan, skriver ukrainska Interfax.

Bild 1 av 2 Den förstörda byggnaden där de dödade soldaterna var placerade när attacken ägde rum. Foto: Vadim Belozertsev/Tass Bild 2 av 2 I denna byggnad fanns de tillfångatagna ukrainska soldaterna. Foto: Dmitry Marmyshev/Tass/Sipa USA Bildspel

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kallat angreppet mot fängelset för ”ett medvetet krigsbrott utfört av Ryssland” och landets riksåklagare Andrij Kostin inledde på lördagen en utredning för att utröna om attacken kan anses vara ett krigsbrott.

– Det krävs en neutral undersökning av det som hänt men frågan är om Ryssland kommer att tillåta det, säger Ilmari Käihkö, universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan som ställer sig frågan varför man har ett fångläger nära frontlinjerna.

Under lördagen fortsatte också den ryska beskjutningen av civila mål då ett bostadsområde i Mykolajiv träffades av granater och dödade en person och skadade sex. En skola i Charkiv träffades också av granater, skriver The Guardian. Ingen befann sig i skolan under attacken.

Attacker mot skolor är vanliga och en rapport från Ukrainas utbildningsdepartement visar att närmare 2 200 skolor har förstörts eller skadats sedan kriget inleddes. Av dessa beskrivs 221 som totalförstörda.

Rädda barnen konstaterar i ett uttalande tidigare i sommar att närmare sju miljoner barn har tvingats lämna Ukraina.

Under helgen har såväl Norge som Polen gått ut med att man skickar fler vapen till Ukraina. Polen sänder ytterligare åtta haubitsar medan Norge levererar 14 bepansrade patrullfordon av samma typ som Norge tidigare använt i Afghanistan.