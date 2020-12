Rysk hackergrupp misstänks ligga bakom hackerattacken mot Stortinget

Beskedet kom i samband med att den norska polisens säkerhetstjänst PST slutfört sin förundersökning, vilket man meddelade i ett pressmeddelande under tisdagen. Attacken mot stortinget ska vara en av flera av en större kampanj som pågått sedan åtminstone 2019.

– Attacker som den mot stortinget genomfördes också mot flera andra norska organisationer, både offentliga och privata. Jag kan inte gå in på vilka verksamheter det är, men det är en handfull som har drabbats, säger Hanne Blomberg, PST:s chef för kontraspionage, till NRK.

Attacken mot Stortinget ska ha varit en så kallad bruteforce-attack, där hackarna under en kort tid testat en stor mängd användarnamn och lösenord tills de hittat sådana som fungerat. Dessa användarnamn och lösenord ska sedan ha använts för att logga in på flera olika e-postkonton. Enligt PST ska känsligt innehåll inhämtats från några av dessa e-postkonton. Hackarna ska sedan ha försökt ta sig djupare in i datorsystemen, men ser ut att ha misslyckats.

Enligt PST visar händelsen på en bristande it-säkerhet hos Stortinget, och att faktorer som bättre lösenord och användning av så kallad tvåfaktorsautentisering skulle kunna ha förhindrat attacken. Emellertid kommer PST fram till att informationen man har fått fram inte räcker för att väcka åtal, och förundersökningen läggs därmed ned.

Redan i oktober gick Norge ut med att Ryssland troligtvis ligger bakom attacken, och trots att man inte kan väcka åtal menar PST att det är troligt att det är hackergruppen Fancy Bear, som är kopplad till Rysslands militära underrättelsetjänst, som ligger bakom attacken.

– Jag kan tyvärr inte gå in på de konkreta bevis vi har eftersom mycket baserar sig på sekretessbelagd information. Men vi skulle inte gå ut med informationen om vi inte var relativt säkra på vilka som ligger bakom attacken, säger Hanne Blomberg till NRK.

Det skulle i så fall inte vara den första gången Fancy bear, som också är kända som APT28, kopplats till hackerattacker mot internationella mål. Gruppen har under de senaste åren bland annat anklagats för attacker mot Frankrikes president Emmanuel Macrons presidentvalskampanj, Tysklands Bundestag och det amerikanska Demokratiska partiet. I Sverige har gruppen anklagats för att ligga bakom attacker mot Riksidrottsförbundets datasystem.

