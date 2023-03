Rysk medborgare bar falska barndomsminnen – misstänks ha spionerat på USA

Sergej Tjerkasov, en 37-årig rysk medborgare, misstänks för att ha spionerat på USA i flera års tid. I ett uttalande skriver det amerikanska justitiedepartementet att Tjerkasov tagit sig in i landet genom att låtsas vara brasiliansk medborgare.

Anklagelserna gör gällande att Tjerkasov började sitt arbete som spion redan 2012, under namnet Victor Muller Ferreira, som han använt sig av fram till nu. Till en början befann sig 37-åringen i Brasilien, som amerikanerna misstänker att han spionerat på fram till 2018.

Tjerkasov har under hela tiden utgett sig för att vara brasiliansk medborgare och blev under 2018 antagen till en universitetsutbildning i USA. Under sin tid i landet ska han bland annat ha haft i uppgift att ta reda på hur amerikanerna skulle reagera om Ryssland påbörjade sin fullskaliga invasion av Ukraina, rapporterar CNN.

”Jag arbetade tillsammans med mina kontakter för att ta reda på vad politiska rådgivare, den akademiska världen och analytiker ansåg om den ryska upprustningen vid gränsen till Ukraina. Framför allt fokuserade jag på att ta reda på vilka råd de gav till presidentadministrationen”, ska Tjerkasov ha skrivit i ett meddelande till sin uppdragsgivare, enligt kanalen.

Fakta. Illegalist Illegalist brukar avse personer som lever under falsk identitet och som typiskt har etablerat sig i det landet där den verkar. Oftast har illegalisten under flera år byggt upp en falsk historia om sig själv som en fasad. Illegalistens uppgiften är att sabotera eller spionera på landet den bor i åt sitt egentliga hemland och uppdragsgivare. Visa mer

Tjerkasov ska under hela tiden i USA ha rapporterat till den ryska underrättelsetjänsten SVR. Efter att ha byggt upp ett kontaktnät i landet lämnade han USA under våren 2020, men ska ha fungerat som en länk mellan kontakterna i USA och SVR även under 2021 och 2022.

Efter den ryska invasionen ska den misstänkta ryska spionen ha försökt få anställning hos Internationella brottmålsdomstolen (ICC). I april 2022 skickade han in en anställningsansökan, fortfarande under namnet Victor Muller Ferreira. Efter att hans ansökan avslagits återvände Tjerkasov till Brasilien där hans sanna identitet uppdagades och han greps som misstänkt för bedrägeri.

I samband med gripandet ska Tjerkasov ha haft med sig en hårddisk med falska barndomsminnen, enligt domstolsdokument som CNN tagit del av.

”Jag brukade älska att se när bilarna passerade mellan Rio och Niteroi, men jag gillade inte doften av fisk från hamnen. Jag tror att det är därför jag inte kan äta fisk – samtidigt som andra brasilianare älskar det”, ska det ha stått i ett dokument.

Tjerkasov sitter i nuläget fängslad i Brasilien. Han anklagas bland annat för spioneri och bedrägeri av den amerikanska staten.

