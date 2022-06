Rysk omröstning ska anordnas i Cherson

Ryssland har redan infört rubeln som valuta i Cherson, som är den region som ligger norr om den sedan tidigare annekterade Krimhalvön. Invånarna kommer nu också bara åt ryskkontrollerad uppkoppling till nätet och ryska tv- och radiokanaler. Invånarna erbjuds ryska pass och ryska bankkonton.

Det kommer att ske en folkomröstning, aviserar ockupationsstyrets vice regionledare Kirill Stremousov enligt ryska medier. Han svarar på frågan om hur en eventuell anslutning till Ryssland kommer att lösas rent juridiskt.

– Det kommer såklart att bli ett folkligt beslut. Det kommer att vara ett uttryck för folkets vilja. Det blir högst sannolikt en folkomröstning som hålls på Cherson-regionens territorium för ett självbestämmande. Sedan är nästa steg att hålla val, säger Stremousov enligt bland andra Interfax och statliga Ria.

Ryska soldater patrullerar vid vattenkraftstationen Kakhovka i Cherson-regionen. Bilden är tagen under en resa till området organiserad av Rysslands försvarsdepartement. Foto: AP

Under de senaste månadernas ockupation har invånare hållit regelbundna protester mot Ryssland i staden. Rysslands försvarsdepartement har å sin sida bjudit in internationella medier på organiserade rundturer där ryska soldater patrullerar under ordnade former och lokala bagare bakar bröd enligt sovjetiskt recept.

Ryssland har ersatt det ukrainska regionstyret i regionens största stad, som också heter Cherson. I regionen ligger också den svenskkopplade byn Gammalsvenskby (Zmijivka).

Kirill Stremousov specificerar inte när en folkomröstning kan bli av, då ”mycket arbete återstår”. Han sade redan för några veckor sedan att området kommer att lyda under rysk lag senast ”vid årets slut”.

Den ryska propagandakanalen Sputnik noterar att företrädare för det ryskstödda styret i den delvis ockuperade grannregionen Zaporizjzja också talar varmt om den folkomröstning som iscensattes när Krimhalvön annekterades 2014. Där benämns det som en förebild.

Den ryska regeringens talesperson Dmitrij Peskov sade förra veckan att det är upp till invånarna i utbrytarregionerna Luhansk och Donetsk samt ockuperade Cherson och Zaporizjzja att bestämma sin framtid.

– Sådana avgörande beslut måste vila på juridisk grund för att kunna bli legitima, så som fallet var med Krimhalvön, sade Peskov på en presskonferens redan den 11 maj.

Hänvisningen till Krim gäller en kuppartad folkomröstning inför den olagliga annekteringen av Krim 2014, då en väldig majoritet av invånarna påstods vilja tillhöra Ryssland i stället för Ukraina. Den så kallade folkomröstningen erkändes varken av Ukraina eller väst.

Sievjerodonetsk i östra Ukraina, 24 maj 2022. Foto: Francisco Seco/AP

I öst har strider om den strategiskt viktiga staden Sievjerodonetsk böljat fram och tillbaka i flera veckors tid. Situationen förändras ”timme för timme”, säger borgmästaren Oleksandr Strjuk enligt AFP.

Ryska styrkor såg förra veckan ut att koppla ett grepp om staden, men ukrainska styrkor har av allt att döma motat tillbaka dem något. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj står de för närvarande emot alla ryska avancemang.

– Våra hjältar håller ställningarna i Sievjerodonetsk. Häftiga gatustrider fortsätter i staden, säger han i sitt dagliga videotal i sociala medier.

I ett annat sammanhang tillägger Zelenskyj dock att situationen är väldigt svår, samt att Sievjerodonetsk och dess systerstad Lysytjansk nu är helt ”döda städer”. Ryskt artilleri har beskjutit dem i flera veckors tid. Ännu bedöms mellan 10 000 och 15 000 civila vara kvar där.

Sievjerodonetsk ligger i den västra delen av Luhansk och utgör det sista större hindret i Rysslands strävan att kontrollera hela regionen.