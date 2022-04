Ryska framgångar i östra Ukraina

De ryska styrkorna rycker nu fram på ett mera metodiskt sätt än tidigare, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, i sin senaste lägesrapport. Det handlar om en linje från Izium i Charkivregionen, till Rubizjne i Luhanskregionen. ISW skriver att de ryska styrkorna rör sig framåt längs parallella vägar, där de kan ge varandra understöd. Framgångarna beskrivs som de hittills största under den mer än två månader långa invasionen. På andra håll i Ukraina står det dock relativt stilla i offensiven.

Det ryska försvarsdepartementet uppger att ett stort lager med vapen som USA och länder i Europa har försett Ukraina med, har förstörts, skriver Sky News. Det finns inga uppgifter om vilken typ av vapen det skulle handla om eller vapenlagrets geografiska placering. Uttalandet har inte bekräftats av Ukraina.

Även om Ryssland vinner mark i de östra regionerna behåller Ukraina kontrollen över sitt luftrum, enligt brittiska underrättelseuppgifter. Försvarsdepartementet i London gör i sin senaste lägesuppdatering bedömning att Ryssland har misslyckats med att rå på det ukrainska flygvapnet och luftvärnet.

Enligt britterna ligger Rysslands fokus på att stötta de invaderande marktrupperna i östra och södra Ukraina. Förvarsdepartementet tror att majoriteten av de ryska luftattackerna mot den svårt sargade hamnstaden Mariupol görs med raketer som inte går att styra, vilket ökar risken för att civila mål träffas.

Den enorma stålverksanläggningen Azovstal i Mariupol, där upp till tusen ukrainska civila och soldater har sökt skydd i tunnlarna under anläggningen, attackerades på nytt på onsdagen, enligt en talesperson för stadens borgmästare, rapporterar Reuters.

På tisdagskvällen uppgav FN:s generalsekreterare António Guterres att Vladimir Putin ”i princip” gått med på att låta civila lämna det belägrade stålverket, men enligt borgmästaren hade inga sådana överenskommelser gjorts under onsdagen.

Från Ryssland kommer uppgifter om att ett ammunitionslager i Belgorod nära gränsen mot Luhansk i Ukraina står i brand. Bilder sprids på sociala medier som visar kraftig rök som påstås komma från området. Guvernören i Belgorod skriver om explosioner på Telegram men lämnar ingen förklaring till vad som orsakat branden.

Ryssland förbjuder 287 brittiska parlamentariker att komma in i Ryssland. Det ryska utrikesdepartementet menar att de ”eldat på rusofobisk hysteri”. Det är också ett svar på att Storbritannien infört motsvarande sanktioner mot ryska parlamentsledamöter. Enligt premiärminister Boris Johnson är det en ära att omfattas av ryska sanktioner, rapporterar Sky News.

Tre norska diplomater utvisas av Ryssland, rapporterar VG. Åtgärden är ett svar på att Norge tidigare i april utvisade lika många ryska diplomater på grund av kriget i Ukraina. Även åtta japanska diplomater utvisas från Ryssland.