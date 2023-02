Ryska it-specialister i Armenien vågar inte resa tillbaka hem

– Om du vore en leksak, vilken leksak skulle du vara då? What toy would you be?

Vi befinner oss i ett litet konferensrum bakom en bar i centrala Jerevan. Det är konversationsövning i engelska. Läraren Ellen är armeniska, alla eleverna är ryssar.

Anastasia från Novosibirsk säger att hon skulle vara ett mekaniskt legobygge, Roman från Kaluga förklarar på stapplande engelska att han ser sig som ett gosedjur, kanske en säl. Alla skrattar.

Jerevan har på kort tid blivit ett Mecka för ryska it-specialister. Alla de vi träffar på konversationskursen arbetar i it-branschen, liksom alla de som sitter i det stora rummet intill böjda över sina datorer.

De har tagit sig hit för att undvika att kallas in till kriget i Ukraina, vissa av dem är också uttalade motståndare till Putinregimen. De har valt Armenien för att de inte behöver visum hit, för att ryssar i allmänhet tas emot väl och för att många armenier behärskar ryska.

De har kommit i två vågor: den första alldeles efter krigsutbrottet i februari i fjol, den andra sedan Putin hade meddelat att ”en partiell mobilisering” skulle genomföras i höstas.

Armeniens huvudstad Jerevan har översvämmats av ryska invandrare det senaste året. Foto: Lars Lindqvist

Sammanlagt har över 300 000 ryssar rest in i Armenien det senaste året. Vissa av dem har sedan rest tillbaka, och andra har rest vidare till andra länder. Men så många som 100 000 tros ha stannat här. Inget vet riktigt hur många av dem som är laptopnomader. Men det rör sig om tiotusentals.

De är så många att Armenien fick skriva upp tillväxten i ekonomin för 2022 från 3 procent till 14 – delvis på grund av allt kapital de ryska invandrarna har tagit med sig, och det tillskott av kompetens de ger den armeniska techsektorn.

Och ryssarna har gjort ett stort avtryck i staden, där det majestätiska berget Ararat syns över takåsarna när vädret är klart.

Här finns nystartade förskolor och skolor för ryska barn, här har hyrorna för centrala lägenheter stigit kraftigt och här finns barer och restauranger som vänder sig främst till de unga, framgångsrika ryssarna.

Jerevan är en stad som ryska emigranter gärna söker sig till. Här talar många ryska och de flesta ser positivt på ryssarna som bidrar starkt till Armeniens ekonomiska tillväxt. Foto: Lars Lindqvist

Framför allt finns många coworking spaces, kontorskollektiv där it-ryssarna kan sitta och arbeta. De ser ut som liknande ställen i någon europeisk storstad, med nybryggd espresso och cappuccino och ibland bordtennis- och biljardbord.

På ett av dessa kontor träffar vi 36-årige Nikita från S:t Petersburg. Han arbetar – precis som merparten av ryssarna här – fortfarande för sin ryska arbetsgivare, men på distans.

– Min arbetsgivare har skött allt väldigt bra. Ungefär 30 av 150 anställda har emigrerat men vi får fortsätta att arbeta. Vi kör med vpn-klienter som är inställda på Ryssland, så det är nästan som att jobba hemma.

Nikita säger att kriget är outhärdligt och han har tidigare umgåtts i oppositionskretsar hemma. Han tog sig ut i september, efter beskedet att en ”partiell mobilisering” skulle inledas. Det blev en omständlig och dyr flykt via Tadzjikistan, Turkiet och till sist hit till Jerevan. Familjen, frun och en son, kom senare.

Nikita från S:t Petersburg och Artiom från Moskva är två av många ryska it-specialister som arbetar på kontorskollektiv i centrala Jerevan. Foto: Lars Lindqvist

Nikita talar inte engelska men hans ryska är späckad med termer som product owner, chatbots och user experience, precis som it-folk pratar världen över. Samtidigt är hans arbetsgivare mycket rysk – ett företag som bland annat säljer tjänster till ryska staten och till företag som är satta under sanktioner.

– Jag vet ju att ryska företag när som helst kan hamna under sanktioner. Armenien är ett bra land men helst skulle vi ju vilja flytta vidare till Europa. Jag har svårt att se att vi kan komma tillbaka hem. Det får bli sen, till ”framtidens underbara Ryssland”, säger han.

Detta är ett uttryck som många ryska Putinmotståndare använder, ofta lite galghumoristiskt. För väldigt få verkar tro att det där nya Ryssland ska bli verklighet särskilt snart.

Ändå fortsätter de att arbeta för sina ryska företag. Arbetsgivarna accepterar det, av ren självbevarelsedrift. De klarar sig ju inte utan sina mest erfarna medarbetare.

Men från Moskva kommer motsägelsefulla signaler.

Vissa tyckare i stats-tv pekar ut it-specialisterna i exil som landsförrädare och säger att de inte är välkomna tillbaka. Andra har rakt motsatt budskap och vädjar om att de ska återvända.

Nikita arbetar kvar på sitt ryska företag på distans. men han tvivlar på att han kan resa hem snart – det blir i så fall till ”framtidens underbara Ryssland” säger han. Foto: Lars Lindqvist

Ryska techjättar som Yandex och VK försöker få hem anställda från förskingringen med både morot och piska. De lockar med höga löner och antyder att den som stannar utomlands kommer att få sparken.

I teorin ska it-specialister undantas från inkallelse, eller åtminstone få uppskov, eftersom deras insatser för den ryska folkhushållningen anses så viktiga. Men under mobiliseringen i höstas visade sig de löftena inte vara mycket värda. Tusentals i denna kategori inkallades ändå.

I det ryska parlamentet, duman, har flera ledamöter under vintern föreslagit att it-specialister inte längre ska få uppskov från militärtjänst, utan att krigsmakten i stället ska använda sig av deras kompetens:

– Varför ska vi sätta en automatkarbin i händerna på dem? Det är enklare att ge dem en datormus, de kan bidra till segern framför sina skärmar, säger Dmitrij Gusev, en känd krigshök i parlamentet.

Artiom från Moskva är webbdesigner och har delvis armeniskt påbrå. För honom var det naturligt att resa till Jerevan för att undvika att kallas in till kriget. Foto: Lars Lindqvist

Hur tolkar it-folket i Jerevan de här signalerna? Ingen av dem vi talar med tror på några som helst löften från Moskva.

– Det där med uppskov är bara prat. Vem som helst kan skickas iväg till kriget, säger Nikita.

– De som räknas som it-specialister officiellt är egentligen ganska få. Man måste ha en väldigt specifik utbildning. Och det har varken jag eller de flesta av mina kolleger. Vi hör inte dit i statens ögon, och kan därmed inkallas.

Så tills vidare stannar han liksom majoriteten av de andra ryssarna här i Jerevan. De allra bäst kvalificerade och språkkunniga kanske tar sig vidare till något europeiskt land.

Och den ryska techsektorn fortsätter att utarmas.

Vid sidan av personalflykten försöker många av de ryska it-företagen att etablera sig utomlands, ofta samtidigt som de skapar dotterbolag registrerade i andra länder. De gör det bland annat som en försiktighetsåtgärd eftersom de inte vet om de kommer att hamna på en sanktionslista snart.

Många av dem har dessutom kunder utomlands. Och om de stannar i Ryssland förlorar de viktiga arbetsredskap eftersom företag som Microsoft inte längre uppdaterar sina applikationer för ryska kunder.

Yandex, ”det ryska Google”, etablerade sig i somras i Jerevan i ett helt nytt kontor med 400 anställda. Men där är vi inte välkomna.

